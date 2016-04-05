airmax78 написав:Скільки ви з початку війни відправили? Чи факт перебування в Україні - це подвиг сам по собі?
А я тут не вихваляюся в тому скільки задонатив, і я не доларовий мільйонер як Ви. В мене навіть власного житла та автомобілю немає. То краще мовчіть за ті крохи що ви скидуєте на армію, бо прості люди більше кидають.
Я спочатку війни задноатив десь 130 тис, але більше не буду з огляду на 1) нахабну позицію НБУ щодо валютних курсів для екпспортерів 2) грощі знадобляться самому , тому що дуже великий ризик релокації чи навіть екзилю. Ну і зрозуміло що мова не про ЗУ - для ІТ-бізнесу ЗУ не дає ніяких бенефітів, той же самий курс 29.5, ще інтенсивніша мобілізація, майже той самий ризик ракетних ударів
fox767676 написав:В DailyMail було обговорення статті про України з фото зі фронту, околиць Київа аід ракетним ударом, але англічан-американців (сподіваюсь там добра частина рос.тролей була) обурили фото Труханіва острова - там де люди відпочивають (Saturday підписано). На їх думку всі українські чоловіки повинні з камнями на російські танки та гради кидатися, а жінки та діти посилювати європейську демографію.
А вы никогда не открывали комментарии к Блумбергу, Ройтерсу и тд в фейсбуке? Комментарии можно сейчас не читать.
Что , в том же духе - "куда идут мио налоги"? Попали мы здорово, с одной стороны "братья", с другой - "союзники"
"«Не недооцінюйте 2 гривні;)))) Самі по собі вони може когось і не вражають… Але коли вони частинка чогось великого?! То як? А як же тому «великому» стати великим без таких «по дві гривні»? А ніяк!!! Кожна копійка важлива! Особливо, коли мета — 50 000 000 гривень на 4 комплекси БПЛА!"
fox767676 написав:Что , в том же духе - "куда идут мио налоги"? Попали мы здорово, с одной стороны "братья", с другой - "союзники"
Нет, там просто 90% ботов, которые реагируют на слово Russia. Вот вырезка комментариев со статьи про сближение Алжира и рф:
-Russia stood with Algeria during its liberation war… the west just wants Algeria’s oil. -The US and the EU are increasingly isolated from the rest of the world -Well done Algeria. West can be viewed as United West Of War Instigation, Betrayal, Arms Selling, Profiteering, Bullying and Sanctions. -Saint Putin the great (прим. автора ) -The west is the chief problem of Africa. Thank God for Mother Russia, African interests are better protected with her.
Ботофермы африканских и арабских комментаторов по всему миру расползлись.
_Mykola_ написав:Макс, повертайтеся до Києва, побачите що місто живе, хіба що пусті вулиці, без транспорту після 23, зменшаться затрати на орендоване житло, зможете більше допомагати ЗСУ. Притула жаліється, що є де та що купляти, а грошей не вистачає.
В DailyMail було обговорення статті про України з фото зі фронту, околиць Київа аід ракетним ударом, але англічан-американців (сподіваюсь там добра частина рос.тролей була) обурили фото Труханіва острова - там де люди відпочивають (Saturday підписано). На їх думку всі українські чоловіки повинні з камнями на російські танки та гради кидатися, а жінки та діти посилювати європейську демографію.
fox767676 написав:Я спочатку війни задноатив десь 130 тис, але більше не буду з огляду на 1) нахабну позицію НБУ щодо валютних курсів для екпспортерів 2) грощі знадобляться самому , тому що дуже великий ризик релокації чи навіть екзилю. Ну і зрозуміло що мова не про ЗУ - для ІТ-бізнесу ЗУ не дає ніяких бенефітів, той же самий курс 29.5, ще інтенсивніша мобілізація, майже той самий ризик ракетних ударів
Образитись на НБУ, а закінчити домагати ЗСУ, логіка... якось не дуже. Перерахуйте "втрати", та зменьшіть на "моральну" шкоду, але не припиняйте! Ця допомога дуже важлива для нашої перемоги. Припинення допомоги, особливо якщо є можливість, підвищує шанси на погіршення ситуації, яка вплине потім на Вас персонально також.
V2 написав:Уряд Німеччини відвертається не тільки від України, але і від союзників по ЄС та НАТО Військо Польське не отримає, принаймні у найближчий перспективі, німецькі Leopard 2. Саме на ці машини, хоча б у мінімальній кількості, у Варшаві сподівались після того, як передали понад 240 радянських Т-72 Україні.