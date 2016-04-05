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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:31
alexop цікаво, є якісь підтвердження інфи з маловідомого телеграм-каналу?
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sashaqbl
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:36
sashaqbl написав:
alexop цікаво, є якісь підтвердження інфи з маловідомого телеграм-каналу?
Підтверження ні вишукував, перший, це Запорізський, другий взяв із твітера.
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alexop
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:36
andrijk777 написав: juristkostya написав:
надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.
А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"? Хто її "демилитаризировал"?
Після розвалу СРСР вся Європа(особливо Західна) демілітаризовувалась тому що вже не бачила загроз. В тій самій Угорщині: 30 танків Т-72, 380 БТР-80, 24 бойові розвідувальні машини, 18 152-мм гармат Д-20, 50 82-мм мінометів.
Це просто смішно для такої не сильно маленької держави.
я тоже несколько лет назад был в шоке от инфы что в днр танков больше чем у бундесфера.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:44
З Херсонщини найближчими тижнями буде дуже багато гарних новин.
Там рашистів підсмажують так, що аж гай шумить!
Вони тікають вже навіть з підготованих рубежів.
Західна арта просто вогонь
Це скорішь підтвердить Успіх, дуже скоро.
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alexop
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:29
juristkostya написав: lapay написав: juristkostya написав:
В частности, по армии ФРГ был вывод, что она уже много десятилетий финансируется крайне слабо и практически небоеспособна. Так что, не удивлюсь, если они на фоне этих событий негласно приняли решение ничего не продавать, "всё в дом".
Як казав один з політологів - Меркель зробила з Німеччиною те, що Янукович з Україною - посадила на газову голку і роззброїла.
надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.
Немцы стремительно стареют. Кроме вооружения нужны еще и люди. Размер Бундесвера 179 тысяч. Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе. Не ищите серьезную армию там где ее априори уже быть не может. Германии не нужны тысячи танков, истребителей и всяких систем вооружений, они будут просто пылиться.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:35
alex_dvornichenko написав: crumd написав: lapay написав:
Що Чорнобаївка може навчити навіть орка.
Вы правы - росармия разрабатывает и использует новые тактические приёмы.
Например стрельба НАРами с кабрирования. Таким образом Стингеры становятся бесполезными - недостаточно времени для подготовки и пуска ракеты.
Новые ? ) Или хорошо забытое старое ? Только при кабрировании точность стремится к нулю, так - накидать по площади. Какой тогда смысл в авиации ? Град с этой целью справляется лучше - накидать по площадям.
Сейчас у орков тактика - обстрел позиций артиллерией, авиацией, затем выдвигается развед группа, если получает отпор - отходят, и по кругу пока наша позиция не перестанет сопротивляться, они заходят на нее и мы теряем по населенному пункту или укреп району.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:43
Zebra написав:
Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе.
Та ну:
К-ть танків звичайно важлива, але і якість також:
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:47
Zebra
Zebra написав: juristkostya написав: lapay написав:
Як казав один з політологів - Меркель зробила з Німеччиною те, що Янукович з Україною - посадила на газову голку і роззброїла.
надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.
Немцы стремительно стареют. Кроме вооружения нужны еще и люди. Размер Бундесвера 179 тысяч. Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе. Не ищите серьезную армию там где ее априори уже быть не может. Германии не нужны тысячи танков, истребителей и всяких систем вооружений, они будут просто пылиться.
, если я выступил против твоего бана на этом форуме
Это не повод тебе писать всякую зраду
А то ты только поддерживаешь мои аргументы в пользу твоей деградации
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pesikot
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:49
Ой+ написав: Zebra написав:
Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе.
Та ну:
Третій Рейх мобілізував 22 млн за війну. Я сумніваюся, що Німеччина зможе зараз навіть 2 млн мобілізувати навіть у разі вторгення.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 19:51
pesikot написав:Zebra
, если я выступил против твоего бана на этом форуме
Это не повод тебе писать всякую зраду
А то ты только поддерживаешь мои аргументы в пользу твоей деградации
Немцы стали пацифистами, они не хотят воевать и не хотят служить. Тут нет никакой зрады. Им не нужны горы танков, на их территории крупнейшие в Европе силы союзников.
Далее Германия не выступала гарантом по Будапештскому меморандуму - нагло что-то от них требовать. Нам должны США, Британия и Рашка.
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Zebra
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