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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 12 чер, 2022 17:56
flyman написав: detroytred написав: Hotab написав:
Надто багато friendly fire.
У вас під боком ненависники України (і не всі ще в бані на момент) , а ви чубитесь , хто за Зе, хто за По, а хто скільки разів назвав оркостан загарбником і агресором.
Тут чума розказує, що долярчик мало старається для перемоги, а само в житомирському котлі воює.
Питали, скільки воно задонатило. Як воно могло задонатить, коли рекорд "прожити на 100 уе" ставить. Там інша, ущербна психологія.
А що тут можна додати?
Ви ж все пояснили опоненту.
На підставі чого саме Флай прийшов до своїх висновків про хоч дії Долярчика, про хоч претензії до вас, особисто я не побачив.
Висновки, претензії були, обгрунтування - ні.
Звісно виникла спіраль образ...
А там і предмети розмови загубилися.
Любити чи не любити Україну - це одна справа.
Ненавидіти чи не ненавидіти - це друга.
Логіка проста як двері: в ЗСУ д"Артарьяни, цивільні 3.14
На запитання цивільних до ЗСУ: "чому Херсон, Буча, Ірпінь, Бородянка, Маріуполь, Чернігів, Харків..." - відповідь "сам концерва"
Бінго!!!
Воно так і є.
Повномасштабна війна. Куди ще вище і далі.
Військові банкують. Крапка.
Обурювання може бути тільки одна підстава -- коли вже дійсно занадто вони вимагають. Для своєї справи.
Це ж вже не іграшки. І не місцевого значення конфлікт.
Тим паче тому, як скромно та обмежено, мається на увазі на державному рівні, військові себе поводять в усіх аспектах, можна тільки дивуватися.
Пріоритети...
Від цього треба відштовхуватися.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:07
zxzx777 написав:
Вистачить вже безглуздо спорити хто пухнастіше: ПП чи VZ. На них обох нема де клейма ставити. Це просто гвинтики однієї системи, яка в принципі проти простого народа.
На комусь заробляти ж треба.
А ви тут сре.теся як дурні.
Ні.
Вони не проти простого народу!!!
І сама система не проти.
Мова про те, що вони роблять по мінімуму. По необхідному мінімуму.
З точки зору мінімуму в нас, в Україні все найчудово. Реально.
І все б було нормально, якби не ситуації, які сталися.
Мінімуму зробленого владою, владами для країни, народу не вистачило.
А влада, система дійсно проти. Робити для країни, для простого народу більше мінімуму.
От коли схоче, то дійсно реформує. Перш за все себе. Свої принципи.
І Порошенко після Майдану сказав дійсно найважливішу річ про започаткування нових принципів у владі.
З реалізацією от тільки проблеми)) виникли.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:17
від Олег Жданов
..
Висновки мої.
1 Педераційники за 110 днів втратили 1400 танків , з 3400 які знаходяться в строю
2 Педераційники за 30 років
виготовили - 450 танків Т90
модернізували-400танків Т80
модернізували-1700 танківТ72
модернізували-1000 танків Т62
Всього________3550 танків
Таким чином в загальному в добу вони
виготовляли+модернізували -3550/10000 діб=0,4 машин в добу
втрачали в Україні 1400/110 = ____________13 машин в добу
3 Запасів в педераційників по танкам ще 28000...але всі вони (крім 90 штук) були виготовленні в СРСР і з спутникових знімків видно що пригодні до відновлення на ремзаводі не більше 2-5%....
4 А от по стволам до гаубиць - проблемка
Хоч Жданов і оптиміст , але при підрахунках втратив нулик...
Ресурс ствола - до 10 000 пострілів( при зменшеному заряді пороху) і до 6000 при штатному
В добу нормально - 300 снарядів...
Отже раз в місяць( може в два, бо ніколи по максимуму не працюють) а ствол треба міняти...
5 Ще гірше по Хімарсам..
Там головне не кількість установок..а кількість пакетів з ракетами
Кожен пакет важить 2,5 тонни , тому авто з маніпулятором бере всього 2 пакети...які будуть заряджені і вистріляні за 40 хвилин...
а далі?
Якщо збільшувати кількість авто , то кожній установці треба десяток підвозчиків снарядів(пакетів), а це ворог може легко просікти....я маю на увазі не установку..а точку куди їздять машини з маніпуляторами боєзапас поновлювати
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:19
detroytred написав: zxzx777 написав:
Вистачить вже безглуздо спорити хто пухнастіше: ПП чи VZ. На них обох нема де клейма ставити. Це просто гвинтики однієї системи, яка в принципі проти простого народа.
На комусь заробляти ж треба.
А ви тут сре.теся як дурні.
Ні.
Вони не проти простого народу!!!
І сама система не проти.
Мова про те, що вони роблять по мінімуму. По необхідному мінімуму.
З точки зору мінімуму в нас, в Україні все найчудово. Реально.
І все б було нормально, якби не ситуації, які сталися.
Мінімуму зробленого владою, владами для країни, народу не вистачило.
А влада, система дійсно проти. Робити для країни, для простого народу більше мінімуму.
