Вчора прилетіло в електропідстанцію в окупованому Бердянську.Влучили.Місто без електрики.Мешканці з українськими паспортами обурені.Сьгодні прилетіло на ринок у окупованому Донецьку.Вже обурюється Гутеріш.Невже нема куди потратити ракети чи чим там накрили.Чи то хтось грає на руку окупантам.Про " орки самі себе гасять - туди їм дорога" будь ласка не тре,особливо за Бердянськ
Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен Холодной войны, считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)
«Все члены «пятерки» (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США) продолжают расширять или модернизировать свои ядерные арсеналы и, похоже, повышают значимость ядерного оружия в своих военных стратегиях. Россия даже открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны в Украине», — говорится в докладе экспертов.
Zebra написав:Немцы стремительно стареют. Кроме вооружения нужны еще и люди. Размер Бундесвера 179 тысяч. Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе. Не ищите серьезную армию там где ее априори уже быть не может. Германии не нужны тысячи танков, истребителей и всяких систем вооружений, они будут просто пылиться
не аргумент. Демография Германии плюс/минус аналогична французской или британской. Но там отношение к армии совсем другое и бюджет совсем другой - и результат совсем другой.
Zebra написав:Немцы стремительно стареют. Кроме вооружения нужны еще и люди. Размер Бундесвера 179 тысяч. Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе. Не ищите серьезную армию там где ее априори уже быть не может. Германии не нужны тысячи танков, истребителей и всяких систем вооружений, они будут просто пылиться
не аргумент. Демография Германии плюс/минус аналогична французской или британской. Но там отношение к армии совсем другое и бюджет совсем другой - и результат совсем другой.
Во Франции и Британии демография совершенно другая, а также значительно меньший пацифизм. А если немцы стали пацифистами, это не могло не отразиться на армии - нет у общества запроса на финансирование армии, то и политики не будут этим заниматься, чтоб не нарваться на критику и не дай бог милитаризме Германии, там с этим строго, целые комплексы вины уже укоренились.
heineken написав:Вчора прилетіло в електропідстанцію в окупованому Бердянську.Влучили.Місто без електрики.Мешканці з українськими паспортами обурені.Сьгодні прилетіло на ринок у окупованому Донецьку.Вже обурюється Гутеріш.Невже нема куди потратити ракети чи чим там накрили.Чи то хтось грає на руку окупантам.Про " орки самі себе гасять - туди їм дорога" будь ласка не тре,особливо за Бердянськ
нихрена там не прилетало: Оккупанты Бердянска и их сообщники утверждают, что взрывы, которые на рассвете раздались в городе, были следствием короткого замыкания на электроподстанции.
на фото там действительно сгоревший трансформатор, если б там прилетело из него бы кишки торчали...
Zebra написав:Сейчас у орков тактика - обстрел позиций артиллерией, авиацией, затем выдвигается развед группа, если получает отпор - отходят, и по кругу пока наша позиция не перестанет сопротивляться, они заходят на нее и мы теряем по населенному пункту или укреп району.
Совершенно верно. Это классический боевой порядок, при котором Джавелины и Нлавы становятся малоэффективными. Фактически этот порядок делает бесполезными системы ближнего боя, поставляемые Западом. При этом порядке противник продвигается медленно, но полностью разрушая инфраструктуру на своём пути.