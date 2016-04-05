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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:04
pesikot написав:detroytred
Я тебя понял
Порошенко - ничего не делал
Зеленский - молодец
Не удивляюсь, что результатом твоих мыслей есть украденные выпускные у школьников
Но у тебя, по поводу выпускников, нет никакой реакции. Нет эмпатии
Ні. Ти не зрозумів.
Але демагогічно спростив. А також передчасно зробив висновок, не дочекавшись відповіді про дітей.
Зв'язок моїх! думок з вкраденим дитинством --- спробуй хоча б трохи аргументувати.
Буде цікаво.
А так без аргументів не пройде. Це все та ж сама демагогія.
Ти постійно робиш доволі тяжкі звинувачення, але не переймаєшся з обгрунтуванням.
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detroytred
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:09
detroytred написав: pesikot написав:detroytred
Я тебя понял
Порошенко - ничего не делал
Зеленский - молодец
Не удивляюсь, что результатом твоих мыслей есть украденные выпускные у школьников
Но у тебя, по поводу выпускников, нет никакой реакции. Нет эмпатии
Ні. Ти не зрозумів.
Але демагогічно спростив. А також передчасно зробив висновок, не дочекавшись відповіді про дітей.
Зв'язок моїх! думок з вкраденим дитинством --- спробуй хоча б трохи аргументувати.
Буде цікаво.
А так без аргументів не пройде. Це все та ж сама демагогія.
Ти постійно робиш доволі тяжкі звинувачення, але не переймаєшся з обгрунтуванням.
Тобі до дітей немає ніякого діла
Тобі насрати на їх випускний
Ти так і не назвав, а хто ж ворог, хто агресор
Обгрунтування доволі тяжкі, як і звинувачення
Не ставай в свою трєтю позу, не вийде
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pesikot
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:12
ці дебіли журналісти ще б координати дали де їх ремонтували. таким тільки розстріл дійсно допоможе.
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mephala
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:13
pesikot написав: detroytred написав:
Провина на тому, хто вкрав.
Тобто на ворогу, який здійснив повномасштабний напад та зруйнував школи і т.д.
Вкрав дитинство, випускні.
Жертва (ці діти).
Провина на агресорі. Крапка.
Так ти постійно аргументував, коли раніше дискутували про причини війни в 2014?
Тепер розумієш...?)))
А відповідальності з дій влади, які сприяли наслідкам, ніхто й не знімає.
А ворог хто ? Хто агресор ?
Чому ти, про це не пишешь ?
Не можешь це вимовити ?
Ну і хто мені закидав стосовно пам'яті?
Скористайся пошуком по повідомленням і дай відповідь скільки разів я вказував -- пуйло, рашковани і т.д., визначаючи їх ворогами, агресорами, загарбниками.
Ще раз -- робиш звинувачення, май обгрунтування.
Не маєш -- не роби.
Зробив безпідставно, то вибачайся.
Це останнє тобі попередження.
Інакше знов отой формат ... як і з руцьким кораблем.
Бо, зрозумій, твої постійні! отакі голослівні заяви, звинувачення --- це просто примітивніша тупість.
А тупих можна тільки посилати...
Їм не доходить до розуміння.
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detroytred
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:16
detroytred написав: pesikot написав: detroytred написав:
Провина на тому, хто вкрав.
Тобто на ворогу, який здійснив повномасштабний напад та зруйнував школи і т.д.
Вкрав дитинство, випускні.
Жертва (ці діти).
Провина на агресорі. Крапка.
Так ти постійно аргументував, коли раніше дискутували про причини війни в 2014?
Тепер розумієш...?)))
А відповідальності з дій влади, які сприяли наслідкам, ніхто й не знімає.
А ворог хто ? Хто агресор ?
Чому ти, про це не пишешь ?
Не можешь це вимовити ?
Ну і хто мені закидав стосовно пам'яті?
