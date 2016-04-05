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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1304130513061307
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:47

верить ли британцам?
https://www.investing.com/news/world-news/ukraine-and-russia-what-you-need-to-know-right-now-2825250
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:50

российские крылатые ракеты уничтожили крупный склад американского и европейского оружия в Тернопольской области на западе Украины, сообщило российское агентство «Интерфакс».

Губернатор Тернополя сообщил, что ракеты, выпущенные из Черного моря по городу Чортков, частично разрушили военный объект и ранили 22 человека. Местный чиновник сказал, что там не хранилось оружие.

Reuters не смогло независимо подтвердить разные версии.

https://www.investing.com/news/world-news/ukraine-says-it-still-controls-sievierodonetsk-plant-sheltering-hundreds-2836084
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  swan forever написав:российские крылатые ракеты уничтожили крупный склад американского и европейского оружия в Тернопольской области на западе Украины, сообщило российское агентство «Интерфакс».

ето все пафосний бред конья-шенкова для пуйла.
вещают только сладкое и приятное , аж випригивают из штанов, чтоби приукрасить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 22:21

  Goodman написав:
  swan forever написав:российские крылатые ракеты уничтожили крупный склад американского и европейского оружия в Тернопольской области на западе Украины, сообщило российское агентство «Интерфакс».

ето все пафосний бред конья-шенкова для пуйла.
вещают только сладкое и приятное , аж випригивают из штанов, чтоби приукрасить.

Як самий яскравий приклад ще свіженький:
"У Харкові вночі розбомбили торговий центр "Восторг". Російська ракета "Іскандер" з Білгорода влучила у супермаркет біля метро "Індустріальна" близько 23:00 у вівторок, 7 червня. Тим часом у Міноборони Росії заявили, що вдарили ракетами по бронетанковому заводу в Харкові."
https://nnovosti.info/news/rf_rozbombil ... 66432.html

До того ж наврядчи то "Іскандер"..., бо слабенько для нього по руйнуванню в такій будівлі деяких полиць та лотків в залах. Хвилею повинно було винести усе.
"Смерчем" скоріш за все влупашили. Високоточним))) Не з Белгороду, ближче. Цілили в інший об'єкт. В один з заводів. Лаптем по мапі в який)) А влучили в магазин. Ще й мабуть по вертикалі нагород собі повиписували за знищення бронетанкового ... магазину.
detroytred
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