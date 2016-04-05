Додано: Нед 12 чер, 2022 18:28

Чому тутешні бачать тільки порівняння -

влада Зе проти влади По ?

прихильники Зе проти прихильників По ?



Чому не дадуть відповідь самі собі

1 Зеленського вибрали за те що останній критикував політику Порошенка..

Тобто за Зеленського були голуби , за Порошенка -яструби

2 Сьогодні виявилось що яструбина політика Порошенко в розрізі того що треба готуватись до війни ( виберіть мене бо пуйло прийде) - виявилась вірною - пуйло прийшло...

3 Тому сьогодні критикувати Зеленського за те що він виконував волю своїх виборців і цих голубиних голосів була більшість - виборці ні Зеленського ні Порошенка не можуть.

4 Але при цьому

Виборці Зеленського повинні призанти СВОЮ помилку...адже це їх вибір привів до війни (так само як заявки ЛАДа не все так однозначно - привели бомби на голови харківян)

5 Зеленський повинен признати свою ПОЛІТИЧНУ(готуємось до миру) помилку в тому що критикував ПОЛІТИЧНУ(готуємось до війни) лінію Порошенка...яка виявилась вірною

6 Але при цьому

Влада виконувала те за що голосувала більшість населення....

Отже саме на населенні лежить відповідальність за сьогоднішній день...

Адже в населення БУЛА ДЕМОКРАТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ проголосувати за інший курс.



ПС

А от те що в січні-лютому 2022 влада не прислухалась до доповідей ВЛАСНОЇ і ЗАКОРДОННОЇ розвідок - говорить про те що вона була

або непрофесійною

або готувала зраду...



Кожен може вибрати той пункт який йому сподобається..або додати якийсь свій.