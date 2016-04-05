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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1304130513061307>
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:01

  fler написав:В воскресенье, 11 июня, десятки николаевцев вышли на пляжи в береговой зоне микрорайона Намыв.
Воскресный день выдался жарким — уже с утра температура воздуха была более + 30 в тени. Поэтому, несмотря на объявленный городскими властями запрет, люди вышли к воде. Многие пришли целыми семьями, с детьми и даже с домашними животными. И дети и взрослые охотно купаются в реке. Чем ближе к полдню, тем больше людей становится на пляжах.
https://korabelov.info/2022/06/249107/n ... a-plyazhi/

Home, sweet home…
Купа речей на літо, модні купальники… як мені їх не вистачає..
Я теж на пляж хочу! (але до Ніцци 8))



Подорвался на мине. В Одессе во время купания погиб отдыхающий (видео)
https://focus.ua/ukraine/518725-podorva ... chiy-video
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:20

  Hotab написав:Надто багато friendly fire.
У вас під боком ненависники України (і не всі ще в бані на момент) , а ви чубитесь , хто за Зе, хто за По, а хто скільки разів назвав оркостан загарбником і агресором.
Тут чума розказує, що долярчик мало старається для перемоги, а само в житомирському котлі воює.

Питали, скільки воно задонатило. Як воно могло задонатить, коли рекорд "прожити на 100 уе" ставить. Там інша, ущербна психологія.

А що тут можна додати?
Ви ж все пояснили опоненту.

На підставі чого саме Флай прийшов до своїх висновків про хоч дії Долярчика, про хоч претензії до вас, особисто я не побачив.
Висновки, претензії були, обгрунтування - ні.
Звісно виникла спіраль образ...
А там і предмети розмови загубилися.

Любити чи не любити Україну - це одна справа.
Ненавидіти чи не ненавидіти - це друга.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:На підставі чого саме Флай прийшов до своїх висновків про хоч дії Долярчика, про хоч претензії до вас, особисто я не побачив.

Інколи люди заради виправдання власної бездіяльності в умовах війни пробують знецінити те, що роблять інші. Типу "не так то вже багато ти,долярчик, там навоював. Тому я можу продовжити сидіти в житомирському котлі (запорізькій квартирі) і критикувати все українське".
Щодо мене. Я в 2014 , як долярчик , в запалі бою приходив і казав, що ми робили і де. Це давно пройшло. Надто багато було за ці 8 років.
Але зараз я і не на мі-24 (ударний), а на вертольоті медичної евакуації. Може закладчики з флаями вважають , що це не важливо. Мені все одно. Зовсім не та публіка, перед якою необхідно метати бісер.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 чер, 2022 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:27

  detroytred написав:
  Hotab написав:Надто багато friendly fire.
У вас під боком ненависники України (і не всі ще в бані на момент) , а ви чубитесь , хто за Зе, хто за По, а хто скільки разів назвав оркостан загарбником і агресором.
Тут чума розказує, що долярчик мало старається для перемоги, а само в житомирському котлі воює.

Питали, скільки воно задонатило. Як воно могло задонатить, коли рекорд "прожити на 100 уе" ставить. Там інша, ущербна психологія.

А що тут можна додати?
Ви ж все пояснили опоненту.

На підставі чого саме Флай прийшов до своїх висновків про хоч дії Долярчика, про хоч претензії до вас, особисто я не побачив.
Висновки, претензії були, обгрунтування - ні.
Звісно виникла спіраль образ...
А там і предмети розмови загубилися.

Любити чи не любити Україну - це одна справа.
Ненавидіти чи не ненавидіти - це друга.

Логіка проста як двері: в ЗСУ д"Артарьяни, цивільні 3.14
На запитання цивільних до ЗСУ: "чому Херсон, Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь, Чернігів, Харків..." - відповідь "сам концерва"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 чер, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:30

flyman , ти не задумувався, чому саме ти з забаненим ватаном запорізьким ці 2 дні в центрі уваги?? Ви єдині цивільні?? Отож. Вгамуйся.


  flyman написав:На запитання цивільних до ЗСУ, чому Херсон, Буча, Ірпінь, Бородянка - відповідь "сам концерва

Може тому, що ЗСУ не бог? І не може з противником, у якого бюджет армії більше в 10 раз, не здавати міста зовсім. Як Херсон, так і Бородянка з Ірпенем. Але Флай міг би підняти бюджет зсу. Проте не хоче)>))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 чер, 2022 17:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:31

  Hotab написав:flyman , ти не задумувався, чому саме ти з забаненим ватаном запорізьким ці 2 дні в центрі уваги?? Ви єдині цивільні?? Отож. Вгамуйся.

Ти не там енергію витрачаєш, відпрацьовуй карму.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:33

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman , ти не задумувався, чому саме ти з забаненим ватаном запорізьким ці 2 дні в центрі уваги?? Ви єдині цивільні?? Отож. Вгамуйся.

Ти не там енергію витрачаєш, відпрацьовуй карму.

У мене її багато. Оті, кого твій неменяємий дружок називає "шлюхи", мене хвалять.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:46

  fler написав:В воскресенье, 11 июня, десятки николаевцев вышли на пляжи в береговой зоне микрорайона Намыв.
Воскресный день выдался жарким — уже с утра температура воздуха была более + 30 в тени. Поэтому, несмотря на объявленный городскими властями запрет, люди вышли к воде. Многие пришли целыми семьями, с детьми и даже с домашними животными. И дети и взрослые охотно купаются в реке. Чем ближе к полдню, тем больше людей становится на пляжах.
https://korabelov.info/2022/06/249107/n ... a-plyazhi/

Home, sweet home…
Купа речей на літо, модні купальники… як мені їх не вистачає..
Я теж на пляж хочу! (але до Ніцци 8))

Багато мене сьогодні. Спробую потім обмежитись))

По суті знов повторюється ситуація 2014. В основному питанні.
Тоді рашка запропонувала Україні свій формат війни. Гібридну. Україна погодилася...

Зараз практично те ж саме. Тільки формально в нас військовий стан, загальна мобілізація. Але реально ... практично, як і рашці -- в плані мобілізації всіх видів ресурсів для війни. Саме для війни.

Я не в стані визначати правильно це чи ні. Але дуже важко перемогти ворога по запропонованим їм правилам "гри".

Ну не можна вести битву з більш потужним ворогом не кинувши на алтар, наприклад, образно усі накопичення народу (вклади, авто і т.д.).
Ну це пипець, коли воїни стоять в черзі на "Нову пошту", щоб отримати прості речі...
Яка ж це війна, коли воїнам начальник відділення каже -- почекайте, машину розвантажимо...

Населення поки в основному платить за наслідки війни, а не за дійсно все для фронту, для перемоги.

Але пройде такий варіант для повномасштабної війни, коли у ворога мета - повна перемога, повна!!? Хз...
Ризиковано.
На одних пасіонаріях можна й не виїхати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я не в стані визначати правильно це чи ні. Але дуже важко перемогти ворога по запропонованим їм правилам "гри".

https://nv.ua/opinion/dorogoy-budushchiy-glavnokomanduyushchiy-50007926.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:55

Вистачить вже безглуздо спорити хто пухнастіше: ПП чи VZ. На них обох нема де клейма ставити. Це просто гвинтики однієї системи, яка в принципі проти простого народа.
На комусь заробляти ж треба.
А ви тут сре.теся як дурні.
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