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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1319132013211322>
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:29

  pesikot написав:А ты у нас широкий специалист в постройке элеваторов и, особенно, зерновых портов ?
Він фахівець по вкидуванню темників
Захід здав Україну
Україна Заходу не потрібна
Захід наживається на Україні
Україна буде все розгрібати сама
......
І ще сотні подібних московських темників...
Тому його варто просто ігнорувати , бо це москальське недорозуміння працює підло і швидше все за гроші...
Бо той хто має власний розум - не буде користуватись чужими заготовками , крім випадків коли йому за це добре заплатили.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:34

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  crumd написав: Ну может пару элеваторов и зерновых портов.

А ты у нас широкий специалист в постройке элеваторов и, особенно, зерновых портов ?
И что это так просто ?

Ну так построй, бабла поднимешь немеряно
Или ты продолжаешь только языком по клавиатуре трындеть


помню, было интервью кого-то из боссов "Нибулона", суть такова: чисто технически, элеватор по типовому проекту мы строим за 2 месяца, при этом, выделение земли и прочая бюрократия запросто может занять несколько лет :-)

А зерновой порт тоже за 2 месяца ?
Тебе бы лучше промолчать, чем говорить

А смех без причины - признак дурачины
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:38

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
помню, было интервью кого-то из боссов "Нибулона", суть такова: чисто технически, элеватор по типовому проекту мы строим за 2 месяца, при этом, выделение земли и прочая бюрократия запросто может занять несколько лет :-)

А зерновой порт тоже за 2 месяца ?
Тебе бы лучше промолчать, чем говорить

А смех без причины - признак дурачины
про порты толковых материалов не встречал, поэтому и ничего не пишу. Готов выслушать вас, если, конечно, это будет нечто предметное.
Про смех без причины спорить не буду. Тут вам, безусловно, виднее.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:46

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:
помню, было интервью кого-то из боссов "Нибулона", суть такова: чисто технически, элеватор по типовому проекту мы строим за 2 месяца, при этом, выделение земли и прочая бюрократия запросто может занять несколько лет :-)

А зерновой порт тоже за 2 месяца ?
Тебе бы лучше промолчать, чем говорить

А смех без причины - признак дурачины
про порты толковых материалов не встречал, поэтому и ничего не пишу. Готов выслушать вас, если, конечно, это будет нечто предметное.
Про смех без причины спорить не буду. Тут вам, безусловно, виднее.

Ты про элеваторы знаешь, примерно, как и про порты
То есть - никак

Но ржешь про выделение земли годами - то есть, про выделение земли ты тоже ничего не знаешь

Но вот какой нюанс, ты всё это пишешь мне, а не crumd, который явно рашист
То явно видна та сторона, которую ты поддерживаешь
И эта сторона - не Украина
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:50

Виявляється не все так просто з джавелінами

https://focus.ua/voennye-novosti/519004 ... ngton-post
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ты про элеваторы знаешь, примерно, как и про порты
да, Поэтому и ссылаюсь на опыт "Нибулона", который их строит пачками.
Найдёте более авторитетный источник - ознакомлюсь.
По поводу "ржать" - не судите по себе.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:53

  Василь-Рівне написав:https://focus.ua/voennye-novosti/519004-ukraincy-nuzhdayutsya-v-tehpodderzhke-amerikanskih-ptrk-javelin-the-washington-post

"Спокійніше, Зоя Жорівні, спокійнише"
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:55

  juristkostya написав:
  pesikot написав:Ты про элеваторы знаешь, примерно, как и про порты
да, Поэтому и ссылаюсь на опыт "Нибулона", который их строит пачками.
Найдёте более авторитетный источник - ознакомлюсь.
По поводу "ржать" - не судите по себе.

Так ты же и ржал, а теперь в кусты

А про Нибулон - так давай ссылочки
Но что-то мне подсказывает, что ты здесь завалишься

И да, про порты зерновые тоже пиши
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так ты же и ржал, а теперь в кусты
враньё

  pesikot написав:А про Нибулон - так давай ссылочки
пару лет назад участвовал в оценке зерновых терминалов, собирал материалы. Ссылки не сохранял - проект сдан. Радуйтесь, что хоть по памяти инфо даю, так бы вы и этого не узнали.

  pesikot написав:И да, про порты зерновые тоже пиши
я пишу только о том, о чём имею материалы. В отличие от.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 21:15

  Василь-Рівне написав:https://focus.ua/voennye-novosti/519004-ukraincy-nuzhdayutsya-v-tehpodderzhke-amerikanskih-ptrk-javelin-the-washington-post

история более чем типичная.
Например, здесь инженер рассказывает, как безграмотная эксплуатация убивает "хаммеры":


Думаю, про любую снарягу сложнее котелка таких историй можно найти вагон.
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  #<1 ... 1319132013211322>
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