Скористайся пошуком по повідомленням і дай відповідь скільки разів я вказував -- пуйло, рашковани і т.д., визначаючи їх ворогами, агресорами, загарбниками.
Ще раз -- робиш звинувачення, май обгрунтування.
Не маєш -- не роби.
Зробив безпідставно, то вибачайся.
Це останнє тобі попередження.
Інакше знов отой формат ... як і з руцьким кораблем.
Бо, зрозумій, твої постійні! отакі голослівні заяви, звинувачення --- це просто примітивніша тупість.
А тупих можна тільки посилати...
Їм не доходить до розуміння.
Ти не сказав, хто ворог, хто агресор ...
Проте ти багато сказав, про звинуваченння себе
Ти не можеш сказати, хто ворог, хто агресор ?
Чому ?
Проте, ти багато видав звинувачень мене, як тупого
У тебе є факти ?
Бо за таке треба відповідати
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 12 чер, 2022 15:20, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:17
pesikot написав:
Не ставай в свою трєтю позу, не вийде
Та він все життя стояв в позі з запитанням чево изволите
...
А коли виявилось що хоч і змазаний вазеліном..але все одно болить..а за радикуліт ніхто не доплачує..тепер і кидається на всіх від попередників до наступників...
А зрозуміти що розруха не в клозетах..розруха була в головах таких як він і та розруха і привела до клозетів...йому військова вища освіта не дозволяє признати...бо такого наказу йому не віддавали..а люмпенська пенсія-це не він.. це інші винуваті...
він же в треуголці і на коні
....
єдина проблема що це тільки в його голові..
а те що в реаліях в будьонівці і в багні
- це йому не доступно.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:20
mephala написав:
ці дебіли журналісти ще б координати дали де їх ремонтували. таким тільки розстріл дійсно допоможе.
там достатньо чітко вказано без координат. Чому мовчить Безглузда?
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:24
budivelnik написав: pesikot написав:
Не ставай в свою трєтю позу, не вийде
Та він все життя стояв в позі з запитанням чево изволите
...
А коли виявилось що хоч і змазаний вазеліном..але все одно болить..а за радикуліт ніхто не доплачує..тепер і кидається на всіх від попередників до наступників...
А зрозуміти що розруха не в клозетах..розруха була в головах таких як він і та розруха і привела до клозетів...йому військова вища освіта не дозволяє признати...бо такого наказу йому не віддавали..а люмпенська пенсія-це не він.. це інші винуваті...
він же в треуголці і на коні
....
єдина проблема що це тільки в його голові..
а те що в реаліях в будьонівці і в багні
- це йому не доступно.
+100500 ...
Краще і не скажешь
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pesikot
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:27
"Тобі до дітей немає ніякого діла
Тобі насрати на їх випускний" (с)
Песікот, йди на х...
Просто неможливо бути настільки тупим.
Всі предмети дискусій зводяться з твого боку до особистих звинувачень. Абсолютно голослівних, зі стелі, бо схотілося.
З.и.
Ну а під моєю цитатою з вказівкою пуйла та рашкованів ворогами, агресорами, стверджувати про " не сказав" --- кісільов-гебельс відпочиває.
Це тупість в кубі.
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detroytred
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:30
detroytred написав:
"Тобі до дітей немає ніякого діла
Тобі насрати на їх випускний" (с)
Песікот, йди на х...
Просто неможливо бути настільки тупим.
Всі предмети дискусій зводяться з твого боку до особистих звинувачень. Абсолютно голослівних, зі стелі, бо схотілося.
З.и.
Ну а під моєю цитатою з вказівкою пуйла та рашкованів ворогами, агресорами, стверджувати про " не сказав" --- кісільов-гебельс відпочиває.
Це тупість в кубі.
Не переймайся.
Я ж не переймаюся, що песікот мене не поважає, бо "в кущах".
Моськи гавкають, а слон ... робить свою роботу.
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 12 чер, 2022 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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