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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1314131513161317
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:мы все иногда делаем скоропалительные выводы (часто на эмоциях)
безусловно. Но не каждый делает ролик, который посмотрят сотни тысяч человек. Публичность налагает ответственность.
Очень надеюсь, что ситуация ограничится единичным "недопониманием", поскольку, действительно, Солонин очень знающий человек и хотелось бы продолжать читать его материалы.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 14:08

  edvardd написав:⚡️ЗСУ вже в 10 км від Ізюма, — OSINT-аналітики.

Повідомляється, що наша армія звільнила село Придонецьке у лісах поруч з тимчасово окупованим Ізюмом


На Мико-Херсонському напрямку сьогодні ще трохи посунули ворога 8)
fler
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 14:21

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Як аналітик(прогнозист) Солонін повний нуль, в цьому я переконався ще до війни.


я тебя в бан занес, чтобы не читать, потому что ты не просто нуль, ниже нуля (т.е. ниже плинтуса)

вот уже 2 аналитика начали перемывать кости уважаемому человеку(писателю, историку),
кстати, вы не обратили внимание, что он переводит все деньги с ютуб в помощь нашим волонтерским фондам, если он не расслышал, что так Арестович мурчит себе под нос (у меня отличный слух, но Алексея я с трудом разбираю, если на слушать на повышенной громкости)

вообще , считаю, что форум становиться токсичным-и не этой ветке особенно
и даже на валютной (где в течении последних 3х месяцев кроме Сибарита можно всех остальных занести в бан, чтобы не тратить время)


Зеленський також "уважаемый человек" і прекрасний комік, але як президенту, кості йому перемолюють непогано і ніхто чомусь не возмущається і не обіжається як ти.
Те що він "уважаемомый человек(писатель, историк)" не робить його аналітиком. Це абсолютно інші сфери діяльності.

Це його відео є маніпулятивно-брехливим.
1.Воно якби не бреше, але подає інформацію негативно. Тим більше мені ця інформацію була відома ще місяць тому.
2.Воно обс**рає про-українських "аналітиків-експертів" Жданова і Арестовича.
Вважаю це відео шкідливим в умовах воєнного стану.
andrijk777
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