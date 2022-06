Додано: Пон 13 чер, 2022 11:28

fox767676 написав: Что , в том же духе - "куда идут мио налоги"? Попали мы здорово, с одной стороны "братья", с другой - "союзники" Что , в том же духе - "куда идут мио налоги"? Попали мы здорово, с одной стороны "братья", с другой - "союзники"

Нет, там просто 90% ботов, которые реагируют на слово Russia. Вот вырезка комментариев со статьи про сближение Алжира и рф:-Russia stood with Algeria during its liberation war… the west just wants Algeria’s oil.-The US and the EU are increasingly isolated from the rest of the world-Well done Algeria. West can be viewed as United West Of War Instigation, Betrayal, Arms Selling, Profiteering, Bullying and Sanctions.-Saint Putin the great (прим. автора-The west is the chief problem of Africa. Thank God for Mother Russia, African interests are better protected with her.Ботофермы африканских и арабских комментаторов по всему миру расползлись.