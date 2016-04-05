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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1311131213131314
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:06

Варто чи ні

Вчора прилетіло в електропідстанцію в окупованому Бердянську.Влучили.Місто без електрики.Мешканці з українськими паспортами обурені.Сьгодні прилетіло на ринок у окупованому Донецьку.Вже обурюється Гутеріш.Невже нема куди потратити ракети чи чим там накрили.Чи то хтось грає на руку окупантам.Про " орки самі себе гасять - туди їм дорога" будь ласка не тре,особливо за Бердянськ
heineken
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:09

Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен Холодной войны, считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)

«Все члены «пятерки» (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США) продолжают расширять или модернизировать свои ядерные арсеналы и, похоже, повышают значимость ядерного оружия в своих военных стратегиях. Россия даже открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны в Украине», — говорится в докладе экспертов.

https://sipri.org/media/press-release/2 ... ok-out-now
vitaliian
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