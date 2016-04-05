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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:31
detroytred написав:
"Тобі до дітей немає ніякого діла
Тобі насрати на їх випускний" (с)
Песікот, йди на х...
Просто неможливо бути настільки тупим.
Всі предмети дискусій зводяться з твого боку до особистих звинувачень. Абсолютно голослівних, зі стелі, бо схотілося.
detroytred написав:
З.и.
Ну а під моєю цитатою з вказівкою пуйла та рашкованів ворогами, агресорами, стверджувати про " не сказав" --- кісільов-гебельс відпочиває.
Це тупість в кубі.
Ти так і не сказав, хто ворог, хто агресор
Ти змазав свою відповідь, алє конкретно - ти не відповів
А куди мені треба йти, то сам туди іди ...
І ти про дітей нічого не сказав, ніякої ємпатії. На відміну, від мене
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:47
budivelnik написав: pesikot написав:
Не ставай в свою трєтю позу, не вийде
Та він все життя стояв в позі з запитанням чево изволите
...
А коли виявилось що хоч і змазаний вазеліном..але все одно болить..а за радикуліт ніхто не доплачує..тепер і кидається на всіх від попередників до наступників...
А зрозуміти що розруха не в клозетах..розруха була в головах таких як він і та розруха і привела до клозетів...йому військова вища освіта не дозволяє признати...бо такого наказу йому не віддавали..а люмпенська пенсія-це не він.. це інші винуваті...
він же в треуголці і на коні
....
єдина проблема що це тільки в його голові..
а те що в реаліях в будьонівці і в багні
- це йому не доступно.
Ще один тупий та брехливий.
Ти побудував оце все на голослівному твердження про "чего изволите". Та маячні-брехні про треуголку, будьоновку, багно, про не доплачують, люмпенську пенсію.
Хто такі люмпени ти навіть після багатократних тобі цитувань не засвоїв.
Ну а оцінювання бувшим куском мого фаху, освіти, служби да ще й віртуально -- це прикольно, але сумно.
До розрухи призвело те, що з армії, з ЗСУ повтікали такі, як ти.
Які окупантами в ГСВГ в совецькій армії бажали служити, а от в ЗСУ УКРАЇНІ - ні.
Як ти там казав: бо країна, якій я служив розвалилася, та контракт скінчився.
А до тих, хто залишився, в основному почали надходити ще! гірші.
Які навіть з функцією виконавців низового рівня не справлялися...
До того ж отакі бізнесмени, як ти, вирішили, що армія не потрібна. Скороченням фінансування зробили ще гірше.
А в 2014 закукорекали ...
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:52
flyman написав:
Ще раз повторяю, ти слуга, виконуєш військову службу. Не тобі питати. А з тебе спрос. Що ти захистив? 25% території під окупацією. 10 млн виїхало із України.
Пагано працюєш, дуже погано
вам не здається що ваш борзометр зашкалює? у вас є не тільки права але й обов’язки.
так от у воєнний час обов’язок боронити рідну країну повинні не тільки військові. а все населення. то спитайте спочатку себе як ви працюєте на оборону країни перш ніж інших запитувати.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 15:57
detroytred написав: budivelnik написав: pesikot написав:
Не ставай в свою трєтю позу, не вийде
Та він все життя стояв в позі з запитанням чево изволите
...
А коли виявилось що хоч і змазаний вазеліном..але все одно болить..а за радикуліт ніхто не доплачує..тепер і кидається на всіх від попередників до наступників...
А зрозуміти що розруха не в клозетах..розруха була в головах таких як він і та розруха і привела до клозетів...йому військова вища освіта не дозволяє признати...бо такого наказу йому не віддавали..а люмпенська пенсія-це не він.. це інші винуваті...
він же в треуголці і на коні
....
єдина проблема що це тільки в його голові..
а те що в реаліях в будьонівці і в багні
- це йому не доступно.
Ще один тупий та брехливий.
Ти побудував оце все на голослівному твердження про "чего изволите". Та маячні-брехні про треуголку, будьоновку, багно, про не доплачують, люмпенську пенсію.
