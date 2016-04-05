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Додано: Нед 12 чер, 2022 21:47
Додано: Нед 12 чер, 2022 21:50
российские крылатые ракеты уничтожили крупный склад американского и европейского оружия в Тернопольской области на западе Украины, сообщило российское агентство «Интерфакс».
Губернатор Тернополя сообщил, что ракеты, выпущенные из Черного моря по городу Чортков, частично разрушили военный объект и ранили 22 человека. Местный чиновник сказал, что там не хранилось оружие.
Reuters не смогло независимо подтвердить разные версии.
Додано: Нед 12 чер, 2022 22:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ето все пафосний бред конья-шенкова для пуйла.
вещают только сладкое и приятное , аж випригивают из штанов, чтоби приукрасить.
Додано: Нед 12 чер, 2022 22:21
Як самий яскравий приклад ще свіженький:
"У Харкові вночі розбомбили торговий центр "Восторг". Російська ракета "Іскандер" з Білгорода влучила у супермаркет біля метро "Індустріальна" близько 23:00 у вівторок, 7 червня. Тим часом у Міноборони Росії заявили, що вдарили ракетами по бронетанковому заводу в Харкові."
До того ж наврядчи то "Іскандер"..., бо слабенько для нього по руйнуванню в такій будівлі деяких полиць та лотків в залах. Хвилею повинно було винести усе.
"Смерчем" скоріш за все влупашили. Високоточним))) Не з Белгороду, ближче. Цілили в інший об'єкт. В один з заводів. Лаптем по мапі в який)) А влучили в магазин. Ще й мабуть по вертикалі нагород собі повиписували за знищення бронетанкового ... магазину.
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