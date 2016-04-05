detroytred написав:Скільки можна тягатися з бувшим президентом Порошенко?! Вже була цитйата, де він напередодні війни прямо вказав, що ніхто не знає буде напад чи ні; що в пу в голові.
У нього ж не було розвідданих від усіх розвідок світу. Але коли не знаєш, чи буде напад, чи ні, то логічно їздити відпочивати і готуватися до шашличків, правда?
detroytred написав:Тепер цитата, де він 7 лютого 2022 прямо визначає, що країна здатна-готова дати відсіч в разі наступу: "Він наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. «Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова», – заявив Порошенко. https://lb.ua/news/2022/02/07/504898_po ... _dati.html
Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.
Напевно він мав заявляти "ми не готові, спасайся кто может"? І таки дали жорстку відсіч, але не там, де потрібно, не на перешийку, не на кордоні, а аж в Гостомелі, Бучі під Києвом, аж під Миколаєвом, аж під Запоріжжям...
Моя думка в тому, що Порошенко занадто виказував та підкреслював зроблене. Замість того, щоб сухо констатувати досягнення (які беззаперечно були. І які відповідали вимогам того стану. Формату АТО, гібридної війни), але більш уваги надати проблемам, наголосу неготовності до повномасштабного нападу. Саме неготовності до ймовірного майбутнього. З висвітленням причин, що цьому заважає.
А так -- все гаразд, здатні, готові і т.д. В реаліях саме він ще тоді вже що-що, а бронежилети, каски, талани да нахрін кепки (тобто простіше!!! спорядження та обладнання) заготувати. Повні сховища... Для саме можливої майбутньої великої війни.
Але ж навіть він це!!! не робив. Чого ж тоді було чекати від наступника.
Всі роблять по мінімуму та хваляться. Замість наполягати на тому, що це МІЗЕР, а треба набагато більше.
detroytred написав: Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.
Це характерно для усіх наших можновладців -- робити все по мінімуму. Згідно обставин на момент. На даний час. Зе робив так само.
Так, завдяки Порошенко, цю відсіч і дали Створили армію. Пам"ятаєшь ? Армія. Мова. Віра
А ось ЗЕ!, нічого не робив А ніт, робив. Дороги робив, щоб оркам було зручніше їхати
Зробили армію для ефективної відсічі ворогу в форматі гібридної війни, АТО, ООС. Саме ефективної. Бо неефективно, але все ж таки справлялася з таким форматом ота стара армія. Яка все ж таки була. І коли Турчинов дійсно вирішив воювати... наказавши нанести авіаудари по Донецькому аеропорту (як він сказав -- от тоді військові побачили...), то ота армія почала дійсно виконувати задачі. Звісно зі скрипом, бо була побудована не для війни (навіть гібридної).
Порошенко привів у відповідность. Оснащення, озброєння та інше забезпечення армії до рівня гібридної війни. Тобто до вимог нових обставин. Саме АТО, ООС, гібридної війни. І не більше!!!
А от відносно рівня повномасштабного наступу, повномасштабної війни?
Зараз Зеля робить те ж саме... Що і ПАП в 2014. Приводить до відповідності. Армію , яка зі скрипом, але виконує поставлені задачі в повномасштабній війні, приводить до рівня такої війни. Починаючи з простішого з забезпечення армії бронежилетами і т.д. Тим же займаються волонтери.
detroytred написав: А так -- все гаразд, здатні, готові і т.д. В реаліях саме він ще тоді вже що-що, а бронежилети, каски, талани да нахрін кепки (тобто простіше!!! спорядження та обладнання) заготувати. Повні сховища... Для саме можливої майбутньої великої війни.
Але ж навіть він це!!! не робив.
Я вже давно казав, що у багатьох зараз Порошенко - президент, а не Зеленский Порошенко винен те, Порошенко винен се
Покупатель приходит в магазин, а купить нечего - пустые прилавки. Он начинает возмущаться: - Такого безобразия нигде нет! Что только делает правительство, о чем оно думает? К нему подходят двое в штатском и оттесняют в угол, - Вы кого ругаете, гражданин? - Да вот ругаю царей Романовых! - При чем тут Романовы? - Как же! Триста лет правили, а продуктов запасли только на семьдесят лет!