Хто такі люмпени ти навіть після багатократних тобі цитувань не засвоїв.
Ну а оцінювання бувшим куском мого фаху, освіти, служби да ще й віртуально -- це прикольно, але сумно.
До розрухи призвело те, що з армії, з ЗСУ повтікали такі, як ти.
Які окупантами в ГСВГ в совецькій армії бажали служити, а от в ЗСУ УКРАЇНІ - ні.
Як ти там казав: бо країна, якій я служив розвалилася, та контракт скінчився.
А до тих, хто залишився, в основному почали надходити ще! гірші.
Які навіть з функцією виконавців низового рівня не справлялися...
До того ж отакі бізнесмени, як ти, вирішили, що армія не потрібна. Скороченням фінансування зробили ще гірше.
А в 2014 закукорекали ...
Ти слился полностью ...
Не пытайся даже возражать ...
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Додано: Нед 12 чер, 2022 16:00
pesikot написав: detroytred написав:
"Тобі до дітей немає ніякого діла
Тобі насрати на їх випускний" (с)
Песікот, йди на х...
Просто неможливо бути настільки тупим.
Всі предмети дискусій зводяться з твого боку до особистих звинувачень. Абсолютно голослівних, зі стелі, бо схотілося.
detroytred написав:
З.и.
Ну а під моєю цитатою з вказівкою пуйла та рашкованів ворогами, агресорами, стверджувати про " не сказав" --- кісільов-гебельс відпочиває.
Це тупість в кубі.
Ти так і не сказав, хто ворог, хто агресор
Ти змазав свою відповідь, алє конкретно - ти не відповів
А куди мені треба йти, то сам туди іди ...
І ти про дітей нічого не сказав, ніякої ємпатії. На відміну, від мене
Я ж кажу, що тупий.
На восьмому році війни після тисяч повідомлень мені треба тобі!!! розтулмачувати, що пуйло - це путін, а рашковани - росіяни. І вони є ворогами України та українців. Агресорами. Загарбниками та тощо.
Звиняй, але я одразу навіть не здогадавався яка глибина в тебе.
Песікот, йди на х...
Конкретно кажу тобі))
Вай-вай ... Детройт про дітей нічого не сказав... Жах.
Висмоктуй ще звинувачення.
Мені звісно жаль дітей... Але тобі для чого це? В плані дискусії не про мене, а про По, Зе, дії влади.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 16:00
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Додано: Нед 12 чер, 2022 16:07
detroytred написав:
На восьмому році війни після тисяч повідомлень мені треба тобі!!! розтулмачувати, що пуйло - це путін, а рашковани - росіяни. І вони є ворогами України та українців. Агресорами. Загарбниками та тощо.
Звиняй, але я одразу навіть не здогадавався яка глибина в тебе.
Песікот, йди на х...
Конкретно кажу тобі))
Вай-вай ... Детройт про дітей нічого не сказав... Жах.
Висмоктуй ще звинувачення.
Мені звісно жаль дітей... Але тобі для чого це? В плані дискусії не про мене, а про По, Зе, дії влади.
А почему это произошло с 10-го раза тебе напоминать, а не с первого ?
Что тебе мешало ?
Но ты, всё равно не ответил про детей
Кстати, напоминаю, модераторам, меня послали второй раз, вы никак не реагируете
Можно я его пошлю один раз и мне тоже ничего не будет ? detroytred
, иди на х ...
Вот, теперь хорошо
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Додано: Нед 12 чер, 2022 16:11
mephala написав: flyman написав:
Ще раз повторяю, ти слуга, виконуєш військову службу. Не тобі питати. А з тебе спрос. Що ти захистив? 25% території під окупацією. 10 млн виїхало із України.
Пагано працюєш, дуже погано
вам не здається що ваш борзометр зашкалює? у вас є не тільки права але й обов’язки.
так от у воєнний час обов’язок боронити рідну країну повинні не тільки військові. а все населення. то спитайте спочатку себе як ви працюєте на оборону країни перш ніж інших запитувати.
про права кріпака я в курсі, можеш не нагадувати
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