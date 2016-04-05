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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1304130513061307
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:56

  flyman написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав:Надто багато friendly fire.
У вас під боком ненависники України (і не всі ще в бані на момент) , а ви чубитесь , хто за Зе, хто за По, а хто скільки разів назвав оркостан загарбником і агресором.
Тут чума розказує, що долярчик мало старається для перемоги, а само в житомирському котлі воює.

Питали, скільки воно задонатило. Як воно могло задонатить, коли рекорд "прожити на 100 уе" ставить. Там інша, ущербна психологія.

А що тут можна додати?
Ви ж все пояснили опоненту.

На підставі чого саме Флай прийшов до своїх висновків про хоч дії Долярчика, про хоч претензії до вас, особисто я не побачив.
Висновки, претензії були, обгрунтування - ні.
Звісно виникла спіраль образ...
А там і предмети розмови загубилися.

Любити чи не любити Україну - це одна справа.
Ненавидіти чи не ненавидіти - це друга.

Логіка проста як двері: в ЗСУ д"Артарьяни, цивільні 3.14
На запитання цивільних до ЗСУ: "чому Херсон, Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь, Чернігів, Харків..." - відповідь "сам концерва"

Бінго!!!
Воно так і є.
Повномасштабна війна. Куди ще вище і далі.

Військові банкують. Крапка.
Обурювання може бути тільки одна підстава -- коли вже дійсно занадто вони вимагають. Для своєї справи.

Це ж вже не іграшки. І не місцевого значення конфлікт.
Тим паче тому, як скромно та обмежено, мається на увазі на державному рівні, військові себе поводять в усіх аспектах, можна тільки дивуватися.
Пріоритети...
Від цього треба відштовхуватися.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:07

  zxzx777 написав:Вистачить вже безглуздо спорити хто пухнастіше: ПП чи VZ. На них обох нема де клейма ставити. Це просто гвинтики однієї системи, яка в принципі проти простого народа.
На комусь заробляти ж треба.
А ви тут сре.теся як дурні.

Ні.
Вони не проти простого народу!!!
І сама система не проти.

Мова про те, що вони роблять по мінімуму. По необхідному мінімуму.

І все б було нормально, якби не ситуації, які сталися.
Мінімуму зробленого владою, вкладами для країни, народу не вистачило.

А влада, система дійсно проти. Робити для країни, для простого народу більше мінімуму.
От коли схоче, то дійсно реформує. Перш за все себе. Свої принципи.
І Порошенко після Майдану сказав дійсно найважливішу річ про започаткування нових принципів у владі.
З реалізацією от тільки проблеми)) виникли.
detroytred
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