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Додано: Вів 14 чер, 2022 11:30
alexop , вони для цього колаборантів кладуть. Дебіли спіймані на Донбасі і одягнуті в рашиську форму ж не в стані повернути зброю проти загарбника...
Додано: Вів 14 чер, 2022 11:44
Hotab Якщо бажали, то здатися у наш полон по можливості. Цє якщо хочеш бути в Україні.
Додано: Вів 14 чер, 2022 11:46
Ви сильно перебільшуєте роль всяких інсайдів.
Дані розвідки США були ПУБЛІЧНІ! Те що ви не повірили - це ваші проблеми.
Мені особисто не потрібні аналітики для "розжовування" публічних даних.
Додано: Вів 14 чер, 2022 11:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:35
⚡️ЗСУ вже в 10 км від Ізюма, — OSINT-аналітики.
Повідомляється, що наша армія звільнила село Придонецьке у лісах поруч з тимчасово окупованим Ізюмом
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:37
Марку объяснили, что он не так его понял...
Марк Семенович человек умный, надеюсь в следующем видео он исправиться...
такое было за 15 лет не раз, мы все иногда делаем скоропалительные выводы (часто на эмоциях), оно того не стоит
-имею ввиду не делать из этого "беда-бедулька
проблема с поставками стоит на текущий момент (вернее на май-июнь)
к сожалению, за это платят своими жизнями наши защитники (да, на войне как на войне),
но так быстро привыкаешь к "победам"(хотя и местного масштаба)
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
я тебя в бан занес, чтобы не читать, потому что ты не просто нуль, ниже нуля (т.е. ниже плинтуса)
вот уже 2 аналитика начали перемывать кости уважаемому человеку(писателю, историку),
кстати, вы не обратили внимание, что он переводит все деньги с ютуб в помощь нашим волонтерским фондам, если он не расслышал, что так Арестович мурчит себе под нос (у меня отличный слух, но Алексея я с трудом разбираю, если на слушать на повышенной громкости)
вообще , считаю, что форум становиться токсичным-и не этой ветке особенно
и даже на валютной (где в течении последних 3х месяцев кроме Сибарита можно всех остальных занести в бан, чтобы не тратить время)
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
При чем здесь поверили-неповерили? ВСУ были отмобилизованы ещё осенью 2021.
А то что по телевизору при незакрытых на то время границах власть говорила что войны не будет - это естественно. Чтобы народ не ломанулся бежать раньше времени. А как только война началась - границу сразу закрыли.
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:54
Рекомендую усім канал Майкла Накі. На каналі є щоденні "сводки". Досить цікаво, правдиво і без упередженості.
Стрелков - вже не дивлюсь. Мізер аналізу бойових дій, одна імперська пурга. Напевно його "попередили" щоб він фільтрував базар.
Швець - вже не цікаво. Постійно одне і теж, звеличення США, обс***ння української влади, фактів мало, води багато.
Аристовича і всяких Подоляк - не дивився ніколи.
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