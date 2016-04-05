crumd написав:Вы правы - росармия разрабатывает и использует новые тактические приёмы. Например стрельба НАРами с кабрирования
Мабуть в брянській області почули мій регіт від вашої дурі. "Росармія разрабативаєт новиє прийоми"))) Закиданням НАР з кабріровання займались ще українські вертольоти в 2014 році. І не було не новина. В тактиці АА від 70-80 років є прицільні данні для цього маневру. Точність - як повезе. Вогневе ураження набагато нижче градів (80мм проти 122 мм) . Коротше, я бачу, що ви не перестали дивитись " звязду. "Новиє прійоми")))
crumd написав:В теме давно нет новых постов про потопленные корабли и сбитые самолёты росармии. Тема свелась к обсуждению двух вопросов: - кто больше виноват - Порошенко или Зеленский. - как айтишнику сбежать из Украины чтобы не попасть на фронт.
Что бы это значило?
Це ви радієте, чи жалкуєте?
crumd написав:росармия
Надто багато помилок в словах гопники, насильники і мародери. Це ви не з баньки, часом, повернулись? За прорашиську пропаганду?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 13 чер, 2022 15:48, всього редагувалось 1 раз.
ВВП Украины, по его расчетам, усохнет на 45% в 2022 году и восстановится не скоро.
"Последствия войны будут ощущаться далеко за пределами краткосрочного прогноза. Она оставит на теле украинской экономики глубокие шрамы в виде уничтоженных производств, выжженных полей, истощенных людских ресурсов", - пишут экономисты банка. ...... Они (беженцы) позволят ЕС и другим развитым странам Запада частично компенсировать недостаток рабочей силы - один из главных тормозов на пути восстановления мировой экономики после пандемии.
Подавляющее большинство беженцев - женщины и дети
"Приток украинских беженцев и российских мигрантов, особенно образованных и квалифицированных работников, вероятно окажет положительный эффект на внутренний спрос и, в среднесрочной перспективе, на экономический рост благодаря приросту трудоспособного населения", - отмечает Всемирный банк.
"Нормализация рынка труда продолжится в 2022-23 годах, несмотря на негативные последствия войны в Украине, - пишут экономисты ОЭСР. - С улучшением эпидемиологической ситуации вырастет доля экономически активного населения, а приток мигрантов и постепенное включение украинских беженцев в рынок труда позволит компенсировать недостаток рабочей силы".
andrijk777 написав:А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"?
По итогам 2МВ на Германию были наложены жёсткие лимиты по численности и структуре армии. Это общеизвестный факт даже на уровне школьного курса истории (на всяк случай сразу напишу, что аналогичная ситуация была и с Японией)
На всяк випадок зі шкільного курсу: якщо від 2022 відняти 1945 то вийде 77. Це було 77 років тому. І взагалі після 1948 року(плану Маршала) ФРГ вже сприймалась як "друг", тому про які "жосткі ліміти" йдеться я не знаю.(на всякий случай, с Японією ситуація була зовсім не аналогічна).
andrijk777 написав:А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"?
По итогам 2МВ на Германию были наложены жёсткие лимиты по численности и структуре армии. Это общеизвестный факт даже на уровне школьного курса истории (на всяк случай сразу напишу, что аналогичная ситуация была и с Японией)
На всяк випадок зі шкільного курсу: якщо від 2022 відняти 1945 то вийде 77. Це було 77 років тому. І взагалі після 1948 року(плану Маршала) ФРГ вже сприймалась як "друг", тому про які "жосткі ліміти" йдеться я не знаю.(на всякий случай, с Японією ситуація була зовсім не аналогічна).
А я что пишу? Последние 80 лет Германия имеет крайне скромный военный бюджет. Отсюда и результат.
Да, и не взирая на план маршала, военные ограничения с ФРГ не сняты по сей день. Да, вы о них не знаете. Но это общедоступная информация, надо просто поинтересоваться
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 13 чер, 2022 15:52, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Можна опитування зробити, щоб можна було помірятися п*****, точніше, внесками в нашу перемогу.
Тільки давайте не в абсолютних числах, а в % від доходу або капіталу.
А гармати будете купувати за відсотки чи постачальник захоче в абсолютних цифрах? На мою думку 1 В мій час в спорті була така приказка Стабільність - ознака майстерності.... 2 В буремні 90-ті всі займались усім і були операції з вкладенням 10 доларів і прибутком в 10 000% а були з вкладенням 2000 з прибутком в 100%... як думаєте - яким операціям надавалась перевага ? 3 Ті самі буремні 90-ті навчили , що краще по 10 доларів в день...ніж раз в рік 1000...
Звідси висновок Той хто воюює, не ниє , не дезертує і не волинить - той молодець не залежно від того де він це робить і скільки особисто задонатив з отриманих 100 000 Той хто працює і не тільки не зменшив оберти/податки/робочі місця - а втримав, або й збільшив - той такий самий молодець , навіть якщо він не відправив жодної копійки волонтерам чи в армію...він просто робить свою роботу
Той хто відправив 1000-10000 грн і всюди цим хизується і при цьому скористався Законами від Кабміну, які дозволяли три місяці не платити податки ( за виключенням дітей/інвалідів/пенсіонерів) - той мудельман.
10:45 За 100 дней войны Россия заработала 93 миллиарда евро на экспорте газа и нефти Об этом заявили в финском Центре исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Более половины (61%) российского экспорта энергоносителей пришлось на долю Евросоюза. Это принесло в бюджет РФ 57 миллиардов евро.
Крупнейшими покупателями российского ископаемого топлива стали Китай (12,6 миллиарда евро), Германия (12,1 миллиарда евро) и Италия (7,8 миллиарда евро).
lapay написав:Що Чорнобаївка може навчити навіть орка.
Вы правы - росармия разрабатывает и использует новые тактические приёмы. Например стрельба НАРами с кабрирования. Таким образом Стингеры становятся бесполезными - недостаточно времени для подготовки и пуска ракеты.
Новые ? ) Или хорошо забытое старое ? Только при кабрировании точность стремится к нулю, так - накидать по площади. Какой тогда смысл в авиации ? Град с этой целью справляется лучше - накидать по площадям.