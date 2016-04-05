andrijk777 написав:А що Захід цікавило в Прибалтиці? А що Захід цікавило в Румунії?
А что Запад отстроил в Прибалтике и Румынии?
juristkostya написав:Совершенно так же им будет выгодно загрузить заказами своих производителей строительной техники, цемента и кучи других позиций.
Это распространенный миф будто Запад помогая себе помогает другим. В мире полно нищих и разорённых территорий. Однако Запад не торопится загружать заказами своих производителей строй техники и цемента. Непонятно почему для Украины должно быть сделано исключение. Тем более что для интересующего Запад украинского зерна и кукурузы ничего отстраивать не надо. Ну может пару элеваторов и зерновых портов.
crumd написав: Ну может пару элеваторов и зерновых портов.
А ты у нас широкий специалист в постройке элеваторов и, особенно, зерновых портов ? И что это так просто ?
Ну так построй, бабла поднимешь немеряно Или ты продолжаешь только языком по клавиатуре трындеть
помню, было интервью кого-то из боссов "Нибулона", суть такова: чисто технически, элеватор по типовому проекту мы строим за 2 месяца, при этом, выделение земли и прочая бюрократия запросто может занять несколько лет