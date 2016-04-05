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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1314131513161317>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:30

alexop , вони для цього колаборантів кладуть. Дебіли спіймані на Донбасі і одягнуті в рашиську форму ж не в стані повернути зброю проти загарбника...
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:44

Hotab Якщо бажали, то здатися у наш полон по можливості. Цє якщо хочеш бути в Україні.
alexop
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:46

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Як аналітик(прогнозист) Солонін повний нуль,

Большинство кто был без инсайдов от разведок, оказались плохими прогнозистами перед войной. Слишком неожиданным оказалось это безумие.

Ви сильно перебільшуєте роль всяких інсайдів.
Дані розвідки США були ПУБЛІЧНІ! Те що ви не повірили - це ваші проблеми.
Мені особисто не потрібні аналітики для "розжовування" публічних даних.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ХАРКІВ ОБЛ
Втретє з окупованих Куп'янської, Великобурлуцької, Вовчанської й Ізюмської громад вийшли люди, сьогодні ще понад 1,7 тис. осіб
alexop
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спитав у біженців з Високопілля, хто з окупантів поводяться найгірше. Відповідь ошелешила. В селі є москалі, кадирівці, буряти і т.д., але найбільше звіріють зрадники, місцеві, що перейшли на бік раші(

https://twitter.com/warthog_nl/status/1536555161514041344?s=20&t=oV9yqbY6pCoH_0UHKGbyQg
alexop
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:35

⚡️ЗСУ вже в 10 км від Ізюма, — OSINT-аналітики.

Повідомляється, що наша армія звільнила село Придонецьке у лісах поруч з тимчасово окупованим Ізюмом
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:37

  juristkostya написав:Обсуждать бюджетный процесс на непрофессиональном уровне смысла ноль (даже если это наш процесс, тем более, американский)
А вот то, как Солонин грубо извратил посыл Арестовича - это беда-бедулька. Никак не ожидал. Видимо, там что-то очень личное.


Марку объяснили, что он не так его понял...
Марк Семенович человек умный, надеюсь в следующем видео он исправиться...
такое было за 15 лет не раз, мы все иногда делаем скоропалительные выводы (часто на эмоциях), оно того не стоит
-имею ввиду не делать из этого "беда-бедулька

проблема с поставками стоит на текущий момент (вернее на май-июнь)
к сожалению, за это платят своими жизнями наши защитники (да, на войне как на войне),
но так быстро привыкаешь к "победам"(хотя и местного масштаба)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Як аналітик(прогнозист) Солонін повний нуль, в цьому я переконався ще до війни.


я тебя в бан занес, чтобы не читать, потому что ты не просто нуль, ниже нуля (т.е. ниже плинтуса)

вот уже 2 аналитика начали перемывать кости уважаемому человеку(писателю, историку),
кстати, вы не обратили внимание, что он переводит все деньги с ютуб в помощь нашим волонтерским фондам, если он не расслышал, что так Арестович мурчит себе под нос (у меня отличный слух, но Алексея я с трудом разбираю, если на слушать на повышенной громкости)

вообще , считаю, что форум становиться токсичным-и не этой ветке особенно
и даже на валютной (где в течении последних 3х месяцев кроме Сибарита можно всех остальных занести в бан, чтобы не тратить время)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Дані розвідки США були ПУБЛІЧНІ! Те що ви не повірили - це ваші проблеми.

При чем здесь поверили-неповерили? ВСУ были отмобилизованы ещё осенью 2021.
А то что по телевизору при незакрытых на то время границах власть говорила что войны не будет - это естественно. Чтобы народ не ломанулся бежать раньше времени. А как только война началась - границу сразу закрыли.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:54

Рекомендую усім канал Майкла Накі. На каналі є щоденні "сводки". Досить цікаво, правдиво і без упередженості.
Стрелков - вже не дивлюсь. Мізер аналізу бойових дій, одна імперська пурга. Напевно його "попередили" щоб він фільтрував базар.
Швець - вже не цікаво. Постійно одне і теж, звеличення США, обс***ння української влади, фактів мало, води багато.
Аристовича і всяких Подоляк - не дивився ніколи.
andrijk777
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