От коли схоче, то дійсно реформує. Перш за все себе. Свої принципи.
І Порошенко після Майдану сказав дійсно найважливішу річ про започаткування нових принципів у владі.
З реалізацією от тільки проблеми)) виникли.
Розумієш, по мінімуму, це якщо в школі, то щоб не залишили на другий рік, в інституті - щоб не відчислили, на роботі, щоб не звільнили ....
А в нас бо по-мінімуму на C- було в парторга з Дніпра, решта від 1го до 6го: D,D,E,F- одного відчислили посеред семестру
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:24
zxzx777 написав:
Вистачить вже безглуздо спорити хто пухнастіше: ПП чи VZ
. На них обох нема де клейма ставити. Це просто гвинтики однієї системи, яка в принципі проти простого народа.
На комусь заробляти ж треба.
А ви тут сре.теся як дурні.
Цікаво вибрані букви. Совпадєніє? А може спецоперація почалась не 24 лютого, а трохи раніше?
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:25
budivelnik написав:
5 Ще гірше по Хімарсам.
Я розумію про що ви, але..у нас шанс вирівняти можливості - це лише за рахунок точності. Ця буржуйська зброя вміє майже точно, не по площам. Тому поки що є можливість наносити +- непогані пошкодження, вистрелюючи в 10 раз менше.
Та і школа арти у нас таки краща. Навіть арти нашої совкової. Це визнають багато років навіть орки.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:28
Чому тутешні бачать тільки порівняння -
влада Зе проти влади По ?
прихильники Зе проти прихильників По ?
Чому не дадуть відповідь самі собі
1 Зеленського вибрали за те що останній критикував політику Порошенка..
Тобто за Зеленського були голуби , за Порошенка -яструби
2 Сьогодні виявилось що яструбина політика Порошенко в розрізі того що треба готуватись до війни ( виберіть мене бо пуйло прийде) - виявилась вірною - пуйло прийшло...
3 Тому сьогодні критикувати Зеленського за те що він виконував волю своїх виборців і цих голубиних голосів була більшість - виборці ні Зеленського ні Порошенка не можуть.
4 Але при цьому
Виборці Зеленського повинні призанти СВОЮ помилку...адже це їх вибір привів до війни (так само як заявки ЛАДа не все так однозначно - привели бомби на голови харківян)
5 Зеленський повинен признати свою ПОЛІТИЧНУ(готуємось до миру) помилку в тому що критикував ПОЛІТИЧНУ(готуємось до війни) лінію Порошенка...яка виявилась вірною
6 Але при цьому
Влада виконувала те за що голосувала більшість населення....
Отже саме на населенні лежить відповідальність за сьогоднішній день...
Адже в населення БУЛА ДЕМОКРАТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ проголосувати за інший курс.
ПС
А от те що в січні-лютому 2022 влада не прислухалась до доповідей ВЛАСНОЇ і ЗАКОРДОННОЇ розвідок - говорить про те що вона була
або непрофесійною
або готувала зраду...
Кожен може вибрати той пункт який йому сподобається..або додати якийсь свій.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:32
Hotab написав: budivelnik написав:
5 Ще гірше по Хімарсам.
Я розумію про що ви, але..у нас шанс вирівняти можливості - це лише за рахунок точності. Ця буржуйська зброя вміє майже точно, не по площам. Тому поки що є можливість наносити +- непогані пошкодження, вистрелюючи в 10 раз менше.
Та і школа арти у нас таки краща. Навіть арти нашої совкової. Це визнають багато років навіть орки.
Я не проти Хімарсів чи іншої важкої зброї...
Я не розумію чому всі придають значення кількості пускових установок
...не уявляючи що кількість машин яка повинна бути задіяна для підвозу боєприпасів повинна бути ледве не в 5 разів більша.....При чому як мінімум в колоні авто повинна бути одна специфічна з маніпулятором.
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Додано: Нед 12 чер, 2022 18:43
pesikot написав:
Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку.
Він робить усе, щоб наші гатили по оркам
Дякую за повагу, та хотів би уточнити на рахунок "п'ятий-десятий заряджаючий"
Так, я іноді допомагаю підносити снаряди... - а раз, то в середину "броні" залазив, щоб помагати складати "по ячейках" снаряди ...
Але, основна моя робота "бути на раціях і слухати небо"!
Бо як я провтикаю звук дрона, то можу підставити під обстріли і себе і всіх хлопців!
Тож, як каже наш комбат - "наші "вуха"(має на увазі нас - радистів) НЕ менш важливі, ніж наші бойові розрахунки, які гатять по орках!"
Тож -
ДумайТЕ!
[/quote]
Что в жизни ,что на передовій...ебанько ..подай патроны...
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Додано: Нед 12 чер, 2022 19:02
ROLF написав:
Что в жизни ,что на передовій...ебанько ..подай патроны
Без подачі патронів теж ніяк.
При цьому у нас в Запоріжжі сидить ватан, який і патрон не подасть. Або подасть не своїм))). Бо давно чекає "своїх".
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 12 чер, 2022 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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