Підтримаю сьогоднішній флешмоб))
ROLF - йди на х-уй!
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Додано: Нед 12 чер, 2022 19:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 чер, 2022 19:12
"снаряд 155 калібру має вагу 43,5кг
А наш - 122й - має вагу майже 22кг"
Так хто ТУТ "...ебанько ..подай патроны..."?
Востаннє редагувалось alibob в Нед 12 чер, 2022 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 чер, 2022 19:18
+1000500
Навіть якщо в ROLF може і є підстави для отакої зневаги (він там розвідник, який особисто винищує ворогів десятками), то все рівно Ви заслуговуєте тільки виключно поваги.
Будь-яка необхідна! функція в системі важлива.
Навіть фуру з водою розвантажувати для інших захисників.
Імхо. Люди не розуміють, що говорять...
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