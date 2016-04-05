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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1307130813091310
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:22

  Schmit написав:
З 10 хвилини про клістрони до С-300, які повернули тільки вчора. Бл***, як це розуміти? Хто за це має відповідати? Це п***ц якийсь.

Шукали шоколадну зраду в клістронах.
Ніхто, люди робили роботу згідно службових приписів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:33

Стімпанк...

Купа сторінок була про дирижаблі й троси для зупинки крилатих ракет...
Цікаво, чим цей "стімпанк" скінчився? :)
Про Ізраїль (площа як у однієї укр.області!) згадували? Вони ж чомусь ракетами відбиваються багато десятиліть, а не тросами...

Втім, я от вже майже три місяці на фронті (де ротації...?) -- і дедалі менше розумію як співставити цю війну -- і ХХІст з його смартфонами, ШІ, квант.компами та ін. дивами...
От не в'яжеться воно все купи.
У першу світову, і навіть у другу -- все це копання окопів і арт.перестрілки -- це могло бути в новинку. Але ж нині вже аж ХХІст., Карл!
Якщо в другу світову люди мали лише компаси, секундоміри, і дерев'яні рахівниці, то не могли, мабуть, триангулювати позиції ворогів (вогневі, чи радіостанції) в реал.часі. Але ж ХХІст!
От щоразу коли ми на позиції користуємось рацією -- я чомусь уявляю, що ворожі системи, сучасні комп.системи, повинні миттєво виявляти ворожий сигнал, пеленгувати-триангулювати (і не трьома, а десятами точок), і давати їхній арті точні координати... І так само -- якщо чують/бачать постріли з арти. От як робить ця система визначення місця пострілів у Нью Йорку (стаття моск.мовою, укр. не знайшлась): https://tjournal.ru/flood/54386-nypd-gunshot
І про компанію: About ShotSpotter, Inc.
ShotSpotter is the leader in gunshot detection solutions that help law enforcement officials and security personnel identify, locate and deter gun violence. ShotSpotter offers its solutions on a SaaS-based subscription model. ShotSpotter is based in Newark, California.

І коли прилітають якісь "бомби" -- то не розумію, чи це таки працює сучасне техно, чи просто екстенсивний розвиток теми "єропланів" -- безпілотники з камерою, замість фанерних літачків зі спостерігачами, як то було, мабуть, ще століття тому...

Пробував працювати з безпілотником. Але то якось сумно. Цивільна (невійськова) модель. Беззахисна перед РЕБами. Координати не визначає. Треба намагатись співставити зображення (бічна проекція) з супутниковими фото (вигляд згори) на сусідньому планшеті, який вже і дасть координати...


Розрив між воєнною реальністю і фантастикою суч.техно світу -- вражає.

І я ще можу зрозуміти, що наше військо не має суч.технологій. Бо не мало фінансування...
Але ж ота типу "втарая армія" (х.з. в якій десятці зверху :) ) поглинала мільярди справжніх грошей...

Але ж і передові війська Землі й досі мають арту. Хоч я і не розумію, чим вона може бути корисна в суч.техно світі. Якщо за секунди після пострілів можна визначити місцеперебування арти і вдарити у відповідь... Чи це буде змагання -- у кого більше тої арти? :)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:40

  Bobua написав:Купа сторінок була про дирижаблі й троси для зупинки крилатих ракет...
Цікаво, чим цей "стімпанк" скінчився? :)
Про Ізраїль (площа як у однієї укр.області!) згадували? Вони ж чомусь ракетами відбиваються багато десятиліть, а не тросами...

Втім, я от вже майже три місяці на фронті (де ротації...?) -- і дедалі менше розумію як співставити цю війну -- і ХХІст з його смартфонами, ШІ, квант.компами та ін. дивами...
От не в'яжеться воно все купи.
У першу світову, і навіть у другу -- все це копання окопів і арт.перестрілки -- це могло бути в новинку. Але ж нині вже аж ХХІст., Карл!
Якщо в другу світову люди мали лише компаси, секундоміри, і дерев'яні рахівниці, то не могли, мабуть, триангулювати позиції ворогів (вогневі, чи радіостанції) в реал.часі. Але ж ХХІст!
От щоразу коли ми на позиції користуємось рацією -- я чомусь уявляю, що ворожі системи, сучасні комп.системи, повинні миттєво виявляти ворожий сигнал, пеленгувати-триангулювати (і не трьома, а десятами точок), і давати їхній арті точні координати... І так само -- якщо чують/бачать постріли з арти. От як робить ця система визначення місця пострілів у Нью Йорку (стаття моск.мовою, укр. не знайшлась): https://tjournal.ru/flood/54386-nypd-gunshot
І про компанію: About ShotSpotter, Inc.
ShotSpotter is the leader in gunshot detection solutions that help law enforcement officials and security personnel identify, locate and deter gun violence. ShotSpotter offers its solutions on a SaaS-based subscription model. ShotSpotter is based in Newark, California.

