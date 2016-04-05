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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1317131813191320>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:им дали возможность с тех позиций отступить. Мне (как невоенному не эксперту) кажется что отступающего врага бить легче чем наступающего.
а есть внятные факты, что отступающие части не били?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:28

  juristkostya написав:а есть внятные факты, что отступающие части не били?
то что внятно для меня может быть невнятно для вас. Я подробно освещал события в Буче/Гостомеле на этой ветке. Знаю конечно больше, чем могу написать. Но лично допросов свидетелей не проводил, оставляю это юристам и историкам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:22

vitaliian , били відступаючих недостатньо. Можливо через грамотно організованийй відступ (мін не жаліли), можливо через нерішучість або об'єктивну неможливість (через відсутність рухомої техніки для переслідування у сил оборони Києва , Чернігова та Сум) наших.
Епізодичні засади на комунікаціях відступаючих рашистів були скоріше виключенням, аніж системними. У підсумку не спостерігалось гір розбитої техніки на шляхах відступу. Нажаль.
Мабуть було б набагато цікавіше, якби вони затягнули з відходом ще на пару тижнів. Коли полізли листочки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:24

Людям у которых в окне украинский флаг закрасили окна

Это Красноярск РФ
Интересно по уровню маразма уже переплюнули большевиков 1917г?



еще интервью с В.Кимом кому интересно
Миколаївщина – південний регіон, де діють великі аграрні холдинги, наприклад «Нібулон». Наскільки постраждала посівна кампанія та що відбувається з тими запасами аграрної продукції, які через блокування логістики неможливо вивезти?

За два тижні будуть збирати озимі, які посіяли восени. Всі аграрії, зокрема, й «Нібулон», знаходяться у такій же ситуації, що й інший бізнес, бо обслуговувати кредити зараз дуже важко. Всі ці кредити були зав’язані, в основному, на експорт. А зараз все стоїть, зокрема, і річковий транспорт, що працював на Дніпрі.

Залізничні шляхи, які зараз пошкоджені, були налаштовані привозити продукцію у порти. Переправити ті обсяги, які відвантажувалися через порти, на залізницю, дуже тяжко та проблемно. Вирішитися ця ситуація може тільки нашою перемогою і розблокуванням логістики у цілому. Звісно, можна витратити зараз час на ремонт моста та відновлення сполучення, але одна ракета з того боку – і знову нічого не працюватиме.
https://glavcom.ua/interviews/vitaliy-k ... 52842.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ймовірно, ЗСУ знищили💥 склад боєприпасів рашистів у Новій Каховці!
☝🏻Чекаємо на офіційні коментарі!
🧟‍♂️Орки підтверджують, що причиною детонації💥 складу бк є влучний постріл артилерії наших Сил оборони!
За нами Перемога!
Слава Військам🫡!

Видео https://t.me/ukropernews/3124
Востаннє редагувалось alexop в Вів 14 чер, 2022 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Знаю конечно больше, чем могу написать.
экстарполируя степень вашей "информированности" по тому же Харькову, предположу, что фактическую сторону вы представляете достаточно слабо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:57

  alexop написав:
Ймовірно, ЗСУ знищили💥 склад боєприпасів рашистів у Новій Каховці!
☝🏻Чекаємо на офіційні коментарі!
🧟‍♂️Орки підтверджують, що причиною детонації💥 складу бк є влучний постріл артилерії наших Сил оборони!
За нами Перемога!
Слава Військам🫡!

Видео https://t.me/ukropernews/3124


Думаю завдяки звільненню території навколо Давидового Броду змогли дістати.
На фото - синє.

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:58

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Знаю конечно больше, чем могу написать.
экстарполируя степень вашей "информированности" по тому же Харькову, предположу, что фактическую сторону вы представляете достаточно слабо.
про Харьков от себя никогда ничего не писал (мог кого то зацитировать из соц.сетей) потому что не мониторил ситуацию и достоверной информацией не владею. А Ваши предположения будете озвучивать лечащему врачу, это будет более этично, мне они ни к чему. Тему ветки напомнить? Заводите ветку "предположения Кости" и оффтопьте там.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:04

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Знаю конечно больше, чем могу написать.
экстарполируя степень вашей "информированности" по тому же Харькову, предположу, что фактическую сторону вы представляете достаточно слабо.
я про Харьков от себя никогда ничего не писал (мог кого то зацитировать) потому что не мониторил ситуацию и информацией не владею. А Ваши предположения будете озвучивать лечащему врачу, это более этично, мне они ни к чему и что вы там себе предполагаете я вас кажется не спрашивал.

собственно, я с удовольствием узнаю ответ на 2 вопроса:
1. какие наши части хотя и находились в районах организованного отступления частей рф, но не были заняты преследованием
2. чем они были заняты вместо преследования

Вперёд. На примере...ну, допустим, Ахтырского направления. Или другого, на ваш выбор.
А до тех пор - см выше.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:10

  juristkostya написав:я с удовольствием узнаю ответ на 2 вопроса:
вы идиот или прикидываетесь? кто вы такой чтобы я вам что то рассказывал, ваш тон и содержание общения не адекватны ситуации. Вперёд в чс. Ваше место там.
vitaliian
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