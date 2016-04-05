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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 130013011302130313041305>
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:04

  Schmit написав:
  detroytred написав:Скільки можна тягатися з бувшим президентом Порошенко?!
Вже була цитйата, де він напередодні війни прямо вказав, що ніхто не знає буде напад чи ні; що в пу в голові.

У нього ж не було розвідданих від усіх розвідок світу.
Але коли не знаєш, чи буде напад, чи ні, то логічно їздити відпочивати і готуватися до шашличків, правда?

  detroytred написав:Тепер цитата, де він 7 лютого 2022 прямо визначає, що країна здатна-готова дати відсіч в разі наступу:
"Він наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. «Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова», – заявив Порошенко.
https://lb.ua/news/2022/02/07/504898_po ... _dati.html

Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.

Напевно він мав заявляти "ми не готові, спасайся кто может"?
І таки дали жорстку відсіч, але не там, де потрібно, не на перешийку, не на кордоні, а аж в Гостомелі, Бучі під Києвом, аж під Миколаєвом, аж під Запоріжжям...

Моя думка в тому, що Порошенко занадто виказував та підкреслював зроблене.
Замість того, щоб сухо констатувати досягнення (які беззаперечно були. І які відповідали вимогам того стану. Формату АТО, гібридної війни), але більш уваги надати проблемам, наголосу неготовності до повномасштабного нападу.
Саме неготовності до ймовірного майбутнього.
З висвітленням причин, що цьому заважає.

А так -- все гаразд, здатні, готові і т.д.
В реаліях саме він ще тоді вже що-що, а бронежилети, каски, талани да нахрін кепки (тобто простіше!!! спорядження та обладнання) заготувати. Повні сховища...
Для саме можливої майбутньої великої війни.

Але ж навіть він це!!! не робив.
Чого ж тоді було чекати від наступника.

Всі роблять по мінімуму та хваляться. Замість наполягати на тому, що це МІЗЕР, а треба набагато більше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:17

  Hotab написав:це навоз для країни

Міністр оборони України О. Резніков відсторонив на час службового розслідування від виконання службових обов’язків військовослужбовця, який, за даними ЗМІ, схожий на начальника Управління правового забезпечення ГШ ЗСУ – начальника юридичної служби ЗСУ полковника юстиції Юрія Боброва:
https://t.me/ministry_of_defense_ua/2096
https://glavcom.ua/kyiv/news/u-spalnomu ... 52425.html
https://www.youtube.com/watch?v=2bUhyfWPGXI&t=4s
https://www.youtube.com/shorts/XpfdK3ztOpY
https://armyinform.com.ua/2021/07/12/re ... rbajdzhan/
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:25

  pesikot написав:
  detroytred написав:
Кожен рік Порошенко запевняв, що Україна готова дати жорстку військову відсіч при спробі агресора піти в наступ.

Це характерно для усіх наших можновладців -- робити все по мінімуму. Згідно обставин на момент. На даний час.
Зе робив так само.

Так, завдяки Порошенко, цю відсіч і дали
Створили армію. Пам"ятаєшь ? Армія. Мова. Віра

А ось ЗЕ!, нічого не робив
А ніт, робив. Дороги робив, щоб оркам було зручніше їхати

Зробили армію для ефективної відсічі ворогу в форматі гібридної війни, АТО, ООС.
Саме ефективної.
Бо неефективно, але все ж таки справлялася з таким форматом ота стара армія. Яка все ж таки була. І коли Турчинов дійсно вирішив воювати... наказавши нанести авіаудари по Донецькому аеропорту (як він сказав -- от тоді військові побачили...), то ота армія почала дійсно виконувати задачі. Звісно зі скрипом, бо була побудована не для війни (навіть гібридної).

Порошенко привів у відповідность. Оснащення, озброєння та інше забезпечення армії до рівня гібридної війни.
Тобто до вимог нових обставин. Саме АТО, ООС, гібридної війни.
І не більше!!!

А от відносно рівня повномасштабного наступу, повномасштабної війни?

Зараз Зеля робить те ж саме... Що і ПАП в 2014. Приводить до відповідності.
Армію , яка зі скрипом, але виконує поставлені задачі в повномасштабній війні, приводить до рівня такої війни.
Починаючи з простішого з забезпечення армії бронежилетами і т.д.
Тим же займаються волонтери.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:31

  detroytred написав:
А так -- все гаразд, здатні, готові і т.д.
В реаліях саме він ще тоді вже що-що, а бронежилети, каски, талани да нахрін кепки (тобто простіше!!! спорядження та обладнання) заготувати. Повні сховища...
Для саме можливої майбутньої великої війни.

Але ж навіть він це!!! не робив.

Я вже давно казав, що у багатьох зараз Порошенко - президент, а не Зеленский
Порошенко винен те, Порошенко винен се
Покупатель приходит в магазин, а купить нечего - пустые
прилавки. Он начинает возмущаться:
- Такого безобразия нигде нет! Что только делает правительство, о
чем оно думает?
К нему подходят двое в штатском и оттесняют в угол,
- Вы кого ругаете, гражданин?
- Да вот ругаю царей Романовых!
- При чем тут Романовы?
- Как же! Триста лет правили, а продуктов запасли только на
семьдесят лет!