І коли прилітають якісь "бомби" -- то не розумію, чи це таки працює сучасне техно, чи просто екстенсивний розвиток теми "єропланів" -- безпілотники з камерою, замість фанерних літачків зі спостерігачами, як то було, мабуть, ще століття тому...

Пробував працювати з безпілотником. Але то якось сумно. Цивільна (невійськова) модель. Беззахисна перед РЕБами. Координати не визначає. Треба намагатись співставити зображення (бічна проекція) з супутниковими фото (вигляд згори) на сусідньому планшеті, який вже і дасть координати...


Розрив між воєнною реальністю і фантастикою суч.техно світу -- вражає.

І я ще можу зрозуміти, що наше військо не має суч.технологій. Бо не мало фінансування...
Але ж ота типу "втарая армія" (х.з. в якій десятці зверху :) ) поглинала мільярди справжніх грошей...

Але ж і передові війська Землі й досі мають арту. Хоч я і не розумію, чим вона може бути корисна в суч.техно світі. Якщо за секунди після пострілів можна визначити місцеперебування арти і вдарити у відповідь... Чи це буде змагання -- у кого більше тої арти? :)

Наскільки я зрозумів зі слів успішного 5го подаючого прослуховувальника безпілотного ефіру тактика в артилериї проста: "бий та біжи", випустила батарея залп, ноги в руки і бігом геть поки не прилетіло у відповідь. Ось і весь ШІ та рокетсаєнс.

Щодо радіозв"язку, то є ППРЧ (frequency hopping), тобто стрибання по частотам, як у Блютуза чи WiFi, тільки в ширшому діапазоні частот. Теоретично можна заникатися на рівні білого шуму, але при бажанні можна виявити енергетичні аномалії та запеленгувати. Але не думаю, що працюють на таких високих технологіях.

Ти писав, що примітивну триангуляцію не можуть зробити на Андроіді/Айфоні...
Але мобілко пеленгуюццо як два 2 пальці об асфальт.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 чер, 2022 08:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Розрив між воєнною реальністю і фантастикою суч.техно світу -- вражає.

І я ще можу зрозуміти, що наше військо не має суч.технологій. Бо не мало фінансування...
Але ж ота типу "втарая армія" (х.з. в якій десятці зверху ) поглинала мільярди справжніх грошей...

Але ж і передові війська Землі й досі мають арту. Хоч я і не розумію, чим вона може бути корисна в суч.техно світі. Якщо за секунди після пострілів можна визначити місцеперебування арти і вдарити у відповідь... Чи це буде змагання -- у кого більше тої арти?

Нема ніякого розриву. Є фізичні межі розвитку, арта досягла їх ще в першу світову. Не можна з пістолета поцілити в муху, так само, скільки не наводь безпілотниками, але вітер зіб'є з курсу, як снайперській постріл, на сучасних відстанях обстрілів. Самонавідні снаряди можуть поцілити муху, але вони дорогі.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Але ж і передові війська Землі й досі мають арту. Хоч я і не розумію, чим вона може бути корисна в суч.техно світі.

Великою наявною кількістю і відносною дешевизною.
Не можна тисячі кілометрів фронту нищити високоточними боєприпасами. Неймовірно дорого вийде.
Взагалі все, що має гарні вуха і очі і потужно допомагає у визначенні позицій ворога - воно найдорожче по ціні. А одночасно, воно ще і найвразливіше для звичайної дешевої арти.
У цій війні на виснаження ми, з набагато менш бюджетною армією, можемо відносно дешевою артою нищити дороженні рашистські новинки. Тому цих новинок все менше, а війна все більше виглядає , як 2 світова. І в дешевих лампових озброєннях рашисти нас завалюють кількістю.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:22

  Bobua написав:Купа сторінок була про дирижаблі й троси для зупинки крилатих ракет...
Цікаво, чим цей "стімпанк" скінчився? :)
Про Ізраїль (площа як у однієї укр.області!) згадували? Вони ж чомусь ракетами відбиваються багато десятиліть, а не тросами...

