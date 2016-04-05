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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:40
andrijk777 написав:
Сам ржав з цих відео. Виявляється зря.
В мене, як не дивно відчуття "зомбування до війни" не виникало. Хоч я до всього ставлюсь критично. Виходить зомбували досить професійно.
Та до чого тут Зе? Можливо готувався напад на "момент виборів". А-ля 2014, коли стара влада вже пішла, а нова ще не прийшла. Чомусь не вийшло. Потім пробували домовитись/склонити Зе. Не вийшло. І варіантів крім війни не залишилось....
Почитайте про "операцию механический апельсин". Война готовилась за долго до Зе и даже до Пороха.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:44
⚡️Вже наступнрго тижня 7 німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 будут в Україні
"Найближчим часом буде завершено навчання з Panzerhaubitze 2000, щоб його можна було використовувати в бою в Україні", - сказала міністр Ламбрехт журналістам під час відвідування військової бази в західнонімецькому місті Райнбах.
Раніше посол України у ФРН Андрій Мельник зазначав, що перші постачання зброї від Німеччини очікуються 22 червня.
Panzerhaubitze 2000 є одним із найпотужніших артилерійських знарядь на озброєнні Бундесверу і може вражати цілі на відстані до 40 км.
Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.
Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряне командування "Центр" , дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України
Востаннє редагувалось edvardd
в Вів 14 чер, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 15:47
lapay написав:
Зараз погоджуюсь з його думкою, що ми ще довго будемо жити гірше, після війни, на жаль, ніж до неї. Не буває гарних війн.
Абсолютно не згідний. Якщо Захід насипе грошенят відновимось за 2 роки без проблем. А Захід повинен насипати, для них це копійки.
Вже всі(в світі) зрозуміли - Україна це частина Заходу! Все. Після такої війни у нас тільки один вихід - на Захід. Тому нас точно приймуть в Західну сім'ю.
Головне - закінчити війну.
Фактично я бачу тільки одну проблему(якщо ми переможем) - Росія може не погодитись з "поразкою" і в кінці кінців знову нападе. Це реальна майбутня проблема, зараз про це у нас ніхто не думає, але Захід безперечно прекрасно бачить цю проблему.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 16:02
andrijk777 написав:
Якщо Захід насипе грошенят відновимось за 2 роки без проблем.
А что Запад интересует в Украине? Зерно и кукуруза растут без необходимости что-то отстраивать. Маловероятно что Запад отстроит Ахметову Азовсталь.
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