Кажу тобі, Зеленський вже 3 роки, як президент. Це він повинен робити, але він цього не робив

  detroytred написав:Чого ж тоді було чекати від наступника.
Всі роблять по мінімуму та хваляться. Замість наполягати на тому, що це МІЗЕР, а треба набагато більше.

І "порохоботи" наполягали, що нічого Зеленський не робить
А де ти був і що робив ?

Відмазував Зеленського в його нічогонеробстві

А зараз вмикнув свою тему "можновладці повинні, а я маленька людина"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Черниговской области выпускники делают фотосессии на фоне руин после оккупации РФ (фото)
"Выпускной альбом учеников 11-го класса в этом году выглядит так! У них украли детство, праздник Последнего звонка и выпускной вечер", - говорится в заметке. В комментариях участники пишут про свои эмоции, "боль и слезы из-за нестанцованного вальса, из-за разрушенных планов, из-за украденной юности".

Шашлыки на майские ? Нет

Выпускной на развалинах

detroytred, что скажешь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:47

pesikot
Предмет дискусії, що точиться, який?
Не про Зеленського, який не зробив.
А про Порошенка, який робив, зробив і ще б робив.

Ви, прихильники Порошенка, самі ж виносите предметом обговорення Порошенка!!!
Саме Порошенка.
Я аргументовано пояснив, що він зробив і що не зробив.
Навіть простіших речей не заготувати для повномасштабного нападу. Тобто по факту не готувався до цього.
Лише для подальшого збільшення ефективності армії в форматі гібридної війни.

Зеленський діяв також само. В такому ж векторі.
І навіть отой його зашквар з ракетної програмою цілком лежить в площині --- вона дійсно не така вже й першочергова. Для гібридної війни!!!)))
Тобто можна почекати, призупинити, потехеньку робити.
Армія й так цілком ефективно виконувала поставлені завдання. В гібридній війні.

Це не знімає відповідальності з Зе.
Але пояснює його дії.
Які коренями в векторі Порошенка.
Саме він навіть після Майдану та нападу рашки продовжив оту політику по мінімуму.
Хоча обіцяв "започаткувати! нові! принципи" у владі, в політиці.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:56

detroytred
Я тебя понял

Порошенко - ничего не делал
Зеленский - молодец

Не удивляюсь, что результатом твоих мыслей есть украденные выпускные у школьников

Но у тебя, по поводу выпускников, нет никакой реакции. Нет эмпатии
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:57

  pesikot написав:В Черниговской области выпускники делают фотосессии на фоне руин после оккупации РФ (фото)
"Выпускной альбом учеников 11-го класса в этом году выглядит так! У них украли детство, праздник Последнего звонка и выпускной вечер", - говорится в заметке. В комментариях участники пишут про свои эмоции, "боль и слезы из-за нестанцованного вальса, из-за разрушенных планов, из-за украденной юности".

Шашлыки на майские ? Нет

Выпускной на развалинах

detroytred, что скажешь ?

Провина на тому, хто вкрав.
Тобто на ворогу, який здійснив повномасштабний напад та зруйнував школи і т.д.
Вкрав дитинство, випускні.

Жертва (ці діти).
Провина на агресорі. Крапка.
Так ти постійно аргументував, коли раніше дискутували про причини війни в 2014?

Тепер розумієш...?)))
А відповідальності з дій влади, які сприяли наслідкам, ніхто й не знімає.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:59

  detroytred написав:Провина на тому, хто вкрав.
Тобто на ворогу, який здійснив повномасштабний напад та зруйнував школи і т.д.
Вкрав дитинство, випускні.

Жертва (ці діти).
Провина на агресорі. Крапка.
Так ти постійно аргументував, коли раніше дискутували про причини війни в 2014?

Тепер розумієш...?)))
А відповідальності з дій влади, які сприяли наслідкам, ніхто й не знімає.

А ворог хто ? Хто агресор ?

Чому ти, про це не пишешь ?

Не можешь це вимовити ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:01

  Starikan написав:
  Успіх написав: І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!
Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"?

Як розповідала моя двоюрідна сестра з Сум, на початку війни орки просто пройшли через Суми без затримки, по ходу розігнавши якесь війскове училище. Їх більш цікавили військові об'єкти у області (Охтирка, Шостка). Потім вони майже тим же шляхом пішли додому. І зверніть увагу, саме місто і зараз не обстрілюють, тільки область.

Я как житель г.Сумы вам сообщу, что в первый день вторжения рашистские танки действительно прошли через Сумы "транзитом", т.к. к счастью задачи у них взять город не было, шли на Киев. А когда за три дня "окончательное решение украинского вопроса" у них не получилось, то принялись утюжить артой по всей области, попутно не "разогнав", а разбомбив наш артилерийский лицей. Ну хоть к тому времени самооборона города активизировалась, и дала отпор (остальным райцентрам пришлось гораздо хуже). Мэр наш еще утром 24.02 сбежал за пределы города, и месяц периодически видосики в фейсбуке постил что у него всё под контролем (похоже брал пример с самого Главнокомандующего), впоследствии вернулся и медаль от него же получил. Сейчас Сумы действительно не обстреливают, ведь военных обьектов в городе больше не осталось. Стратегически он агрессору не нужен, разве что вместе с Харьковом.
Если интересно, есть даже хронология в инете: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бої_за_Суми
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