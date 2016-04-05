Puente написав:andrijk777 Так вони і грекам нічого не дають теж замість древніх БМП ... Причому бізнес же ж дає - а уряд не дає дозволи ...
Знову: "не дають" означає "не продають" чи "не дарують"?
С год назад попадалась мне статья, где анализировались возможности армий основных держав (кажется, бигдан в своем ЖЖ репостил, но не уверен). В частности, по армии ФРГ был вывод, что она уже много десятилетий финансируется крайне слабо и практически небоеспособна. Так что, не удивлюсь, если они на фоне этих событий негласно приняли решение ничего не продавать, "всё в дом".
juristkostya написав:В частности, по армии ФРГ был вывод, что она уже много десятилетий финансируется крайне слабо и практически небоеспособна. Так что, не удивлюсь, если они на фоне этих событий негласно приняли решение ничего не продавать, "всё в дом".
Як казав один з політологів - Меркель зробила з Німеччиною те, що Янукович з Україною - посадила на газову голку і роззброїла.
juristkostya написав:В частности, по армии ФРГ был вывод, что она уже много десятилетий финансируется крайне слабо и практически небоеспособна. Так что, не удивлюсь, если они на фоне этих событий негласно приняли решение ничего не продавать, "всё в дом".
Як казав один з політологів - Меркель зробила з Німеччиною те, що Янукович з Україною - посадила на газову голку і роззброїла.
надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.
juristkostya написав:надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.
Україна теж роззброювалась не тільки чотири роки легітимного, але в новійшій історії України ці два діячі зробили найбільший внесок в зниженні боєздатності своїх країн.
juristkostya написав:В частности, по армии ФРГ был вывод, что она уже много десятилетий финансируется крайне слабо и практически небоеспособна. Так что, не удивлюсь, если они на фоне этих событий негласно приняли решение ничего не продавать, "всё в дом".
Як казав один з політологів - Меркель зробила з Німеччиною те, що Янукович з Україною - посадила на газову голку і роззброїла.
Нет, та статья была намного информативнее. Дело в том, что по всем видам ресурсов (деньги/сырье/заводы/специалисты) дороже всего обходится флот. Из этой статьи мы видим условный паритет Германии и Франции по танкам и пушкам, но армия Франции имеет полноценную "ядерную триаду", атомные авианосцы и т.д., а ФРГ о таких штуках даже не мечтает.
juristkostya написав:надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.
А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"? Хто її "демилитаризировал"? Після розвалу СРСР вся Європа(особливо Західна) демілітаризовувалась тому що вже не бачила загроз. В тій самій Угорщині: 30 танків Т-72, 380 БТР-80, 24 бойові розвідувальні машини, 18 152-мм гармат Д-20, 50 82-мм мінометів. Це просто смішно для такої не сильно маленької держави.