Додано: Вів 14 чер, 2022 12:45

andrijk777 написав: Як аналітик(прогнозист) Солонін повний нуль, в цьому я переконався ще до війни. Як аналітик(прогнозист) Солонін повний нуль, в цьому я переконався ще до війни.

я тебя в бан занес, чтобы не читать, потому что ты не просто нуль, ниже нуля (т.е. ниже плинтуса)вот уженачали перемывать кости уважаемому человеку(писателю, историку),кстати, вы не обратили внимание, что он переводит все деньги с ютуб в помощь нашим волонтерским фондам, если он не расслышал, что так Арестович мурчит себе под нос (у меня отличный слух, но Алексея я с трудом разбираю, если на слушать на повышенной громкости)вообще , считаю, что форум становиться токсичным-и не этой ветке особеннои даже на валютной (где в течении последних 3х месяцев кроме Сибарита можно всех остальных занести в бан, чтобы не тратить время)