fler написав:В воскресенье, 11 июня, десятки николаевцев вышли на пляжи в береговой зоне микрорайона Намыв. Воскресный день выдался жарким — уже с утра температура воздуха была более + 30 в тени. Поэтому, несмотря на объявленный городскими властями запрет, люди вышли к воде. Многие пришли целыми семьями, с детьми и даже с домашними животными. И дети и взрослые охотно купаются в реке. Чем ближе к полдню, тем больше людей становится на пляжах. https://korabelov.info/2022/06/249107/n ... a-plyazhi/
Home, sweet home… Купа речей на літо, модні купальники… як мені їх не вистачає.. Я теж на пляж хочу! (але до Ніцци )
Hotab написав:Надто багато friendly fire. У вас під боком ненависники України (і не всі ще в бані на момент) , а ви чубитесь , хто за Зе, хто за По, а хто скільки разів назвав оркостан загарбником і агресором. Тут чума розказує, що долярчик мало старається для перемоги, а само в житомирському котлі воює.
Питали, скільки воно задонатило. Як воно могло задонатить, коли рекорд "прожити на 100 уе" ставить. Там інша, ущербна психологія.
А що тут можна додати? Ви ж все пояснили опоненту.
На підставі чого саме Флай прийшов до своїх висновків про хоч дії Долярчика, про хоч претензії до вас, особисто я не побачив. Висновки, претензії були, обгрунтування - ні. Звісно виникла спіраль образ... А там і предмети розмови загубилися.
Любити чи не любити Україну - це одна справа. Ненавидіти чи не ненавидіти - це друга.
detroytred написав:На підставі чого саме Флай прийшов до своїх висновків про хоч дії Долярчика, про хоч претензії до вас, особисто я не побачив.
Інколи люди заради виправдання власної бездіяльності в умовах війни пробують знецінити те, що роблять інші. Типу "не так то вже багато ти,долярчик, там навоював. Тому я можу продовжити сидіти в житомирському котлі (запорізькій квартирі) і критикувати все українське". Щодо мене. Я в 2014 , як долярчик , в запалі бою приходив і казав, що ми робили і де. Це давно пройшло. Надто багато було за ці 8 років. Але зараз я і не на мі-24 (ударний), а на вертольоті медичної евакуації. Може закладчики з флаями вважають , що це не важливо. Мені все одно. Зовсім не та публіка, перед якою необхідно метати бісер.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 чер, 2022 17:29, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Надто багато friendly fire. У вас під боком ненависники України (і не всі ще в бані на момент) , а ви чубитесь , хто за Зе, хто за По, а хто скільки разів назвав оркостан загарбником і агресором. Тут чума розказує, що долярчик мало старається для перемоги, а само в житомирському котлі воює.
Питали, скільки воно задонатило. Як воно могло задонатить, коли рекорд "прожити на 100 уе" ставить. Там інша, ущербна психологія.
А що тут можна додати? Ви ж все пояснили опоненту.
На підставі чого саме Флай прийшов до своїх висновків про хоч дії Долярчика, про хоч претензії до вас, особисто я не побачив. Висновки, претензії були, обгрунтування - ні. Звісно виникла спіраль образ... А там і предмети розмови загубилися.
Любити чи не любити Україну - це одна справа. Ненавидіти чи не ненавидіти - це друга.
Логіка проста як двері: в ЗСУ д"Артарьяни, цивільні 3.14 На запитання цивільних до ЗСУ: "чому Херсон, Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь, Чернігів, Харків..." - відповідь "сам концерва"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 чер, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman , ти не задумувався, чому саме ти з забаненим ватаном запорізьким ці 2 дні в центрі уваги?? Ви єдині цивільні?? Отож. Вгамуйся.
flyman написав:На запитання цивільних до ЗСУ, чому Херсон, Буча, Ірпінь, Бородянка - відповідь "сам концерва
Може тому, що ЗСУ не бог? І не може з противником, у якого бюджет армії більше в 10 раз, не здавати міста зовсім. Як Херсон, так і Бородянка з Ірпенем. Але Флай міг би підняти бюджет зсу. Проте не хоче)>))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 чер, 2022 17:50, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:В воскресенье, 11 июня, десятки николаевцев вышли на пляжи в береговой зоне микрорайона Намыв. Воскресный день выдался жарким — уже с утра температура воздуха была более + 30 в тени. Поэтому, несмотря на объявленный городскими властями запрет, люди вышли к воде. Многие пришли целыми семьями, с детьми и даже с домашними животными. И дети и взрослые охотно купаются в реке. Чем ближе к полдню, тем больше людей становится на пляжах. https://korabelov.info/2022/06/249107/n ... a-plyazhi/
Home, sweet home… Купа речей на літо, модні купальники… як мені їх не вистачає.. Я теж на пляж хочу! (але до Ніцци )
Багато мене сьогодні. Спробую потім обмежитись))
По суті знов повторюється ситуація 2014. В основному питанні. Тоді рашка запропонувала Україні свій формат війни. Гібридну. Україна погодилася...
Зараз практично те ж саме. Тільки формально в нас військовий стан, загальна мобілізація. Але реально ... практично, як і рашці -- в плані мобілізації всіх видів ресурсів для війни. Саме для війни.
Я не в стані визначати правильно це чи ні. Але дуже важко перемогти ворога по запропонованим їм правилам "гри".
Ну не можна вести битву з більш потужним ворогом не кинувши на алтар, наприклад, образно усі накопичення народу (вклади, авто і т.д.). Ну це пипець, коли воїни стоять в черзі на "Нову пошту", щоб отримати прості речі... Яка ж це війна, коли воїнам начальник відділення каже -- почекайте, машину розвантажимо...
Населення поки в основному платить за наслідки війни, а не за дійсно все для фронту, для перемоги.
Але пройде такий варіант для повномасштабної війни, коли у ворога мета - повна перемога, повна!!? Хз... Ризиковано. На одних пасіонаріях можна й не виїхати.
Вистачить вже безглуздо спорити хто пухнастіше: ПП чи VZ. На них обох нема де клейма ставити. Це просто гвинтики однієї системи, яка в принципі проти простого народа. На комусь заробляти ж треба. А ви тут сре.теся як дурні.