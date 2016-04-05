Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен Холодной войны, считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)
«Все члены «пятерки» (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США) продолжают расширять или модернизировать свои ядерные арсеналы и, похоже, повышают значимость ядерного оружия в своих военных стратегиях. Россия даже открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны в Украине», — говорится в докладе экспертов.
Zebra написав:Немцы стремительно стареют. Кроме вооружения нужны еще и люди. Размер Бундесвера 179 тысяч. Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе. Не ищите серьезную армию там где ее априори уже быть не может. Германии не нужны тысячи танков, истребителей и всяких систем вооружений, они будут просто пылиться
не аргумент. Демография Германии плюс/минус аналогична французской или британской. Но там отношение к армии совсем другое и бюджет совсем другой - и результат совсем другой.
Zebra написав:Немцы стремительно стареют. Кроме вооружения нужны еще и люди. Размер Бундесвера 179 тысяч. Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе. Не ищите серьезную армию там где ее априори уже быть не может. Германии не нужны тысячи танков, истребителей и всяких систем вооружений, они будут просто пылиться
не аргумент. Демография Германии плюс/минус аналогична французской или британской. Но там отношение к армии совсем другое и бюджет совсем другой - и результат совсем другой.
Во Франции и Британии демография совершенно другая, а также значительно меньший пацифизм. А если немцы стали пацифистами, это не могло не отразиться на армии - нет у общества запроса на финансирование армии, то и политики не будут этим заниматься, чтоб не нарваться на критику и не дай бог милитаризме Германии, там с этим строго, целые комплексы вины уже укоренились.
Zebra написав:Сейчас у орков тактика - обстрел позиций артиллерией, авиацией, затем выдвигается развед группа, если получает отпор - отходят, и по кругу пока наша позиция не перестанет сопротивляться, они заходят на нее и мы теряем по населенному пункту или укреп району.
Совершенно верно. Это классический боевой порядок, при котором Джавелины и Нлавы становятся малоэффективными. Фактически этот порядок делает бесполезными системы ближнего боя, поставляемые Западом. При этом порядке противник продвигается медленно, но полностью разрушая инфраструктуру на своём пути.
Є 2 зауваження до цього відео: 1. В акті за 1941 рік фігурує цифра 1,3 лярди. Ця цифра дуже бентежить тому що це дуже мало. Це приблизно 22 лярди на сьогодні(тобто в 2 рази менше ніж обіцяні нам 40 лярдів). Це ніяк не співпадає з реальними поставками. Зокрема в Вікі йдеться про 11,3 лярди ленд-лізу. 2. А хіба 10 лярдів це мало? Це величезна сума. Люди не зовсім орієнтуються в таких сумах. Вони розуміють що 40 в 4 рази більше за 10, але не розуміють скільки це - 10 лярдів доларів.
Любопытная деталь. Не поздравил с «Днем России» Путина президент Филиппин Родриго Дутерте, человек, лично убивавший людей. Недавно он попросил журналистов в своей стране не сравнивать себя с Путиным: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков».