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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:06
heineken написав:
Вчора прилетіло в електропідстанцію в окупованому Бердянську.Влучили.Місто без електрики.Мешканці з українськими паспортами обурені.Сьгодні прилетіло на ринок у окупованому Донецьку.Вже обурюється Гутеріш.Невже нема куди потратити ракети чи чим там накрили.Чи то хтось грає на руку окупантам.Про " орки самі себе гасять - туди їм дорога" будь ласка не тре,особливо за Бердянськ
Ще одна консерва розкрилась ? Где ти бил еті 8 лєт , а, голубчік ??
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:08
edvardd написав: heineken написав:
Вчора прилетіло в електропідстанцію в окупованому Бердянську.Влучили.Місто без електрики.Мешканці з українськими паспортами обурені.Сьгодні прилетіло на ринок у окупованому Донецьку.Вже обурюється Гутеріш.Невже нема куди потратити ракети чи чим там накрили.Чи то хтось грає на руку окупантам.Про " орки самі себе гасять - туди їм дорога" будь ласка не тре,особливо за Бердянськ
нихрена там не прилетало:
Оккупанты Бердянска и их сообщники утверждают, что взрывы, которые на рассвете раздались в городе, были следствием короткого замыкания на электроподстанции.
на фото там действительно сгоревший трансформатор, если б там прилетело из него бы кишки торчали...
Просто уехали все кто знает закон Ома и чем отличается 10кВ линия от линии в 50кВ допустим по эксплуатации.
Да вообще одни долбоёбы или старпёры живущие с ловли мартовского бачка сетями остались.
Это они ещё отопление в морозы ноября не запускали...
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