RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1312131313141315
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:06

  heineken написав:Вчора прилетіло в електропідстанцію в окупованому Бердянську.Влучили.Місто без електрики.Мешканці з українськими паспортами обурені.Сьгодні прилетіло на ринок у окупованому Донецьку.Вже обурюється Гутеріш.Невже нема куди потратити ракети чи чим там накрили.Чи то хтось грає на руку окупантам.Про " орки самі себе гасять - туди їм дорога" будь ласка не тре,особливо за Бердянськ

Ще одна консерва розкрилась ? Где ти бил еті 8 лєт , а, голубчік ??
maxprofit
 
Повідомлень: 1173
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:08

  edvardd написав:
  heineken написав:Вчора прилетіло в електропідстанцію в окупованому Бердянську.Влучили.Місто без електрики.Мешканці з українськими паспортами обурені.Сьгодні прилетіло на ринок у окупованому Донецьку.Вже обурюється Гутеріш.Невже нема куди потратити ракети чи чим там накрили.Чи то хтось грає на руку окупантам.Про " орки самі себе гасять - туди їм дорога" будь ласка не тре,особливо за Бердянськ

нихрена там не прилетало:
Оккупанты Бердянска и их сообщники утверждают, что взрывы, которые на рассвете раздались в городе, были следствием короткого замыкания на электроподстанции.

на фото там действительно сгоревший трансформатор, если б там прилетело из него бы кишки торчали...

Просто уехали все кто знает закон Ома и чем отличается 10кВ линия от линии в 50кВ допустим по эксплуатации.
Да вообще одни долбоёбы или старпёры живущие с ловли мартовского бачка сетями остались.
Это они ещё отопление в морозы ноября не запускали...
барабашов
 
Повідомлень: 2300
З нами з: 16.06.15
Подякував: 225 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1312131313141315
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 454612
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3070
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3301)
13.06.2022 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.