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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1316131713181319>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 15:40

  andrijk777 написав:
Сам ржав з цих відео. Виявляється зря.
В мене, як не дивно відчуття "зомбування до війни" не виникало. Хоч я до всього ставлюсь критично. Виходить зомбували досить професійно.

Та до чого тут Зе? Можливо готувався напад на "момент виборів". А-ля 2014, коли стара влада вже пішла, а нова ще не прийшла. Чомусь не вийшло. Потім пробували домовитись/склонити Зе. Не вийшло. І варіантів крім війни не залишилось....
Почитайте про "операцию механический апельсин". Война готовилась за долго до Зе и даже до Пороха.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 15:44

⚡️Вже наступнрго тижня 7 німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000 будут в Україні
"Найближчим часом буде завершено навчання з Panzerhaubitze 2000, щоб його можна було використовувати в бою в Україні", - сказала міністр Ламбрехт журналістам під час відвідування військової бази в західнонімецькому місті Райнбах.
Раніше посол України у ФРН Андрій Мельник зазначав, що перші постачання зброї від Німеччини очікуються 22 червня.
Panzerhaubitze 2000 є одним із найпотужніших артилерійських знарядь на озброєнні Бундесверу і може вражати цілі на відстані до 40 км.

Сьогодні, 14 червня, у проміжку часу з 12.20 по 13.20, Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces збили одразу три крилаті ракети (імовірно "Калібр") запущені по території України з акваторії Чорного моря.

Одну із ракет вдалось знищити із ПЗРК в районі відповідальності Повітряне командування "Центр" , дві - зенітними ракетними комплексами, у зоні відповідальності Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України
Востаннє редагувалось edvardd в Вів 14 чер, 2022 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 15:47

  lapay написав:Зараз погоджуюсь з його думкою, що ми ще довго будемо жити гірше, після війни, на жаль, ніж до неї. Не буває гарних війн.

Абсолютно не згідний. Якщо Захід насипе грошенят відновимось за 2 роки без проблем. А Захід повинен насипати, для них це копійки.

Вже всі(в світі) зрозуміли - Україна це частина Заходу! Все. Після такої війни у нас тільки один вихід - на Захід. Тому нас точно приймуть в Західну сім'ю.
Головне - закінчити війну.

Фактично я бачу тільки одну проблему(якщо ми переможем) - Росія може не погодитись з "поразкою" і в кінці кінців знову нападе. Це реальна майбутня проблема, зараз про це у нас ніхто не думає, але Захід безперечно прекрасно бачить цю проблему.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо Захід насипе грошенят відновимось за 2 роки без проблем.

А что Запад интересует в Украине? Зерно и кукуруза растут без необходимости что-то отстраивать. Маловероятно что Запад отстроит Ахметову Азовсталь.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Можливо, що обрання Зеленського відстрочило цю війну на пару років, хто зна...
безусловно. Просто, мы этим "зазором" не воспользовались.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:и это очень хороший показатель работы Воздушных сил — пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

я всё же попрошу хотя бы минимально фильтровать перед копи-пастом.
Эффект от передачи тысяч ПЗРК в стрелковые, механизированные и прочие "наземные" части никак не являются "показателем работы воздушных сил".
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:24

  crumd написав:
  andrijk777 написав:Якщо Захід насипе грошенят відновимось за 2 роки без проблем.

А что Запад интересует в Украине? Зерно и кукуруза растут без необходимости что-то отстраивать. Маловероятно что Запад отстроит Ахметову Азовсталь.

А що Захід цікавило в Прибалтиці? А що Захід цікавило в Румунії?
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:А что Запад интересует в Украине? Зерно и кукуруза растут без необходимости что-то отстраивать. Маловероятно что Запад отстроит Ахметову Азовсталь.
когда Запад давал нам кредиты на покупку у условной фирмы "Пежо" машин "скорой помощи" - его интересовало обеспечить свою промышленность заказами, кредит за которые выплачивать будет Украина.
Совершенно так же им будет выгодно загрузить заказами своих производителей строительной техники, цемента и кучи других позиций.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:51

  andrijk777 написав:Вже всі(в світі) зрозуміли - Україна це частина Заходу! Все. Після такої війни у нас тільки один вихід - на Захід. Тому нас точно приймуть в Західну сім'ю.

Для 27 держав Євросоюзу існує свій міждержавний суд в Люксембурзі.
Для 47 держав Ради Європи існує свій міждержавний суд у Страсбурзі.
Рада Європи є "прилазником" Євросоюзу.
Ознайомтесь з усталеною трійкою "призерів" Ради Європи, яких поєднує не лише географічне положення, але й систематичне порушення прав і свобод громадян, і зрозумійте їхні євроінтеграційні перспективи:
https://www.echr.coe.int/Documents/Stat ... 22_BIL.PDF
Востаннє редагувалось Igneus в Вів 14 чер, 2022 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 16:58

  alex_dvornichenko написав:Слишком неожиданным оказалось это безумие.
не так, слишком безумным было то что говорили разведки. с 200 БТГ захватить пол Украины. Неожиданности как раз минимум, война идет 8 лет, от прямых переговоров с Зе фюрер отказывался, задвигал ультиматумы Байдену. Война было логическим продолжением этих событий. Тут и к разведкам не ходи. Я лично ожидал попытки рашистов взять донецкую-луганскую области в их админграницах. Зачем они ходили в Киев и Чернигов до сих пор не понимаю, наверное это был элемент торга, хотя бы потому что им дали возможность с тех позиций отступить. Мне (как невоенному не эксперту) кажется что отступающего врага бить легче чем наступающего.
  prodigy написав:вообще , считаю, что форум становиться токсичным-и не этой ветке особенно
уважаемый капитан, прошу вас не горячитесь. Дури много и не только на форумах. Здесь по крайней мере люди умеют грамотно излагать свои мысли. То что пишут на фейсбуках и вайберах это вообще взрыв мозга.
vitaliian
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