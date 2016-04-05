Якось мені невдобно за наших меценатів… Напр., Міла Куніс з чоловіком з власної кишені дали 3 млн.дол. (105 млн.грн), а разом зібрали коштів 35 млн дол. (1225 млн.грн). Також зі ЗМІ відомо про мінімум десяток іноземних зірок (акторів, співаків, бізнесменів тощо), які надали з власної кишені по 1 млн. дол. (35 млн.грн). З огляду на ці внески іноземців, які начебто чужі люди (окрім Міли), наші меценати виглядають поки що трохи жалюгідненько.. Лише Рінат – пристойно, адже він втратив найбільше з усіх.
ЛАД написав:
Любопытная деталь. Не поздравил с «Днем России» Путина президент Филиппин Родриго Дутерте, человек, лично убивавший людей. Недавно он попросил журналистов в своей стране не сравнивать себя с Путиным: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков».
понравился комментарий под этим видео: Уважаемый Марк !! Я , как и Сергей, живу в Америке, только в НЮ. Живу здесь уже 46 лет и в подобных историях бюджетирования различных проектов, исключая , конечно, военные, участвовал и не по чтению документов Конгресса !! Вы должны понять, что то, что Сергей тщательно "выловил" из многочисленных "спредшит" ассигнований это СКЕТЧ !!!! Как только Сенат утверждает предложенные Нижней Палатой сумму, она поступает в распоряжение Администрации. Администрация составляет предварительные ( скетчи) распределения бюджета на различные статьи расхода. Вообще то, на вооружение , обучение, транспортировку, зап части и аммо Украине отводится не 10 , а $ 20 млрд - так заявлялось представителем Администрации - сплит 50% на 50%- военка и гражданка - такая модель , как правило. используется для старта ( это все зависит каким образом считать ). Но !!! Все зависит от событий на фронтах Украинской Войны!!! Тут есть несколько возможностей, которые Конституция США выдала в распоряжение Преза. През в любой момент может "перераспределить" статьи в зависимости от характера событий ( если Украина одерживает успехи при "скетчевой" раскладке, то зачем ее менять ? ) Денежными делами в Конгрессе занимаются так называемые "United States House Committee on Appropriations" ( это орган Нижней Палаты). Президент всегда может обратится к этот Коммитет и запросить дополнительные ассигнования. Более того, Аппроприэшион Комитет может и прекратить определенные ассигнования. Г-н Жданов - украинский военный эксперт ( его профессиональные качества оценить не в состоянии) и он , конечно, представил ошибочные цифры. Но и ваш эксперт Сергей ( не знаю его профессиональных качеств, знание Английского и проживание в Америке не делает из него знатога хитросплетений и нюансов американского бюджетирования - это , поверте на слово , очень сложная наука из за колосальных размеров американского бюджетирования и в деталях разбираются единицы, половина из которых адвокаты, специализирующиеся исключительно на бюджетом праве ) не совсем адекватно отражает ситуацию. Американский бюджет, включая военный, это отнюдь не Торра или Библия. В течении фискального года Бюджет может модифицироваться в зависимости от конкретных обстоятельств. Более того, и это стало уже правилом, Бюджет США не дотягивает до конца года и Мин Фину США приходится запрашивать Конгресс о дополнительных расходах. О дополнительных расходах может запрашивать и DoD ( Мин Обороны США, либо напрямую в Конгресс, либо через Администрацию. Вы очень правы , назвав Штаты "смешной" страной, но она и исключительно сложная !!
Обсуждать бюджетный процесс на непрофессиональном уровне смысла ноль (даже если это наш процесс, тем более, американский) А вот то, как Солонин грубо извратил посыл Арестовича - это беда-бедулька. Никак не ожидал. Видимо, там что-то очень личное.