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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1312131313141315
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 05:46

  vitaliian написав:Зображення


Якось мені невдобно за наших меценатів… Напр., Міла Куніс з чоловіком з власної кишені дали 3 млн.дол. (105 млн.грн), а разом зібрали коштів 35 млн дол. (1225 млн.грн). Також зі ЗМІ відомо про мінімум десяток іноземних зірок (акторів, співаків, бізнесменів тощо), які надали з власної кишені по 1 млн. дол. (35 млн.грн). З огляду на ці внески іноземців, які начебто чужі люди (окрім Міли), наші меценати виглядають поки що трохи жалюгідненько.. Лише Рінат – пристойно, адже він втратив найбільше з усіх.

  ЛАД написав:
Любопытная деталь. Не поздравил с «Днем России» Путина президент Филиппин Родриго Дутерте, человек, лично убивавший людей. Недавно он попросил журналистов в своей стране не сравнивать себя с Путиным: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков».

https://www.instagram.com/p/CevDyaBs-mv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3b76661e-53e7-4cc3-a626-9c5267c9fd4d


Зате сам х*ло порівнює себе з Петром І. Метр дев’яносто vs метр у стрибку (тут і в прямому, і в переносному сенсі).
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