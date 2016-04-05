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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1311131213131314>
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:33

  Puente написав:andrijk777
Так вони і грекам нічого не дають теж замість древніх БМП ... Причому бізнес же ж дає - а уряд не дає дозволи ...

Знову: "не дають" означає "не продають" чи "не дарують"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:40

andrijk777 у випадку з німцями - "не продають"
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:43

  andrijk777 написав:
  Puente написав:andrijk777
Так вони і грекам нічого не дають теж замість древніх БМП ... Причому бізнес же ж дає - а уряд не дає дозволи ...

Знову: "не дають" означає "не продають" чи "не дарують"?

С год назад попадалась мне статья, где анализировались возможности армий основных держав (кажется, бигдан в своем ЖЖ репостил, но не уверен).
В частности, по армии ФРГ был вывод, что она уже много десятилетий финансируется крайне слабо и практически небоеспособна. Так что, не удивлюсь, если они на фоне этих событий негласно приняли решение ничего не продавать, "всё в дом".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:В частности, по армии ФРГ был вывод, что она уже много десятилетий финансируется крайне слабо и практически небоеспособна. Так что, не удивлюсь, если они на фоне этих событий негласно приняли решение ничего не продавать, "всё в дом".

Як казав один з політологів - Меркель зробила з Німеччиною те, що Янукович з Україною - посадила на газову голку і роззброїла.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:46

  lapay написав:
  juristkostya написав:В частности, по армии ФРГ был вывод, что она уже много десятилетий финансируется крайне слабо и практически небоеспособна. Так что, не удивлюсь, если они на фоне этих событий негласно приняли решение ничего не продавать, "всё в дом".

Як казав один з політологів - Меркель зробила з Німеччиною те, що Янукович з Україною - посадила на газову голку і роззброїла.
надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:50

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
  Puente написав:andrijk777
Так вони і грекам нічого не дають теж замість древніх БМП ... Причому бізнес же ж дає - а уряд не дає дозволи ...

Знову: "не дають" означає "не продають" чи "не дарують"?

С год назад попадалась мне статья, где анализировались возможности армий основных держав (кажется, бигдан в своем ЖЖ репостил, но не уверен).
......

Вот свежая: "У Офісі президента оголосили потребу ЗСУ у важкому озброєнні, порівнюємо з наявним озброєнням в армії США, Великобританії, Франції, Німеччини та Італії" - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/tisjachi_gaubits_dorniv_ta_bronetehniki_na_bankovij_nazvali_potrebu_v_ozbrojenni_otsinjujemo_realistichnist-7767.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.

Україна теж роззброювалась не тільки чотири роки легітимного, але в новійшій історії України ці два діячі зробили найбільший внесок в зниженні боєздатності своїх країн.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:54

  lapay написав:
  juristkostya написав:В частности, по армии ФРГ был вывод, что она уже много десятилетий финансируется крайне слабо и практически небоеспособна. Так что, не удивлюсь, если они на фоне этих событий негласно приняли решение ничего не продавать, "всё в дом".

Як казав один з політологів - Меркель зробила з Німеччиною те, що Янукович з Україною - посадила на газову голку і роззброїла.


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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:58

  ЛАД написав:Вот свежая: "У Офісі президента оголосили потребу ЗСУ у важкому озброєнні, порівнюємо з наявним озброєнням в армії США, Великобританії, Франції, Німеччини та Італії" - https://defence-ua.com/weapon_and_tech/tisjachi_gaubits_dorniv_ta_bronetehniki_na_bankovij_nazvali_potrebu_v_ozbrojenni_otsinjujemo_realistichnist-7767.html

Нет, та статья была намного информативнее. Дело в том, что по всем видам ресурсов (деньги/сырье/заводы/специалисты) дороже всего обходится флот.
Из этой статьи мы видим условный паритет Германии и Франции по танкам и пушкам, но армия Франции имеет полноценную "ядерную триаду", атомные авианосцы и т.д., а ФРГ о таких штуках даже не мечтает.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:00

  juristkostya написав:надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.

А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"? Хто її "демилитаризировал"?
Після розвалу СРСР вся Європа(особливо Західна) демілітаризовувалась тому що вже не бачила загроз. В тій самій Угорщині: 30 танків Т-72, 380 БТР-80, 24 бойові розвідувальні машини, 18 152-мм гармат Д-20, 50 82-мм мінометів. Це просто смішно для такої не сильно маленької держави.
andrijk777
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