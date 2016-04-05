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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1309131013111312
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Вы правы - росармия разрабатывает и использует новые тактические приёмы.
Например стрельба НАРами с кабрирования

Мабуть в брянській області почули мій регіт від вашої дурі.
"Росармія разрабативаєт новиє прийоми")))
Закиданням НАР з кабріровання займались ще українські вертольоти в 2014 році. І не було не новина. В тактиці АА від 70-80 років є прицільні данні для цього маневру. Точність - як повезе. Вогневе ураження набагато нижче градів (80мм проти 122 мм) . Коротше, я бачу, що ви не перестали дивитись " звязду. "Новиє прійоми")))

  crumd написав:В теме давно нет новых постов про потопленные корабли и сбитые самолёты росармии.
Тема свелась к обсуждению двух вопросов:
- кто больше виноват - Порошенко или Зеленский.
- как айтишнику сбежать из Украины чтобы не попасть на фронт.

Что бы это значило?

Це ви радієте, чи жалкуєте?

  crumd написав:росармия


Надто багато помилок в словах гопники, насильники і мародери.
Це ви не з баньки, часом, повернулись? За прорашиську пропаганду? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 чер, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:40

"Как война России против Украины делает мир беднее: 10 фактов и прогнозов" - https://www.bbc.com/russian/features-61773029
Об Украине там немного:
ВВП Украины, по его расчетам, усохнет на 45% в 2022 году и восстановится не скоро.

"Последствия войны будут ощущаться далеко за пределами краткосрочного прогноза. Она оставит на теле украинской экономики глубокие шрамы в виде уничтоженных производств, выжженных полей, истощенных людских ресурсов", - пишут экономисты банка.
......
Они (беженцы) позволят ЕС и другим развитым странам Запада частично компенсировать недостаток рабочей силы - один из главных тормозов на пути восстановления мировой экономики после пандемии.

Подавляющее большинство беженцев - женщины и дети

"Приток украинских беженцев и российских мигрантов, особенно образованных и квалифицированных работников, вероятно окажет положительный эффект на внутренний спрос и, в среднесрочной перспективе, на экономический рост благодаря приросту трудоспособного населения", - отмечает Всемирный банк.

"Нормализация рынка труда продолжится в 2022-23 годах, несмотря на негативные последствия войны в Украине, - пишут экономисты ОЭСР. - С улучшением эпидемиологической ситуации вырастет доля экономически активного населения, а приток мигрантов и постепенное включение украинских беженцев в рынок труда позволит компенсировать недостаток рабочей силы".
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:43

  zxzx777 написав:Вистачить вже безглуздо спорити хто пухнастіше: ПП чи VZ. На них обох нема де клейма ставити. Це просто гвинтики однієї системи, яка в принципі проти простого народа.

Терпіти не можу цього термину "простий народ" :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:44

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"?

По итогам 2МВ на Германию были наложены жёсткие лимиты по численности и структуре армии. Это общеизвестный факт даже на уровне школьного курса истории (на всяк случай сразу напишу, что аналогичная ситуация была и с Японией)

На всяк випадок зі шкільного курсу: якщо від 2022 відняти 1945 то вийде 77. Це було 77 років тому.
І взагалі після 1948 року(плану Маршала) ФРГ вже сприймалась як "друг", тому про які "жосткі ліміти" йдеться я не знаю.(на всякий случай, с Японією ситуація була зовсім не аналогічна).
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:48

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"?

По итогам 2МВ на Германию были наложены жёсткие лимиты по численности и структуре армии. Это общеизвестный факт даже на уровне школьного курса истории (на всяк случай сразу напишу, что аналогичная ситуация была и с Японией)

На всяк випадок зі шкільного курсу: якщо від 2022 відняти 1945 то вийде 77. Це було 77 років тому.
І взагалі після 1948 року(плану Маршала) ФРГ вже сприймалась як "друг", тому про які "жосткі ліміти" йдеться я не знаю.(на всякий случай, с Японією ситуація була зовсім не аналогічна).

А я что пишу? Последние 80 лет Германия имеет крайне скромный военный бюджет. Отсюда и результат.

Да, и не взирая на план маршала, военные ограничения с ФРГ не сняты по сей день. Да, вы о них не знаете. Но это общедоступная информация, надо просто поинтересоваться
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 13 чер, 2022 15:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:49

  BIGor написав:
  Faceless написав:Можна опитування зробити, щоб можна було помірятися п*****, точніше, внесками в нашу перемогу.
Тільки давайте не в абсолютних числах, а в % від доходу або капіталу.
А гармати будете купувати за відсотки чи постачальник захоче в абсолютних цифрах?
На мою думку
1 В мій час в спорті була така приказка
Стабільність - ознака майстерності....
2 В буремні 90-ті всі займались усім і були операції з вкладенням
10 доларів і прибутком в 10 000%
а були з вкладенням 2000 з прибутком в 100%...
як думаєте - яким операціям надавалась перевага ?
3 Ті самі буремні 90-ті навчили , що краще по 10 доларів в день...ніж раз в рік 1000...

Звідси висновок
Той хто воюює, не ниє , не дезертує і не волинить - той молодець не залежно від того де він це робить і скільки особисто задонатив з отриманих 100 000
Той хто працює і не тільки не зменшив оберти/податки/робочі місця - а втримав, або й збільшив - той такий самий молодець , навіть якщо він не відправив жодної копійки волонтерам чи в армію...він просто робить свою роботу

Той хто відправив 1000-10000 грн і всюди цим хизується і при цьому скористався Законами від Кабміну, які дозволяли три місяці не платити податки ( за виключенням дітей/інвалідів/пенсіонерів) - той мудельман.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 15:54

10:45 За 100 дней войны Россия заработала 93 миллиарда евро на экспорте газа и нефти
Об этом заявили в финском Центре исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Более половины (61%) российского экспорта энергоносителей пришлось на долю Евросоюза. Это принесло в бюджет РФ 57 миллиардов евро.

Крупнейшими покупателями российского ископаемого топлива стали Китай (12,6 миллиарда евро), Германия (12,1 миллиарда евро) и Италия (7,8 миллиарда евро).

Франция занимает в этом списке шестое место.

http://surl.li/cersg
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:12

  crumd написав:
  lapay написав:Що Чорнобаївка може навчити навіть орка.

Вы правы - росармия разрабатывает и использует новые тактические приёмы.
Например стрельба НАРами с кабрирования. Таким образом Стингеры становятся бесполезными - недостаточно времени для подготовки и пуска ракеты.

Новые ? ) Или хорошо забытое старое ? Только при кабрировании точность стремится к нулю, так - накидать по площади. Какой тогда смысл в авиации ? Град с этой целью справляется лучше - накидать по площадям.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ВСУ за последние две недели освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км.

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил. Вероятнее всего речь идёт о населённых пунктах вблизи Великой Новоселки на границе с Запорожской областью

https://t.me/akzentzp/26750
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні ЗСУ накрили колону рашистів біля Великого Бурлука. Це 42 км від Старого Салтіва.

Я вже давно кажу, що наші дії біля Печенізького водосховища мають стратегічне значення. Саме це, а не "стояти за будь-яку ціну" біля Тернової.

Тепер це втілюється у реальність.

Я не буду розголошувати деталей, але постачання автодорогою та залізницею на Купʼянськ для орків стали ВЖЕ вкрай небезпечними.

Так, в них залишається Старобільськ. Але там немає потрібної пропускної здатності для забезпечення відразу 4-х угрупувань орків!
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