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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 14 чер, 2022 13:07
prodigy написав:
мы все иногда делаем скоропалительные выводы (часто на эмоциях)
безусловно. Но не каждый делает ролик, который посмотрят сотни тысяч человек. Публичность налагает ответственность.
Очень надеюсь, что ситуация ограничится единичным "недопониманием", поскольку, действительно, Солонин очень знающий человек и хотелось бы продолжать читать его материалы.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:08
edvardd написав:
⚡️ЗСУ вже в 10 км від Ізюма, — OSINT-аналітики.
Повідомляється, що наша армія звільнила село Придонецьке у лісах поруч з тимчасово окупованим Ізюмом
На Мико-Херсонському напрямку сьогодні ще трохи посунули ворога
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:21
prodigy написав: andrijk777 написав:
Як аналітик(прогнозист) Солонін повний нуль, в цьому я переконався ще до війни.
я тебя в бан занес, чтобы не читать, потому что ты не просто нуль, ниже нуля (т.е. ниже плинтуса)
вот уже 2 аналитика
начали перемывать кости уважаемому человеку(писателю, историку),
кстати, вы не обратили внимание, что он переводит все деньги с ютуб в помощь нашим волонтерским фондам, если он не расслышал, что так Арестович мурчит себе под нос (у меня отличный слух, но Алексея я с трудом разбираю, если на слушать на повышенной громкости)
вообще , считаю, что форум становиться токсичным-и не этой ветке особенно
и даже на валютной (где в течении последних 3х месяцев кроме Сибарита можно всех остальных занести в бан, чтобы не тратить время)
Зеленський також "уважаемый человек" і прекрасний комік, але як президенту, кості йому перемолюють непогано і ніхто чомусь не возмущається і не обіжається як ти.
Те що він "уважаемый человек(писатель, историк)" не робить його аналітиком. Це абсолютно інші сфери діяльності.
Це його відео є маніпулятивно-брехливим.
1.Воно якби не бреше, але подає інформацію негативно. Тим більше мені ця інформацію була відома ще місяць тому.
2.Воно обс**рає про-українських "аналітиків-експертів" Жданова і Арестовича.
Вважаю це відео шкідливим в умовах воєнного стану.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 14 чер, 2022 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:49
andrijk777 написав:
Рекомендую усім канал Майкла Накі
. На каналі є щоденні "сводки". Досить цікаво, правдиво і без упередженості.
Стрелков - вже не дивлюсь. Мізер аналізу бойових дій, одна імперська пурга. Напевно його "попередили" щоб він фільтрував базар.
Швець - вже не цікаво. Постійно одне і теж, звеличення США, обс***ння української влади, фактів мало, води багато.
Аристовича і всяких Подоляк - не дивився ніколи.
Майкла Накі - пионер, который в паре с другим путается в показаниях, и их всё время в комментах поправляют
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:55
Спалились! Жители Донецка подтвердили, что РФ наносит по городу удары/Russian army shelling Donetsk
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:11
andrijk777 написав:
Рекомендую усім канал Майкла Накі
. На каналі є щоденні "сводки". Досить цікаво, правдиво і без упередженості.
Стрелков - вже не дивлюсь. Мізер аналізу бойових дій, одна імперська пурга. Напевно його "попередили" щоб він фільтрував базар.
Швець - вже не цікаво. Постійно одне і теж, звеличення США, обс***ння української влади, фактів мало, води багато.
Аристовича і всяких Подоляк - не дивився ніколи.
Дуже рідко дивлюсь відосики, віддаю перевагу літерам і порохоботським каналам. Подоляку дивився два рази під час карабахського конфлікту, з нього так і лізла прорашистська позиція.
Ще вставлю п'ять копійок по темі Зе vs По.
У вісімнадцятому році інколи дивився московські пропагандистські шоу. Тоді кожен день, до ригачки, було про Україну. Йшла активна дегуманізація недолугих українців, карикатури а ля нацистські про євреїв. В мене тоді виникло неприємне відчуття, що зомбують народ до великої війни з Україною.
Можливо, що обрання Зеленського відстрочило цю війну на пару років, хто зна...
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:18
andrijk777 написав:
Рекомендую усім канал Майкла Накі
. На каналі є щоденні "сводки". Досить цікаво, правдиво і без упередженості.
Стрелков - вже не дивлюсь. Мізер аналізу бойових дій, одна імперська пурга. Напевно його "попередили" щоб він фільтрував базар.
Швець - вже не цікаво. Постійно одне і теж, звеличення США, обс***ння української влади, фактів мало, води багато.
Аристовича і всяких Подоляк - не дивився ніколи.
Спробував подивитися одне відео. Були якісь розумні моменти, але в загальному рівень дуже низький.
Рекомендую "Право на поплаву" - багато цікавого можна дізнатися.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:18
lapay написав:
У вісімнадцятому році інколи дивився московські пропагандистські шоу. Тоді кожен день, до ригачки, було про Україну. Йшла активна дегуманізація недолугих українців, карикатури а ля нацистські про євреїв. В мене тоді виникло неприємне відчуття, що зомбують народ до великої війни з Україною.
Можливо, що обрання Зеленського відстрочило цю війну на пару років, хто зна...
Сам ржав з цих відео. Виявляється зря.
В мене, як не дивно відчуття "зомбування до війни" не виникало. Хоч я до всього ставлюсь критично. Виходить зомбували досить професійно.
Та до чого тут Зе? Можливо готувався напад на "момент виборів". А-ля 2014, коли стара влада вже пішла, а нова ще не прийшла. Чомусь не вийшло. Потім пробували домовитись/склонити Зе. Не вийшло. І варіантів крім війни не залишилось....
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:31
andrijk777 написав:
Та до чого тут Зе? Можливо готувався напад на "момент виборів". А-ля 2014, коли стара влада вже пішла, а нова ще не прийшла. Потім пробували домовитись/склонити Зе. Не вийшло. І варіантів крім війни не залишилось....
Швидше до війни, якщо б переобрали По, він їх реально сильно дратував. У Портнікова було багато прозорливих моментів про кацапів, він їх добре вивчив зсередини. Про те, що Зе скоро стане таким же націоналістом, як і По, на російських каналах, про те, що хочуть росіяни від України (знищення), чого не розуміють проросійські виборці, і тому подібне. Зараз погоджуюсь з його думкою, що ми ще довго будемо жити гірше, після війни, на жаль, ніж до неї. Не буває гарних війн.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:32
⚡️Противник уже больше двух месяцев не залетает на контролируемую территорию Украины, и это очень хороший показатель работы Воздушных сил — пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
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