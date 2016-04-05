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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1302130313041305
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:4

Ні.
Все, далі мовчу!
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:12

  Investor_K написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Зображення

От нащо ви таке викладаєте?
Я аж ледь стримуюсь написати, під яким я номером на картинці завтра буду працювати :shock: :D :idea:

4

але за 15 км на північний захід, за екраном зліва
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І тут Остапа Філатова понесло https://t.me/truexanewsua/50371
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:19

  pesikot написав:
  detroytred написав:На восьмому році війни після тисяч повідомлень мені треба тобі!!! розтулмачувати, що пуйло - це путін, а рашковани - росіяни. І вони є ворогами України та українців. Агресорами. Загарбниками та тощо.

Звиняй, але я одразу навіть не здогадавався яка глибина в тебе.
Песікот, йди на х...
Конкретно кажу тобі))

Вай-вай ... Детройт про дітей нічого не сказав... Жах.
Висмоктуй ще звинувачення.

Мені звісно жаль дітей... Але тобі для чого це? В плані дискусії не про мене, а про По, Зе, дії влади.

А почему это произошло с 10-го раза тебе напоминать, а не с первого ?
Что тебе мешало ?
Но ты, всё равно не ответил про детей

Кстати, напоминаю, модераторам, меня послали второй раз, вы никак не реагируете
Можно я его пошлю один раз и мне тоже ничего не будет ? :)

detroytred, иди на х ...

Вот, теперь хорошо :)

Песікот, йди на х...
Мені заважало те, що ти настільки тупий та тупо вдаєш ще дурня, який не пам'ятає про багаторазове визначення мною пуйла та рашкованів, і в тебе тоді, до речі, питань не виникало.

Повір, дурне ти створіння, що ті звинувачення, які ти висував мені раніше або, наприклад, зараз натякав (про невизнання мною рашки та пуйла ворогами, агресорами) --- це дрібниця в порівнянні з лише порушенням правил форуму у вигляді посилання тебе на х...

До чого ж ти тупий.
Цуценя... яке ще й запитує в модераторів. Цирк відпочиває.
Я тобі конкретно вказав чому я тебе посилаю, а ти -- тому що тебе послали?))))

Ну а під "мені звісно жаль дітей" -- твоє "но ты всё равно не ответил про детей" ----- йди в школу або лікуйся. Хоча від такої тупісті не вилікують.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 чер, 2022 16:37, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:36

Надто багато friendly fire.
У вас під боком ненависники України (і не всі ще в бані на момент) , а ви чубитесь , хто за Зе, хто за По, а хто скільки разів назвав оркостан загарбником і агресором.
Тут чума розказує, що долярчик мало старається для перемоги, а само в житомирському котлі воює.

Питали, скільки воно задонатило. Як воно могло задонатить, коли рекорд "прожити на 100 уе" ставить. Там інша, ущербна психологія.
Hotab
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