Кажу тобі, Зеленський вже 3 роки, як президент. Це він повинен робити, але він цього не робив
detroytred написав:Чого ж тоді було чекати від наступника. Всі роблять по мінімуму та хваляться. Замість наполягати на тому, що це МІЗЕР, а треба набагато більше.
І "порохоботи" наполягали, що нічого Зеленський не робить А де ти був і що робив ?
Відмазував Зеленського в його нічогонеробстві
А зараз вмикнув свою тему "можновладці повинні, а я маленька людина"
"Выпускной альбом учеников 11-го класса в этом году выглядит так! У них украли детство, праздник Последнего звонка и выпускной вечер", - говорится в заметке. В комментариях участники пишут про свои эмоции, "боль и слезы из-за нестанцованного вальса, из-за разрушенных планов, из-за украденной юности".
pesikot Предмет дискусії, що точиться, який? Не про Зеленського, який не зробив. А про Порошенка, який робив, зробив і ще б робив.
Ви, прихильники Порошенка, самі ж виносите предметом обговорення Порошенка!!! Саме Порошенка. Я аргументовано пояснив, що він зробив і що не зробив. Навіть простіших речей не заготувати для повномасштабного нападу. Тобто по факту не готувався до цього. Лише для подальшого збільшення ефективності армії в форматі гібридної війни.
Зеленський діяв також само. В такому ж векторі. І навіть отой його зашквар з ракетної програмою цілком лежить в площині --- вона дійсно не така вже й першочергова. Для гібридної війни!!!))) Тобто можна почекати, призупинити, потехеньку робити. Армія й так цілком ефективно виконувала поставлені завдання. В гібридній війні.
Це не знімає відповідальності з Зе. Але пояснює його дії. Які коренями в векторі Порошенка. Саме він навіть після Майдану та нападу рашки продовжив оту політику по мінімуму. Хоча обіцяв "започаткувати! нові! принципи" у владі, в політиці.
"Выпускной альбом учеников 11-го класса в этом году выглядит так! У них украли детство, праздник Последнего звонка и выпускной вечер", - говорится в заметке. В комментариях участники пишут про свои эмоции, "боль и слезы из-за нестанцованного вальса, из-за разрушенных планов, из-за украденной юности".
Шашлыки на майские ? Нет
Выпускной на развалинах
detroytred, что скажешь ?
Провина на тому, хто вкрав. Тобто на ворогу, який здійснив повномасштабний напад та зруйнував школи і т.д. Вкрав дитинство, випускні.
Жертва (ці діти). Провина на агресорі. Крапка. Так ти постійно аргументував, коли раніше дискутували про причини війни в 2014?
Тепер розумієш...?))) А відповідальності з дій влади, які сприяли наслідкам, ніхто й не знімає.
Успіх написав: І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо! Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"?
Як розповідала моя двоюрідна сестра з Сум, на початку війни орки просто пройшли через Суми без затримки, по ходу розігнавши якесь війскове училище. Їх більш цікавили військові об'єкти у області (Охтирка, Шостка). Потім вони майже тим же шляхом пішли додому. І зверніть увагу, саме місто і зараз не обстрілюють, тільки область.
Я как житель г.Сумы вам сообщу, что в первый день вторжения рашистские танки действительно прошли через Сумы "транзитом", т.к. к счастью задачи у них взять город не было, шли на Киев. А когда за три дня "окончательное решение украинского вопроса" у них не получилось, то принялись утюжить артой по всей области, попутно не "разогнав", а разбомбив наш артилерийский лицей. Ну хоть к тому времени самооборона города активизировалась, и дала отпор (остальным райцентрам пришлось гораздо хуже). Мэр наш еще утром 24.02 сбежал за пределы города, и месяц периодически видосики в фейсбуке постил что у него всё под контролем (похоже брал пример с самого Главнокомандующего), впоследствии вернулся и медаль от него же получил. Сейчас Сумы действительно не обстреливают, ведь военных обьектов в городе больше не осталось. Стратегически он агрессору не нужен, разве что вместе с Харьковом. Если интересно, есть даже хронология в инете: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бої_за_Суми