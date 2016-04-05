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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1313131413151316>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 05:46

  vitaliian написав:Зображення


Якось мені невдобно за наших меценатів… Напр., Міла Куніс з чоловіком з власної кишені дали 3 млн.дол. (105 млн.грн), а разом зібрали коштів 35 млн дол. (1225 млн.грн). Також зі ЗМІ відомо про мінімум десяток іноземних зірок (акторів, співаків, бізнесменів тощо), які надали з власної кишені по 1 млн. дол. (35 млн.грн). З огляду на ці внески іноземців, які начебто чужі люди (окрім Міли), наші меценати виглядають поки що трохи жалюгідненько.. Лише Рінат – пристойно, адже він втратив найбільше з усіх.

  ЛАД написав:
Любопытная деталь. Не поздравил с «Днем России» Путина президент Филиппин Родриго Дутерте, человек, лично убивавший людей. Недавно он попросил журналистов в своей стране не сравнивать себя с Путиным: «Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков».

https://www.instagram.com/p/CevDyaBs-mv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3b76661e-53e7-4cc3-a626-9c5267c9fd4d


Зате сам х*ло порівнює себе з Петром І. Метр дев’яносто vs метр у стрибку (тут і в прямому, і в переносному сенсі).
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 07:37

  Schmit написав:


понравился комментарий под этим видео:
Уважаемый Марк !! Я , как и Сергей, живу в Америке, только в НЮ. Живу здесь уже 46 лет и в подобных историях бюджетирования различных проектов, исключая , конечно, военные, участвовал и не по чтению документов Конгресса !! Вы должны понять, что то, что Сергей тщательно "выловил" из многочисленных "спредшит" ассигнований это СКЕТЧ !!!! Как только Сенат утверждает предложенные Нижней Палатой сумму, она поступает в распоряжение Администрации. Администрация составляет предварительные ( скетчи) распределения бюджета на различные статьи расхода. Вообще то, на вооружение , обучение, транспортировку, зап части и аммо Украине отводится не 10 , а $ 20 млрд - так заявлялось представителем Администрации - сплит 50% на 50%- военка и гражданка - такая модель , как правило. используется для старта ( это все зависит каким образом считать ). Но !!! Все зависит от событий на фронтах Украинской Войны!!! Тут есть несколько возможностей, которые Конституция США выдала в распоряжение Преза. През в любой момент может "перераспределить" статьи в зависимости от характера событий ( если Украина одерживает успехи при "скетчевой" раскладке, то зачем ее менять ? ) Денежными делами в Конгрессе занимаются так называемые "United States House Committee on Appropriations" ( это орган Нижней Палаты). Президент всегда может обратится к этот Коммитет и запросить дополнительные ассигнования. Более того, Аппроприэшион Комитет может и прекратить определенные ассигнования. Г-н Жданов - украинский военный эксперт ( его профессиональные качества оценить не в состоянии) и он , конечно, представил ошибочные цифры. Но и ваш эксперт Сергей ( не знаю его профессиональных качеств, знание Английского и проживание в Америке не делает из него знатога хитросплетений и нюансов американского бюджетирования - это , поверте на слово , очень сложная наука из за колосальных размеров американского бюджетирования и в деталях разбираются единицы, половина из которых адвокаты, специализирующиеся исключительно на бюджетом праве ) не совсем адекватно отражает ситуацию. Американский бюджет, включая военный, это отнюдь не Торра или Библия. В течении фискального года Бюджет может модифицироваться в зависимости от конкретных обстоятельств. Более того, и это стало уже правилом, Бюджет США не дотягивает до конца года и Мин Фину США приходится запрашивать Конгресс о дополнительных расходах. О дополнительных расходах может запрашивать и DoD ( Мин Обороны США, либо напрямую в Конгресс, либо через Администрацию. Вы очень правы , назвав Штаты "смешной" страной, но она и исключительно сложная !!
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Обсуждать бюджетный процесс на непрофессиональном уровне смысла ноль (даже если это наш процесс, тем более, американский)
А вот то, как Солонин грубо извратил посыл Арестовича - это беда-бедулька. Никак не ожидал. Видимо, там что-то очень личное.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:05

Глава МЗС Кулеба отримав тяжку травму

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:06

Долярчика почули ;)

"Готові допомогти успіху України". У США відповіли на прохання Києва про 1000 гаубиць та 300 РСЗВ
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... i-300-rszo
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:19

  vitaliian написав:Зображення


Непрості переговори з німцями!
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Глава МЗС Кулеба отримав тяжку травму

Это на фронте в Донбассе? Или на лыжах в Альпах?
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:43

  juristkostya написав:Обсуждать бюджетный процесс на непрофессиональном уровне смысла ноль (даже если это наш процесс, тем более, американский)
А вот то, как Солонин грубо извратил посыл Арестовича - это беда-бедулька. Никак не ожидал. Видимо, там что-то очень личное.

Згідний. Всі розумні люди правильно зрозуміли слова Арестовича. Наприклад в тій самій армії Наполеона, яка йшла на Москву, половина була набрана з окупованих територій і Солонін, як історик, це прекрасно знає.
Як аналітик(прогнозист) Солонін повний нуль, в цьому я переконався ще до війни.
Як історика(розслідувача) - можна його слухати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Найскладніша ситуація в Сєвєродонецьку та Богородичному.
Траса Бахмут-Лисичанськ під нашим стійким контролем.
Вчора рашисти намагалися намацати слабкі місця в обороні для форсування С.Дінця. Розвідку боєм провели, поклали 2 свої ДРГ, ще 1 - змогла відійти з втратами.
Їм все одно, навіть скільки класти свого м'яса. Тварини.
alexop
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:29

  andrijk777 написав:Як аналітик(прогнозист) Солонін повний нуль,

Большинство кто был без инсайдов от разведок, оказались плохими прогнозистами перед войной. Слишком неожиданным оказалось это безумие.
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