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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1311131213131314
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:09

Риск применения ядерного оружия достиг пика со времен Холодной войны, считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)

«Все члены «пятерки» (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США) продолжают расширять или модернизировать свои ядерные арсеналы и, похоже, повышают значимость ядерного оружия в своих военных стратегиях. Россия даже открыто угрожала возможным применением ядерного оружия в контексте войны в Украине», — говорится в докладе экспертов.

https://sipri.org/media/press-release/2 ... ok-out-now
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:42

Меценаты ВСУ (кликабельно)

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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Немцы стремительно стареют. Кроме вооружения нужны еще и люди. Размер Бундесвера 179 тысяч. Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе. Не ищите серьезную армию там где ее априори уже быть не может. Германии не нужны тысячи танков, истребителей и всяких систем вооружений, они будут просто пылиться

не аргумент. Демография Германии плюс/минус аналогична французской или британской. Но там отношение к армии совсем другое и бюджет совсем другой - и результат совсем другой.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:48

  juristkostya написав:
  Zebra написав:Немцы стремительно стареют. Кроме вооружения нужны еще и люди. Размер Бундесвера 179 тысяч. Немцев призывного возраста раз в 10 меньше, чем было в третьем Рейхе. Не ищите серьезную армию там где ее априори уже быть не может. Германии не нужны тысячи танков, истребителей и всяких систем вооружений, они будут просто пылиться

не аргумент. Демография Германии плюс/минус аналогична французской или британской. Но там отношение к армии совсем другое и бюджет совсем другой - и результат совсем другой.

Во Франции и Британии демография совершенно другая, а также значительно меньший пацифизм. А если немцы стали пацифистами, это не могло не отразиться на армии - нет у общества запроса на финансирование армии, то и политики не будут этим заниматься, чтоб не нарваться на критику и не дай бог милитаризме Германии, там с этим строго, целые комплексы вины уже укоренились.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:54

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Сейчас у орков тактика - обстрел позиций артиллерией, авиацией, затем выдвигается развед группа, если получает отпор - отходят, и по кругу пока наша позиция не перестанет сопротивляться, они заходят на нее и мы теряем по населенному пункту или укреп району.

Совершенно верно. Это классический боевой порядок, при котором Джавелины и Нлавы становятся малоэффективными. Фактически этот порядок делает бесполезными системы ближнего боя, поставляемые Западом.
При этом порядке противник продвигается медленно, но полностью разрушая инфраструктуру на своём пути.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Во Франции и Британии демография совершенно другая,
нет существенных отличий
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 23:42

  Schmit написав:

Є 2 зауваження до цього відео:
1. В акті за 1941 рік фігурує цифра 1,3 лярди. Ця цифра дуже бентежить тому що це дуже мало. Це приблизно 22 лярди на сьогодні(тобто в 2 рази менше ніж обіцяні нам 40 лярдів). Це ніяк не співпадає з реальними поставками. Зокрема в Вікі йдеться про 11,3 лярди ленд-лізу.
2. А хіба 10 лярдів це мало? Це величезна сума. Люди не зовсім орієнтуються в таких сумах. Вони розуміють що 40 в 4 рази більше за 10, але не розуміють скільки це - 10 лярдів доларів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 00:54

Любопытная деталь. Не поздравил с «Днем России» Путина президент Филиппин Родриго Дутерте, человек, лично убивавший людей. Недавно он попросил журналистов в своей стране не сравнивать себя с Путиным: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков».

https://www.instagram.com/p/CevDyaBs-mv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3b76661e-53e7-4cc3-a626-9c5267c9fd4d
ЛАД
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