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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1318131913201321>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:14

"От любви до ненависти один раз"(с)

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:я с удовольствием узнаю ответ на 2 вопроса:
вы идиот? кто вы такой чтобы я вам что то рассказывал, ваш тон и содержание общения не адекватны ситуации. Вперёд в чс.

Ви ж зовсім недавно захоплювались Константином! Казали, що єдина людина на форумі, яка спілкується коректно і по суті.
Щось пішло не так?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:20

  Hotab написав:Ви ж зовсім недавно захоплювались Константином! Казали, що єдина людина на форумі, яка спілкується коректно і по суті.
Щось пішло не так?
всё хорошо) идиотов тоже надо иногда хвалить для friendly атмосферы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Думаю завдяки звільненню території навколо Давидового Броду змогли дістати.

Скоріш за все і з допомогою подарунків.
alexop
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:ваш тон и содержание общения не адекватны ситуации.
нормальный уточняющий вопрос на ваш тезис "им дали возможность с тех позиций отступить".
Не готовы разъяснить - зачем было декларировать?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:46

  alexop написав:
  Hotab написав:Думаю завдяки звільненню території навколо Давидового Броду змогли дістати.

Скоріш за все і з допомогою подарунків.

То поза сумніву)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 19:54

Пишут что на видео новая Каховка



Может у них всё такое?

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А що Захід цікавило в Прибалтиці? А що Захід цікавило в Румунії?

А что Запад отстроил в Прибалтике и Румынии?

  juristkostya написав:Совершенно так же им будет выгодно загрузить заказами своих производителей строительной техники, цемента и кучи других позиций.

Это распространенный миф будто Запад помогая себе помогает другим. В мире полно нищих и разорённых территорий. Однако Запад не торопится загружать заказами своих производителей строй техники и цемента. Непонятно почему для Украины должно быть сделано исключение. Тем более что для интересующего Запад украинского зерна и кукурузы ничего отстраивать не надо. Ну может пару элеваторов и зерновых портов.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:23

  crumd написав: Ну может пару элеваторов и зерновых портов.

А ты у нас широкий специалист в постройке элеваторов и, особенно, зерновых портов ?
И что это так просто ?

Ну так построй, бабла поднимешь немеряно
Или ты продолжаешь только языком по клавиатуре трындеть
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Непонятно почему для Украины должно быть сделано исключение.
определяется степенью контроля нас западом. Если даже до войны схема работала, то после войны её надёжность возрастёт десятикратно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:27

  pesikot написав:
  crumd написав: Ну может пару элеваторов и зерновых портов.

А ты у нас широкий специалист в постройке элеваторов и, особенно, зерновых портов ?
И что это так просто ?

Ну так построй, бабла поднимешь немеряно
Или ты продолжаешь только языком по клавиатуре трындеть


помню, было интервью кого-то из боссов "Нибулона", суть такова: чисто технически, элеватор по типовому проекту мы строим за 2 месяца, при этом, выделение земли и прочая бюрократия запросто может занять несколько лет :-)
juristkostya
 
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