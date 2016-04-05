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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1310131113121313>
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:Скільки ви з початку війни відправили? Чи факт перебування в Україні - це подвиг сам по собі?

А я тут не вихваляюся в тому скільки задонатив, і я не доларовий мільйонер як Ви. В мене навіть власного житла та автомобілю немає. То краще мовчіть за ті крохи що ви скидуєте на армію, бо прості люди більше кидають.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:20

  Faceless написав:Можна опитування зробити, щоб можна було помірятися п*****, точніше, внесками в нашу перемогу.

Тільки давайте не в абсолютних числах, а в % від доходу або капіталу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:21

Я спочатку війни задноатив десь 130 тис, але більше не буду з огляду на 1) нахабну позицію НБУ щодо валютних курсів для екпспортерів 2) грощі знадобляться самому , тому що дуже великий ризик релокації чи навіть екзилю. Ну і зрозуміло що мова не про ЗУ - для ІТ-бізнесу ЗУ не дає ніяких бенефітів, той же самий курс 29.5, ще інтенсивніша мобілізація, майже той самий ризик ракетних ударів
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:25

  alfredhaos написав:
  fox767676 написав:В DailyMail було обговорення статті про України з фото зі фронту, околиць Київа аід ракетним ударом, але англічан-американців (сподіваюсь там добра частина рос.тролей була) обурили фото Труханіва острова - там де люди відпочивають (Saturday підписано). На їх думку всі українські чоловіки повинні з камнями на російські танки та гради кидатися, а жінки та діти посилювати європейську демографію.

А вы никогда не открывали комментарии к Блумбергу, Ройтерсу и тд в фейсбуке?
Комментарии можно сейчас не читать.


Что , в том же духе - "куда идут мио налоги"? Попали мы здорово, с одной стороны "братья", с другой - "союзники" :(
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:28

  BIGor написав:1000 грн?

"«Не недооцінюйте 2 гривні;)))) Самі по собі вони може когось і не вражають… Але коли вони частинка чогось великого?! То як? А як же тому «великому» стати великим без таких «по дві гривні»? А ніяк!!! Кожна копійка важлива! Особливо, коли мета — 50 000 000 гривень на 4 комплекси БПЛА!"

https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/ser ... 45002.html

Тому, просимо навіть дві гривні
https://prytulafoundation.org/#f3a70b6a ... 7779e75151
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:28

  fox767676 написав:Что , в том же духе - "куда идут мио налоги"? Попали мы здорово, с одной стороны "братья", с другой - "союзники" :(

Нет, там просто 90% ботов, которые реагируют на слово Russia. Вот вырезка комментариев со статьи про сближение Алжира и рф:

-Russia stood with Algeria during its liberation war… the west just wants Algeria’s oil.
-The US and the EU are increasingly isolated from the rest of the world
-Well done Algeria. West can be viewed as United West Of War Instigation, Betrayal, Arms Selling, Profiteering, Bullying and Sanctions.
-Saint Putin the great (прим. автора :lol: )
-The west is the chief problem of Africa. Thank God for Mother Russia, African interests are better protected with her.

Ботофермы африканских и арабских комментаторов по всему миру расползлись.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:41

  fox767676 написав:
  _Mykola_ написав:Макс, повертайтеся до Києва, побачите що місто живе, хіба що пусті вулиці, без транспорту після 23, зменшаться затрати на орендоване житло, зможете більше допомагати ЗСУ. Притула жаліється, що є де та що купляти, а грошей не вистачає.


В DailyMail було обговорення статті про України з фото зі фронту, околиць Київа аід ракетним ударом, але англічан-американців (сподіваюсь там добра частина рос.тролей була) обурили фото Труханіва острова - там де люди відпочивають (Saturday підписано). На їх думку всі українські чоловіки повинні з камнями на російські танки та гради кидатися, а жінки та діти посилювати європейську демографію.

https://www.youtube.com/watch?v=NbMQikMoSL8
таймінг з 18:25, по відношенню військових до цього, але рекомендую подивитись відео повністю.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:49

  fox767676 написав:Я спочатку війни задноатив десь 130 тис, але більше не буду з огляду на 1) нахабну позицію НБУ щодо валютних курсів для екпспортерів 2) грощі знадобляться самому , тому що дуже великий ризик релокації чи навіть екзилю. Ну і зрозуміло що мова не про ЗУ - для ІТ-бізнесу ЗУ не дає ніяких бенефітів, той же самий курс 29.5, ще інтенсивніша мобілізація, майже той самий ризик ракетних ударів

Образитись на НБУ, а закінчити домагати ЗСУ, логіка... якось не дуже.
Перерахуйте "втрати", та зменьшіть на "моральну" шкоду, але не припиняйте!
Ця допомога дуже важлива для нашої перемоги. Припинення допомоги, особливо якщо є можливість, підвищує шанси на погіршення ситуації, яка вплине потім на Вас персонально також. :(
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:57

  V2 написав:Уряд Німеччини відвертається не тільки від України, але і від союзників по ЄС та НАТО
Військо Польське не отримає, принаймні у найближчий перспективі, німецькі Leopard 2. Саме на ці машини, хоча б у мінімальній кількості, у Варшаві сподівались після того, як передали понад 240 радянських Т-72 Україні.

Загалом перемовини зайшли у глухий кут і залишається лише сподіватись на позитивні зміни - повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох, пише польське Defence24.
https://defence-ua.com/news/polscha_ne_ ... -7765.html

Ось хтось знає точно:
"не отримає" означає "не продадуть" чи "не подарують"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 12:51

andrijk777
Так вони і грекам нічого не дають теж замість древніх БМП ... Причому бізнес же ж дає - а уряд не дає дозволи ...
Puente
 
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