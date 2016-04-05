Додано: Вів 14 чер, 2022 07:37

Schmit написав:

понравился комментарий под этим видео:Уважаемый Марк !! Я , как и Сергей, живу в Америке, только в НЮ. Живу здесь уже 46 лет и в подобных историях бюджетирования различных проектов, исключая , конечно, военные, участвовал и не по чтению документов Конгресса !! Вы должны понять, что то, что Сергей тщательно "выловил" из многочисленных "спредшит" ассигнований это СКЕТЧ !!!! Как только Сенат утверждает предложенные Нижней Палатой сумму, она поступает в распоряжение Администрации. Администрация составляет предварительные ( скетчи) распределения бюджета на различные статьи расхода. Вообще то, на вооружение , обучение, транспортировку, зап части и аммо Украине отводится не 10 , а $ 20 млрд - так заявлялось представителем Администрации - сплит 50% на 50%- военка и гражданка - такая модель , как правило. используется для старта ( это все зависит каким образом считать ). Но !!! Все зависит от событий на фронтах Украинской Войны!!! Тут есть несколько возможностей, которые Конституция США выдала в распоряжение Преза. През в любой момент может "перераспределить" статьи в зависимости от характера событий ( если Украина одерживает успехи при "скетчевой" раскладке, то зачем ее менять ? ) Денежными делами в Конгрессе занимаются так называемые "United States House Committee on Appropriations" ( это орган Нижней Палаты). Президент всегда может обратится к этот Коммитет и запросить дополнительные ассигнования. Более того, Аппроприэшион Комитет может и прекратить определенные ассигнования. Г-н( не знаю его профессиональных качеств, знание Английского и проживание в Америке не делает из него знатога хитросплетений и нюансов американского бюджетирования - это , поверте на слово , очень сложная наука из за колосальных размеров американского бюджетирования и в деталях разбираются единицы, половина из которых адвокаты, специализирующиеся исключительно на бюджетом праве ) не совсем адекватно отражает ситуацию. Американский бюджет, включая военный, это отнюдь не Торра или Библия. В течении фискального года Бюджет может модифицироваться в зависимости от конкретных обстоятельств. Более того, и это стало уже правилом, Бюджет США не дотягивает до конца года и Мин Фину США приходится запрашивать Конгресс о дополнительных расходах. О дополнительных расходах может запрашивать и DoD ( Мин Обороны США, либо напрямую в Конгресс, либо через Администрацию. Вы очень правы , назвав Штаты "смешной" страной, но она и исключительно сложная !!