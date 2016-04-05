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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1305130613071308
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ROLF написав:Что в жизни ,что на передовій

Підтримаю сьогоднішній флешмоб))

ROLF - йди на х-уй! :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:12

  ROLF написав:
  pesikot написав:Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку.
Він робить усе, щоб наші гатили по оркам

Что в жизни ,что на передовій...ебанько ..подай патроны...


"снаряд 155 калібру має вагу 43,5кг
А наш - 122й - має вагу майже 22кг"

Так хто ТУТ "...ебанько ..подай патроны..."?
Востаннє редагувалось alibob в Нед 12 чер, 2022 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:18

  Успіх написав:
  ROLF написав:Что в жизни ,что на передовій

Підтримаю сьогоднішній флешмоб))

ROLF - йди на х-уй! :lol: :lol: :lol: :mrgreen:

+1000500

Навіть якщо в ROLF може і є підстави для отакої зневаги (він там розвідник, який особисто винищує ворогів десятками), то все рівно Ви заслуговуєте тільки виключно поваги.
Будь-яка необхідна! функція в системі важлива.
Навіть фуру з водою розвантажувати для інших захисників.

Імхо. Люди не розуміють, що говорять...
detroytred
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