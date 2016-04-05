Додано: Нед 12 чер, 2022 14:47

pesikot

Предмет дискусії, що точиться, який?

Не про Зеленського, який не зробив.

А про Порошенка, який робив, зробив і ще б робив.



Ви, прихильники Порошенка, самі ж виносите предметом обговорення Порошенка!!!

Саме Порошенка.

Я аргументовано пояснив, що він зробив і що не зробив.

Навіть простіших речей не заготувати для повномасштабного нападу. Тобто по факту не готувався до цього.

Лише для подальшого збільшення ефективності армії в форматі гібридної війни.



Зеленський діяв також само. В такому ж векторі.

І навіть отой його зашквар з ракетної програмою цілком лежить в площині --- вона дійсно не така вже й першочергова. Для гібридної війни!!!)))

Тобто можна почекати, призупинити, потехеньку робити.

Армія й так цілком ефективно виконувала поставлені завдання. В гібридній війні.



Це не знімає відповідальності з Зе.

Але пояснює його дії.

Які коренями в векторі Порошенка.

Саме він навіть після Майдану та нападу рашки продовжив оту політику по мінімуму.

Хоча обіцяв "започаткувати! нові! принципи" у владі, в політиці.