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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1310131113121313
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:31

alexop цікаво, є якісь підтвердження інфи з маловідомого телеграм-каналу?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:alexop цікаво, є якісь підтвердження інфи з маловідомого телеграм-каналу?

Підтверження ні вишукував, перший, це Запорізський, другий взяв із твітера.
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:36

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.

А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"? Хто її "демилитаризировал"?
Після розвалу СРСР вся Європа(особливо Західна) демілітаризовувалась тому що вже не бачила загроз. В тій самій Угорщині: 30 танків Т-72, 380 БТР-80, 24 бойові розвідувальні машини, 18 152-мм гармат Д-20, 50 82-мм мінометів. Це просто смішно для такої не сильно маленької держави.

я тоже несколько лет назад был в шоке от инфы что в днр танков больше чем у бундесфера.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З Херсонщини найближчими тижнями буде дуже багато гарних новин.
Там рашистів підсмажують так, що аж гай шумить!
Вони тікають вже навіть з підготованих рубежів.
Західна арта просто вогонь

Це скорішь підтвердить Успіх, дуже скоро.
alexop
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