Втім, я от вже майже три місяці на фронті (де ротації...?) -- і дедалі менше розумію як співставити цю війну -- і ХХІст з його смартфонами, ШІ, квант.компами та ін. дивами...
От не в'яжеться воно все купи.
У першу світову, і навіть у другу -- все це копання окопів і арт.перестрілки -- це могло бути в новинку. Але ж нині вже аж ХХІст., Карл!
Якщо в другу світову люди мали лише компаси, секундоміри, і дерев'яні рахівниці, то не могли, мабуть, триангулювати позиції ворогів (вогневі, чи радіостанції) в реал.часі. Але ж ХХІст!
От щоразу коли ми на позиції користуємось рацією -- я чомусь уявляю, що ворожі системи, сучасні комп.системи, повинні миттєво виявляти ворожий сигнал, пеленгувати-триангулювати (і не трьома, а десятами точок), і давати їхній арті точні координати... І так само -- якщо чують/бачать постріли з арти. От як робить ця система визначення місця пострілів у Нью Йорку (стаття моск.мовою, укр. не знайшлась): https://tjournal.ru/flood/54386-nypd-gunshot
І про компанію: About ShotSpotter, Inc.
ShotSpotter is the leader in gunshot detection solutions that help law enforcement officials and security personnel identify, locate and deter gun violence. ShotSpotter offers its solutions on a SaaS-based subscription model. ShotSpotter is based in Newark, California.

І коли прилітають якісь "бомби" -- то не розумію, чи це таки працює сучасне техно, чи просто екстенсивний розвиток теми "єропланів" -- безпілотники з камерою, замість фанерних літачків зі спостерігачами, як то було, мабуть, ще століття тому...

Пробував працювати з безпілотником. Але то якось сумно. Цивільна (невійськова) модель. Беззахисна перед РЕБами. Координати не визначає. Треба намагатись співставити зображення (бічна проекція) з супутниковими фото (вигляд згори) на сусідньому планшеті, який вже і дасть координати...


Розрив між воєнною реальністю і фантастикою суч.техно світу -- вражає.

І я ще можу зрозуміти, що наше військо не має суч.технологій. Бо не мало фінансування...
Але ж ота типу "втарая армія" (х.з. в якій десятці зверху :) ) поглинала мільярди справжніх грошей...

Але ж і передові війська Землі й досі мають арту. Хоч я і не розумію, чим вона може бути корисна в суч.техно світі. Якщо за секунди після пострілів можна визначити місцеперебування арти і вдарити у відповідь... Чи це буде змагання -- у кого більше тої арти? :)

Причин багато, але ключова - це неприбутковість таких розробок.
Чому iPhone крутий, тому що туди(в розробку) вкладені мільярди і він приніс багато мільярдів прибутків.
Який зміст вкладати мільярди в розробку "триангуляторів арти", якщо це принесе мільйони прибутку? Тим більше не факт що ці новорозроблені "триангуляторів арти" будуть ефективні. Набагато надійніше і практичніше побудувати за ці мільярди багато нової арти - це є логічно в умовах мирного часу.
Не забувайте що після 1945 у нас(в світі) фактично мирний час.
Щодо "другої армії світу" так вони і не в змозі розробити такі системи. Що з тим мільярдів, якщо мозгів немає.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 13 чер, 2022 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Уряд Німеччини відвертається не тільки від України, але і від союзників по ЄС та НАТО
Військо Польське не отримає, принаймні у найближчий перспективі, німецькі Leopard 2. Саме на ці машини, хоча б у мінімальній кількості, у Варшаві сподівались після того, як передали понад 240 радянських Т-72 Україні.

Загалом перемовини зайшли у глухий кут і залишається лише сподіватись на позитивні зміни - повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, пише польське Defence24.
https://defence-ua.com/news/polscha_ne_ ... -7765.html
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Про Ізраїль (площа як у однієї укр.області!) згадували? Вони ж чомусь ракетами відбиваються багато десятиліть, а не тросами...

потому что у папуасов, с которыми они воюют, не ракеты а летающие трубы с иным видом топлива. если такая труба и зацепит инертного газа это никак не скажется на полете
они часто вообще сами по себе не долетают
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:17

  wtf написав:
  Bobua написав:Про Ізраїль (площа як у однієї укр.області!) згадували? Вони ж чомусь ракетами відбиваються багато десятиліть, а не тросами...

потому что у папуасов, с которыми они воюют, не ракеты а летающие трубы с иным видом топлива. если такая труба и зацепит инертного газа это никак не скажется на полете
они часто вообще сами по себе не долетают

Добавлю. Ракеты СРЗО, кр Х-22, балистические ракеты, ракеты воздух-земля ближнего радиуса - на них тоже инертный газ не повлияет.
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