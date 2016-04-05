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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:00
lapay написав: juristkostya написав:
надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.
Україна теж роззброювалась не тільки чотири роки легітимного, але в новійшій історії України ці два діячі зробили найбільший внесок в зниженні боєздатності своїх країн.
Для члена НАТО собственное количество танков мало значимо. Все-таки, оборонный союз есть оборонный союз.
Вот наши деятели реально подорвали возможности страны.
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juristkostya
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:03
lapay написав:
Що Чорнобаївка може навчити навіть орка.
Вы правы - росармия разрабатывает и использует новые тактические приёмы.
Например стрельба НАРами с кабрирования. Таким образом Стингеры становятся бесполезными - недостаточно времени для подготовки и пуска ракеты.
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crumd
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:04
andrijk777 написав:
А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"?
По итогам 2МВ на Германию были наложены жёсткие лимиты по численности и структуре армии. Это общеизвестный факт даже на уровне школьного курса истории (на всяк случай сразу напишу, что аналогичная ситуация была и с Японией)
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:04
juristkostya написав:
Нет, та статья была намного информативнее. Дело в том, что по всем видам ресурсов (деньги/сырье/заводы/специалисты) дороже всего обходится флот.
Из этой статьи мы видим условный паритет Германии и Франции по танкам и пушкам, но армия Франции имеет полноценную "ядерную триаду", атомные авианосцы и т.д., а ФРГ о таких штуках даже не мечтает.
Меня в данном случае больше заинтересовали их возможности обеспечить оружием нас.
Вряд ли нам сегодня нужен флот, ну а ЯО нам никто не даст в любом случае.
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ЛАД
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:06
crumd написав: lapay написав:
Що Чорнобаївка може навчити навіть орка.
Вы правы - росармия разрабатывает и использует новые тактические приёмы.
Например стрельба НАРами с кабрирования. Таким образом Стингеры становятся бесполезными - недостаточно времени для подготовки и пуска ракеты.
при такой стрельбе очень сложно попасть...
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edvardd
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Додано: Пон 13 чер, 2022 15:13
ЛАД написав: juristkostya написав:
Нет, та статья была намного информативнее. Дело в том, что по всем видам ресурсов (деньги/сырье/заводы/специалисты) дороже всего обходится флот.
Из этой статьи мы видим условный паритет Германии и Франции по танкам и пушкам, но армия Франции имеет полноценную "ядерную триаду", атомные авианосцы и т.д., а ФРГ о таких штуках даже не мечтает.
Меня в данном случае больше заинтересовали их возможности обеспечить оружием нас.
Вряд ли нам сегодня нужен флот, ну а ЯО нам никто не даст в любом случае.
Флот на уровне ракетных и десантных катеров нам капец как нужен.
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juristkostya
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