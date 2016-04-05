Якось мені невдобно за наших меценатів… Напр., Міла Куніс з чоловіком з власної кишені дали 3 млн.дол. (105 млн.грн), а разом зібрали коштів 35 млн дол. (1225 млн.грн). Також зі ЗМІ відомо про мінімум десяток іноземних зірок (акторів, співаків, бізнесменів тощо), які надали з власної кишені по 1 млн. дол. (35 млн.грн). З огляду на ці внески іноземців, які начебто чужі люди (окрім Міли), наші меценати виглядають поки що трохи жалюгідненько.. Лише Рінат – пристойно, адже він втратив найбільше з усіх.
ЛАД написав:
Любопытная деталь. Не поздравил с «Днем России» Путина президент Филиппин Родриго Дутерте, человек, лично убивавший людей. Недавно он попросил журналистов в своей стране не сравнивать себя с Путиным: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков».