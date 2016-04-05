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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1304130513061307>
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:28

Чому тутешні бачать тільки порівняння -
влада Зе проти влади По ?
прихильники Зе проти прихильників По ?

Чому не дадуть відповідь самі собі
1 Зеленського вибрали за те що останній критикував політику Порошенка..
Тобто за Зеленського були голуби , за Порошенка -яструби
2 Сьогодні виявилось що яструбина політика Порошенко в розрізі того що треба готуватись до війни ( виберіть мене бо пуйло прийде) - виявилась вірною - пуйло прийшло...
3 Тому сьогодні критикувати Зеленського за те що він виконував волю своїх виборців і цих голубиних голосів була більшість - виборці ні Зеленського ні Порошенка не можуть.
4 Але при цьому
Виборці Зеленського повинні призанти СВОЮ помилку...адже це їх вибір привів до війни (так само як заявки ЛАДа не все так однозначно - привели бомби на голови харківян)
5 Зеленський повинен признати свою ПОЛІТИЧНУ(готуємось до миру) помилку в тому що критикував ПОЛІТИЧНУ(готуємось до війни) лінію Порошенка...яка виявилась вірною
6 Але при цьому
Влада виконувала те за що голосувала більшість населення....
Отже саме на населенні лежить відповідальність за сьогоднішній день...
Адже в населення БУЛА ДЕМОКРАТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ проголосувати за інший курс.

ПС
А от те що в січні-лютому 2022 влада не прислухалась до доповідей ВЛАСНОЇ і ЗАКОРДОННОЇ розвідок - говорить про те що вона була
або непрофесійною
або готувала зраду...

Кожен може вибрати той пункт який йому сподобається..або додати якийсь свій.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 18:32

  Hotab написав:
  budivelnik написав:5 Ще гірше по Хімарсам.

Я розумію про що ви, але..у нас шанс вирівняти можливості - це лише за рахунок точності. Ця буржуйська зброя вміє майже точно, не по площам. Тому поки що є можливість наносити +- непогані пошкодження, вистрелюючи в 10 раз менше.
Та і школа арти у нас таки краща. Навіть арти нашої совкової. Це визнають багато років навіть орки.
Я не проти Хімарсів чи іншої важкої зброї...
Я не розумію чому всі придають значення кількості пускових установок...не уявляючи що кількість машин яка повинна бути задіяна для підвозу боєприпасів повинна бути ледве не в 5 разів більша.....При чому як мінімум в колоні авто повинна бути одна специфічна з маніпулятором.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:18

  Успіх написав:
  ROLF написав:Что в жизни ,что на передовій

Підтримаю сьогоднішній флешмоб))

ROLF - йди на х-уй! :lol: :lol: :lol: :mrgreen:

+1000500

Навіть якщо в ROLF може і є підстави для отакої зневаги (він там розвідник, який особисто винищує ворогів десятками), то все рівно Ви заслуговуєте тільки виключно поваги.
Будь-яка необхідна! функція в системі важлива.
Навіть фуру з водою розвантажувати для інших захисників.

Імхо. Люди не розуміють, що говорять...
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:він там розвідник, який особисто винищує ворогів десяткам

Такі люди поважають будь кого , хто робить нелегку роботу в полях. (Штабні криси Києва , та інші фінансисти і юристи в їх число не беремо) .

Так що - ні.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:detroytred
Я тебя понял

Порошенко - ничего не делал
Зеленский - молодец

Не удивляюсь, что результатом твоих мыслей есть украденные выпускные у школьников

Но у тебя, по поводу выпускников, нет никакой реакции. Нет эмпатии
Якщо чесно, в мене конкретно щодо випускних теж ніякої емпатії - це взагалі найменша втрата з можливих в такі часи, і цінність якогось там нещасного випускного насправді близько 0.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:37

fler а почему Николаев пьёт воду из Днепра, а не из Буга?
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:03

"На сході кожен метр землі политий кров’ю": Залужний закликає США надати більше 155-мм артилерії
https://rubryka.com/2022/06/12/na-shodi ... rtyleriyi/
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:08

  edvardd написав:fler а почему Николаев пьёт воду из Днепра, а не из Буга?


Думаю потому, что Буга не хватит на такие потребности :roll: Буг давно уже местами сильно зарос и подсох.
Может с качеством воды еще как-то связано - очищать сложнее/затратнее, например.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:08

  edvardd написав:fler а почему Николаев пьёт воду из Днепра, а не из Буга?

Тому-що вода в Дніпрі смачніша. :)
Там свого часу МГЗ водогін для себе робив, потім передав місту.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:25

Швеция запретила Tetra Pak ввозить в Россию сырье для упаковок

Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал упаковочному гиганту Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт сырья для производств в России, пишет газета Dagens Nyheter. Поставки были частью гуманитарной помощи, настаивали в компании, однако властям страны эти доводы показались неубедительными.

«Tetra Pak имеет российскую фабрику и утверждает, что на ее долю приходится семь из десяти упаковок молока и соков, используемых в стране. Она просит сделать исключения, чтобы иметь возможность предоставлять детям "гуманитарную помощь в виде продуктов питания"», — говорится в материале издания.

Тем не менее власти посчитали, что предоставленные доказательства не являются достаточными, чтобы признать поставки сырья гуманитарной помощью.

Меж тем на Россию приходится 4% от общей прибыли Tetra Pak: так, за прошлый год компания заработала в РФ порядка 4 млрд крон (более 23 млрд рублей). По словам руководителя отдела коммуникаций Tetra Pak в Северной Европе Евы Родлих, компания придерживается твердой позиции касательно поставок в Россию и рассматривает способы подачи апелляции. В случае же если поставки будут все-таки приостановлены, то в организации опасаются национализации своего завода в Лобне.

«Это, вопреки амбициям ЕС, "даст России доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет"», — резюмировало издание.
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