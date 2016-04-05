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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:31
alexop цікаво, є якісь підтвердження інфи з маловідомого телеграм-каналу?
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sashaqbl
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:36
sashaqbl написав:
alexop цікаво, є якісь підтвердження інфи з маловідомого телеграм-каналу?
Підтверження ні вишукував, перший, це Запорізський, другий взяв із твітера.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:36
andrijk777 написав: juristkostya написав:
надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.
А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"? Хто її "демилитаризировал"?
Після розвалу СРСР вся Європа(особливо Західна) демілітаризовувалась тому що вже не бачила загроз. В тій самій Угорщині: 30 танків Т-72, 380 БТР-80, 24 бойові розвідувальні машини, 18 152-мм гармат Д-20, 50 82-мм мінометів.
Це просто смішно для такої не сильно маленької держави.
я тоже несколько лет назад был в шоке от инфы что в днр танков больше чем у бундесфера.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:44
З Херсонщини найближчими тижнями буде дуже багато гарних новин.
Там рашистів підсмажують так, що аж гай шумить!
Вони тікають вже навіть з підготованих рубежів.
Західна арта просто вогонь
Це скорішь підтвердить Успіх, дуже скоро.
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