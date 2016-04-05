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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1311131213131314>
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:31

alexop цікаво, є якісь підтвердження інфи з маловідомого телеграм-каналу?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:alexop цікаво, є якісь підтвердження інфи з маловідомого телеграм-каналу?

Підтверження ні вишукував, перший, це Запорізський, другий взяв із твітера.
alexop
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:36

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.

А чому "демилитаризировали" а не "демилитаризировалась"? Хто її "демилитаризировал"?
Після розвалу СРСР вся Європа(особливо Західна) демілітаризовувалась тому що вже не бачила загроз. В тій самій Угорщині: 30 танків Т-72, 380 БТР-80, 24 бойові розвідувальні машини, 18 152-мм гармат Д-20, 50 82-мм мінометів. Це просто смішно для такої не сильно маленької держави.

я тоже несколько лет назад был в шоке от инфы что в днр танков больше чем у бундесфера.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З Херсонщини найближчими тижнями буде дуже багато гарних новин.
Там рашистів підсмажують так, що аж гай шумить!
Вони тікають вже навіть з підготованих рубежів.
Західна арта просто вогонь

Це скорішь підтвердить Успіх, дуже скоро.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:29

  juristkostya написав:
  lapay написав:
  juristkostya написав:В частности, по армии ФРГ был вывод, что она уже много десятилетий финансируется крайне слабо и практически небоеспособна. Так что, не удивлюсь, если они на фоне этих событий негласно приняли решение ничего не продавать, "всё в дом".

Як казав один з політологів - Меркель зробила з Німеччиною те, що Янукович з Україною - посадила на газову голку і роззброїла.
надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.

Немцы стремительно стареют. Кроме вооружения нужны еще и люди. Размер Бундесвера 179 тысяч. Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе. Не ищите серьезную армию там где ее априори уже быть не может. Германии не нужны тысячи танков, истребителей и всяких систем вооружений, они будут просто пылиться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:35

  alex_dvornichenko написав:
  crumd написав:
  lapay написав:Що Чорнобаївка може навчити навіть орка.

Вы правы - росармия разрабатывает и использует новые тактические приёмы.
Например стрельба НАРами с кабрирования. Таким образом Стингеры становятся бесполезными - недостаточно времени для подготовки и пуска ракеты.

Новые ? ) Или хорошо забытое старое ? Только при кабрировании точность стремится к нулю, так - накидать по площади. Какой тогда смысл в авиации ? Град с этой целью справляется лучше - накидать по площадям.

Сейчас у орков тактика - обстрел позиций артиллерией, авиацией, затем выдвигается развед группа, если получает отпор - отходят, и по кругу пока наша позиция не перестанет сопротивляться, они заходят на нее и мы теряем по населенному пункту или укреп району.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе.

Та ну:
Бундесвер
Населення у призовному віці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%B5%D1%80 18.529.299 ч., віком 16-49 років

К-ть танків звичайно важлива, але і якість також:
Michael Wittmann. Один з найуспішніших танкових асів Другої світової війни — загалом за всю бойову діяльність знищив приблизно 138 танків і САУ. При цьому усі його перемоги підтверджені німецьким командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 0%B0%D0%BD
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:47

  Zebra написав:
  juristkostya написав:
  lapay написав:Як казав один з політологів - Меркель зробила з Німеччиною те, що Янукович з Україною - посадила на газову голку і роззброїла.
надо понимать, что ФРГ демилитаризировали десятилетиями. С одной стороны, как результат поражения во 2МВ, с другой - они и сами были рады жить под "зонтиком" США, и не тратить свой бюджет на армию (в отличие от витальяна, они понимают, что оборонные расходы - это не экономика, а только лишняя нагрузка). То есть, ситуации 80 лет, персональная вина Меркель в слабой армии слишком мизерная, чтобы обсуждать всерьез.

Немцы стремительно стареют. Кроме вооружения нужны еще и люди. Размер Бундесвера 179 тысяч. Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе. Не ищите серьезную армию там где ее априори уже быть не может. Германии не нужны тысячи танков, истребителей и всяких систем вооружений, они будут просто пылиться.

Zebra, если я выступил против твоего бана на этом форуме
Это не повод тебе писать всякую зраду

А то ты только поддерживаешь мои аргументы в пользу твоей деградации
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:49

  Ой+ написав:
  Zebra написав:Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе.

Та ну:
Бундесвер
Населення у призовному віці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1 ... 0%B5%D1%80 18.529.299 ч., віком 16-49 років


Третій Рейх мобілізував 22 млн за війну. Я сумніваюся, що Німеччина зможе зараз навіть 2 млн мобілізувати навіть у разі вторгення.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 19:51

  pesikot написав:Zebra, если я выступил против твоего бана на этом форуме
Это не повод тебе писать всякую зраду

А то ты только поддерживаешь мои аргументы в пользу твоей деградации

Немцы стали пацифистами, они не хотят воевать и не хотят служить. Тут нет никакой зрады. Им не нужны горы танков, на их территории крупнейшие в Европе силы союзников.

Далее Германия не выступала гарантом по Будапештскому меморандуму - нагло что-то от них требовать. Нам должны США, Британия и Рашка.
Zebra
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