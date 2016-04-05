Ні.
Все, далі мовчу!
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Додано: Нед 12 чер, 2022 16:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 чер, 2022 16:12
Додано: Нед 12 чер, 2022 16:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І тут Остапа Філатова понесло
Додано: Нед 12 чер, 2022 16:19
Песікот, йди на х...
Мені заважало те, що ти настільки тупий та тупо вдаєш ще дурня, який не пам'ятає про багаторазове визначення мною пуйла та рашкованів, і в тебе тоді, до речі, питань не виникало.
Повір, дурне ти створіння, що ті звинувачення, які ти висував мені раніше або, наприклад, зараз натякав (про невизнання мною рашки та пуйла ворогами, агресорами) --- це дрібниця в порівнянні з лише порушенням правил форуму у вигляді посилання тебе на х...
До чого ж ти тупий.
Цуценя... яке ще й запитує в модераторів. Цирк відпочиває.
Я тобі конкретно вказав чому я тебе посилаю, а ти -- тому що тебе послали?))))
Ну а під "мені звісно жаль дітей" -- твоє "но ты всё равно не ответил про детей" ----- йди в школу або лікуйся. Хоча від такої тупісті не вилікують.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 12 чер, 2022 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 чер, 2022 16:36
Надто багато friendly fire.
У вас під боком ненависники України (і не всі ще в бані на момент) , а ви чубитесь , хто за Зе, хто за По, а хто скільки разів назвав оркостан загарбником і агресором.
Тут чума розказує, що долярчик мало старається для перемоги, а само в житомирському котлі воює.
Питали, скільки воно задонатило. Як воно могло задонатить, коли рекорд "прожити на 100 уе" ставить. Там інша, ущербна психологія.
Додано: Нед 12 чер, 2022 16:38
Тебе до хрена лет, а ведешь себя, как подросток
Малолетний подросток
Но ты так и не сказал, что
Ворог - російська федерація
Агресор - російська федерація
Ты юлил, изворачивался, но ты так это напрямую и не сказал
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