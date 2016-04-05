Вчора прилетіло в електропідстанцію в окупованому Бердянську.Влучили.Місто без електрики.Мешканці з українськими паспортами обурені.Сьгодні прилетіло на ринок у окупованому Донецьку.Вже обурюється Гутеріш.Невже нема куди потратити ракети чи чим там накрили.Чи то хтось грає на руку окупантам.Про " орки самі себе гасять - туди їм дорога" будь ласка не тре,особливо за Бердянськ
Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен Холодной войны, считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)
«Все члены «пятерки» (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США) продолжают расширять или модернизировать свои ядерные арсеналы и, похоже, повышают значимость ядерного оружия в своих военных стратегиях. Россия даже открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны в Украине», — говорится в докладе экспертов.