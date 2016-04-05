flyman написав:detroytred написав:Hotab написав:Надто багато friendly fire.
У вас під боком ненависники України (і не всі ще в бані на момент) , а ви чубитесь , хто за Зе, хто за По, а хто скільки разів назвав оркостан загарбником і агресором.
Тут чума розказує, що долярчик мало старається для перемоги, а само в житомирському котлі воює.
Питали, скільки воно задонатило. Як воно могло задонатить, коли рекорд "прожити на 100 уе" ставить. Там інша, ущербна психологія.
А що тут можна додати?
Ви ж все пояснили опоненту.
На підставі чого саме Флай прийшов до своїх висновків про хоч дії Долярчика, про хоч претензії до вас, особисто я не побачив.
Висновки, претензії були, обгрунтування - ні.
Звісно виникла спіраль образ...
А там і предмети розмови загубилися.
Любити чи не любити Україну - це одна справа.
Ненавидіти чи не ненавидіти - це друга.
Логіка проста як двері: в ЗСУ д"Артарьяни, цивільні 3.14
На запитання цивільних до ЗСУ: "чому Херсон, Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь, Чернігів, Харків..." - відповідь "сам концерва"
Бінго!!!
Воно так і є.
Повномасштабна війна. Куди ще вище і далі.
Військові банкують. Крапка.
Обурювання може бути тільки одна підстава -- коли вже дійсно занадто вони вимагають. Для своєї справи.
Це ж вже не іграшки. І не місцевого значення конфлікт.
Тим паче тому, як скромно та обмежено, мається на увазі на державному рівні, військові себе поводять в усіх аспектах, можна тільки дивуватися.
Пріоритети...
Від цього треба відштовхуватися.