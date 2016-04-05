Чому тутешні бачать тільки порівняння - влада Зе проти влади По ? прихильники Зе проти прихильників По ?
Чому не дадуть відповідь самі собі 1 Зеленського вибрали за те що останній критикував політику Порошенка.. Тобто за Зеленського були голуби , за Порошенка -яструби 2 Сьогодні виявилось що яструбина політика Порошенко в розрізі того що треба готуватись до війни ( виберіть мене бо пуйло прийде) - виявилась вірною - пуйло прийшло... 3 Тому сьогодні критикувати Зеленського за те що він виконував волю своїх виборців і цих голубиних голосів була більшість - виборці ні Зеленського ні Порошенка не можуть. 4 Але при цьому Виборці Зеленського повинні призанти СВОЮ помилку...адже це їх вибір привів до війни (так само як заявки ЛАДа не все так однозначно - привели бомби на голови харківян) 5 Зеленський повинен признати свою ПОЛІТИЧНУ(готуємось до миру) помилку в тому що критикував ПОЛІТИЧНУ(готуємось до війни) лінію Порошенка...яка виявилась вірною 6 Але при цьому Влада виконувала те за що голосувала більшість населення.... Отже саме на населенні лежить відповідальність за сьогоднішній день... Адже в населення БУЛА ДЕМОКРАТИЧНА МОЖЛИВІСТЬ проголосувати за інший курс.
ПС А от те що в січні-лютому 2022 влада не прислухалась до доповідей ВЛАСНОЇ і ЗАКОРДОННОЇ розвідок - говорить про те що вона була або непрофесійною або готувала зраду...
Кожен може вибрати той пункт який йому сподобається..або додати якийсь свій.
Я розумію про що ви, але..у нас шанс вирівняти можливості - це лише за рахунок точності. Ця буржуйська зброя вміє майже точно, не по площам. Тому поки що є можливість наносити +- непогані пошкодження, вистрелюючи в 10 раз менше. Та і школа арти у нас таки краща. Навіть арти нашої совкової. Це визнають багато років навіть орки.
Я не проти Хімарсів чи іншої важкої зброї... Я не розумію чому всі придають значення кількості пускових установок...не уявляючи що кількість машин яка повинна бути задіяна для підвозу боєприпасів повинна бути ледве не в 5 разів більша.....При чому як мінімум в колоні авто повинна бути одна специфічна з маніпулятором.
Навіть якщо в ROLF може і є підстави для отакої зневаги (він там розвідник, який особисто винищує ворогів десятками), то все рівно Ви заслуговуєте тільки виключно поваги. Будь-яка необхідна! функція в системі важлива. Навіть фуру з водою розвантажувати для інших захисників.
Швеция запретила Tetra Pak ввозить в Россию сырье для упаковок
Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал упаковочному гиганту Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт сырья для производств в России, пишет газета Dagens Nyheter. Поставки были частью гуманитарной помощи, настаивали в компании, однако властям страны эти доводы показались неубедительными.
«Tetra Pak имеет российскую фабрику и утверждает, что на ее долю приходится семь из десяти упаковок молока и соков, используемых в стране. Она просит сделать исключения, чтобы иметь возможность предоставлять детям "гуманитарную помощь в виде продуктов питания"», — говорится в материале издания.
Тем не менее власти посчитали, что предоставленные доказательства не являются достаточными, чтобы признать поставки сырья гуманитарной помощью.
Меж тем на Россию приходится 4% от общей прибыли Tetra Pak: так, за прошлый год компания заработала в РФ порядка 4 млрд крон (более 23 млрд рублей). По словам руководителя отдела коммуникаций Tetra Pak в Северной Европе Евы Родлих, компания придерживается твердой позиции касательно поставок в Россию и рассматривает способы подачи апелляции. В случае же если поставки будут все-таки приостановлены, то в организации опасаются национализации своего завода в Лобне.
«Это, вопреки амбициям ЕС, "даст России доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет"», — резюмировало издание.